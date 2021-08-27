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Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.08.2021
Динамо - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
Руслан Костышин неоднократно заявлял – его команде легче противостоять командам, которые действуют первым номером и обнажают зоны. Слова Костышина неоднократно подтверждались на практике. Чего стоят хотя бы два поединка против "Шахтера" (Караганды), где "Колос" проявил свое неумение взламывать насыщенную оборону. И наоборот: вспомним несколько последних матчей ковалевцев против "Динамо". Всегда бой, искры, воодушевление, проблемы для киевлян. Поэтому, несмотря на разный статус участников сегодняшнего противостояния, торопиться с выводами не нужно. "Колос" умеет и любит вставлять палки в колеса фаворитов, а "Динамо" даже в этом сезоне оступалось в поединке со скромным коллективом, привыкшим играть вторым номером (речь о "Ингульце").
Будет ли сенсация? Или все же "Динамо" удержится на крыльях успеха после шикарной победы над "Десной"? Скоро узнаем.
УПЛ. Шестой тур. 28.08.2021
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Александр Омельченко
"Динамо" 19:30 "Колос"
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> / телетрансляция - ТК "2+2"
"Динамо"
Осечка с "Ингульцом" стала очень неприятным ударом по чемпионским амбициям киевлян. Однако после той неприятности "Динамо" уже успело реабилитироваться, ярко одолев "Десну" в пятом туре УПЛ. Теперь задача перед командой стоит четкая: сохранить победный настрой, но в то же время помнить о старых ошибках, которые помешали победить "Ингулец".
"Динамо" узнало соперников в группе Лиги чемпионов. Против ни одного из них ("Бавария", "Барселона", "Бенфика") не придется играть первым номером, но это обстоятельство никак не меняет стратегию на поединки УПЛ. Здесь киевляне обычно доминируют и планируют не отклоняться от курса. Интересно, что на дворе еще только август месяц, но именно этот поединок станет последним домашним матчем "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов.
Мирча Луческу на неделе заявил, что планы относительно выступления команды в Лиге чемпионов портят травмы четырех основных игроков. Речь, вероятно, об Артеме Беседине, Денисе Попове, Георгии Бущане и Никите Бурде. Все они не помощники "Динамо" и сейчас.
Ориентировочный состав: Бойко - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Де Пена - Гармаш
"Колос"
"Колос" крайне невыразительный. Вылет из Лиги конференций – это одна неприятность. А плохие результаты в УПЛ – другая. В стартовых пяти поединках команда добыла только одну победу, ни разу не забила более двух голов за матч. Руслан Костышин после ничьей с "Руху" даже заявлял, что подал бы в отставку в случае поражения. Но такого радикального шага не последовало после поражения от "Александрии", котороя случилась в пятом туре.
Не слишком хорошо пока влились в команду новички. Кариока играет, но неэффективно. Нуриев был заменен на 26-й минуте матча с "Руха" и после того даже минуты не сыграл против "Александрии". Против "Динамо" вряд ли сыграет Новак, который получил травму в первом поединке. Также проблемы со здоровьем имеет голкипер Волынец. А вот для ряда других игроков (Петров, Богданов, Лысенко) это будет принципиальный поединок против бывшей команды.
Ориентировочный состав: Маханьков - Ром, Гавриш, Петров, Сакив - Богданов, Милько, Костышин - Чурко, Кариока - Лысенко
"Динамо" - "Колос. Статистика личных встреч
"Колос" – неудобный для "Динамо" соперник. С семи матчей, проведенных против ковалевцев, киевляне не сумели выиграть в трех. Довольно низкий процент эффективности. До сих пор памятна победа "Колоса" 2:0 летом 2020-го. Да и ничья 2:2 уже при каденции Мирчи Луческу была из разряда сенсации. Хотя последний официальный матч между этими соперниками закончился не конкурентно: "Колос" проиграл 0:3.
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"Динамо" - "Колос. Последние матчи команд
Ничья с "Ингульцом" испортила статистику "Динамо". До этого была серия из четырех подряд побед в УПЛ и только с одним пропущенным мячом. Но победа над "Десной", случившаяся неделю назад, может стать началом другой серии. Не проигрывает "Динамо" в чемпионате Украины с ноября прошлого года.
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У "Колоса" – все точно наоборот. В пяти предыдущих матчах чемпионата – только одна победа. Проблемы с конструктивом, созданием и реализацией голевых моментов. "Колос" снизил уровень по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Поэтому Руслан Костышин не может не думать об отставке.
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"Динамо" - "Колос. Турнирное положение команд
Эффектно разгромив "Десну", "Динамо" вернуло себе лидерство, которое потеряло после ничьей с "Ингульцом". Теперь, очевидно, киевляне конкурентам подарков делать не будут. "Колос" – вне топ-5 и даже вне топ-8. И есть угроза пойти на паузу, связанную с матчами сборных, в статусе команды из вне топ-10.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|5
|4
|1
|0
|13-2
|+11
|13
|0
|2
|Шахтер
|5
|4
|0
|1
|11-3
|+8
|12
|0
|3
|Десна
|5
|4
|0
|1
|9-6
|+3
|12
|0
|4
|Ворскла
|5
|3
|2
|0
|11-4
|+7
|11
|0
|5
|ФК Александрия
|6
|3
|2
|1
|7-5
|+2
|11
|0
|6
|СК Днепр-1
|5
|3
|1
|1
|10-5
|+5
|10
|0
|7
|Заря
|5
|2
|1
|2
|11-8
|+3
|7
|0
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|0
|3
|5-8
|-3
|6
|0
|9
|Колос
|4
|1
|2
|1
|2-2
|0
|5
|0
|10
|Верес
|5
|1
|2
|2
|3-7
|-4
|5
|0
***
"Динамо" - "Колос. Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Колос. Прогноз на матч от UA-Fооtball
Победа "Динамо" 2:0. "Колосу" крайне сложно даются голы. Даже в удобной для себя стихии игры вторым номером вряд ли удастся решить эту проблему. А "Динамо" должно спокойно оформить одно-два взятия ворот, ведь монолитностью защита ковалевцы не отличается. Поэтому прогноз на спокойную сухую победу хозяев поля.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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