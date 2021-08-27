Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.08.2021

Руслан Костышин неоднократно заявлял – его команде легче противостоять командам, которые действуют первым номером и обнажают зоны. Слова Костышина неоднократно подтверждались на практике. Чего стоят хотя бы два поединка против "Шахтера" (Караганды), где "Колос" проявил свое неумение взламывать насыщенную оборону. И наоборот: вспомним несколько последних матчей ковалевцев против "Динамо". Всегда бой, искры, воодушевление, проблемы для киевлян. Поэтому, несмотря на разный статус участников сегодняшнего противостояния, торопиться с выводами не нужно. "Колос" умеет и любит вставлять палки в колеса фаворитов, а "Динамо" даже в этом сезоне оступалось в поединке со скромным коллективом, привыкшим играть вторым номером (речь о "Ингульце").

Будет ли сенсация? Или все же "Динамо" удержится на крыльях успеха после шикарной победы над "Десной"? Скоро узнаем.

УПЛ. Шестой тур. 28.08.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Динамо" 19:30 "Колос"

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> / телетрансляция - ТК "2+2"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Динамо"

Осечка с "Ингульцом" стала очень неприятным ударом по чемпионским амбициям киевлян. Однако после той неприятности "Динамо" уже успело реабилитироваться, ярко одолев "Десну" в пятом туре УПЛ. Теперь задача перед командой стоит четкая: сохранить победный настрой, но в то же время помнить о старых ошибках, которые помешали победить "Ингулец".

"Динамо" узнало соперников в группе Лиги чемпионов. Против ни одного из них ("Бавария", "Барселона", "Бенфика") не придется играть первым номером, но это обстоятельство никак не меняет стратегию на поединки УПЛ. Здесь киевляне обычно доминируют и планируют не отклоняться от курса. Интересно, что на дворе еще только август месяц, но именно этот поединок станет последним домашним матчем "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов.

Мирча Луческу на неделе заявил, что планы относительно выступления команды в Лиге чемпионов портят травмы четырех основных игроков. Речь, вероятно, об Артеме Беседине, Денисе Попове, Георгии Бущане и Никите Бурде. Все они не помощники "Динамо" и сейчас.

Ориентировочный состав: Бойко - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Де Пена - Гармаш

"Колос"

"Колос" крайне невыразительный. Вылет из Лиги конференций – это одна неприятность. А плохие результаты в УПЛ – другая. В стартовых пяти поединках команда добыла только одну победу, ни разу не забила более двух голов за матч. Руслан Костышин после ничьей с "Руху" даже заявлял, что подал бы в отставку в случае поражения. Но такого радикального шага не последовало после поражения от "Александрии", котороя случилась в пятом туре.

Не слишком хорошо пока влились в команду новички. Кариока играет, но неэффективно. Нуриев был заменен на 26-й минуте матча с "Руха" и после того даже минуты не сыграл против "Александрии". Против "Динамо" вряд ли сыграет Новак, который получил травму в первом поединке. Также проблемы со здоровьем имеет голкипер Волынец. А вот для ряда других игроков (Петров, Богданов, Лысенко) это будет принципиальный поединок против бывшей команды.

Ориентировочный состав: Маханьков - Ром, Гавриш, Петров, Сакив - Богданов, Милько, Костышин - Чурко, Кариока - Лысенко

"Динамо" - "Колос. Статистика личных встреч

"Колос" – неудобный для "Динамо" соперник. С семи матчей, проведенных против ковалевцев, киевляне не сумели выиграть в трех. Довольно низкий процент эффективности. До сих пор памятна победа "Колоса" 2:0 летом 2020-го. Да и ничья 2:2 уже при каденции Мирчи Луческу была из разряда сенсации. Хотя последний официальный матч между этими соперниками закончился не конкурентно: "Колос" проиграл 0:3.

***

"Динамо" - "Колос. Последние матчи команд

Ничья с "Ингульцом" испортила статистику "Динамо". До этого была серия из четырех подряд побед в УПЛ и только с одним пропущенным мячом. Но победа над "Десной", случившаяся неделю назад, может стать началом другой серии. Не проигрывает "Динамо" в чемпионате Украины с ноября прошлого года.

***

У "Колоса" – все точно наоборот. В пяти предыдущих матчах чемпионата – только одна победа. Проблемы с конструктивом, созданием и реализацией голевых моментов. "Колос" снизил уровень по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Поэтому Руслан Костышин не может не думать об отставке.

***

"Динамо" - "Колос. Турнирное положение команд

Эффектно разгромив "Десну", "Динамо" вернуло себе лидерство, которое потеряло после ничьей с "Ингульцом". Теперь, очевидно, киевляне конкурентам подарков делать не будут. "Колос" – вне топ-5 и даже вне топ-8. И есть угроза пойти на паузу, связанную с матчами сборных, в статусе команды из вне топ-10.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 5 4 1 0 13-2 +11 13 0 2 Шахтер 5 4 0 1 11-3 +8 12 0 3 Десна 5 4 0 1 9-6 +3 12 0 4 Ворскла 5 3 2 0 11-4 +7 11 0 5 ФК Александрия 6 3 2 1 7-5 +2 11 0 6 СК Днепр-1 5 3 1 1 10-5 +5 10 0 7 Заря 5 2 1 2 11-8 +3 7 0 8 Металлист 1925 5 2 0 3 5-8 -3 6 0 9 Колос 4 1 2 1 2-2 0 5 0 10 Верес 5 1 2 2 3-7 -4 5 0

***

"Динамо" - "Колос. Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Колос. Прогноз на матч от UA-Fооtball

Победа "Динамо" 2:0. "Колосу" крайне сложно даются голы. Даже в удобной для себя стихии игры вторым номером вряд ли удастся решить эту проблему. А "Динамо" должно спокойно оформить одно-два взятия ворот, ведь монолитностью защита ковалевцы не отличается. Поэтому прогноз на спокойную сухую победу хозяев поля.