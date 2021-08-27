Ингулец - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 августа 2021

Руководство "Мариуполя" год назад серьезно рисковало, назначив на пост главного тренера еще молодого Остапа Маркевича. У сына именитого коуча был неплохой период в "Агробизнесе", а также провал в "Черноморце", который он очень быстро покинул. На берегу азовского моря поверили, что Маркевич-младший сумеет грамотно работать с молодежью, а также ставить команде привлекательный футбол. Прошел год с момента его назначения и сейчас "приазовцы" идут на последнем месте в УПЛ, ни разу не выиграв за шесть туров.

После ближайших матчей украинские клубы уйдут на международную паузу, во время которой част происходит смена тренеров. А значит, Остапу Маркевичу нужно цепляться за последний свой шанс. Либо обыгрывать на выезде "Ингулец", либо начинать готовиться к увольнению. Третьего варианта мы пока что не видим.

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"Ингулец" 14:00 "Мариуполь"

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28 августа, Кропивницкий, стадион "Зирка"

Арбитр: Д.Кривушкин

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Команда Лавриненко тяжело входила в нынешний сезон, проиграв в трех стартовых турах. Однако у "казаков" есть хорошая отговорка: они сыграли поочередно с "Шахтером", "Зарей" и "Десной". Сложно, не так ли? После этого они героически отняли очки у "Динамо", а после обыграли на выезде "Львов", отыгравшись с 0:1. У команды все в порядке с характером, а также с физической подготовкой. Видно, что Лавриненко пока делает свою работу правильно.

В двух последних матча Лавриненко доверился одному и тому же стартовому составу, и он его не подвел. Маловероятно, что в субботу стоит ожидать каких-то изменений, а потому, предположим, что ничего не поменяется. "Казаки" оставят победный набор.

Ориентировочный состав: Шуст - Полегенько, Ковалец, Бен Салем, Опанасенко - Шишка, Бартулович - Козак, Запорожец, Шарай - Ситало

"Мариуполь":

Неделю назад "приазовцы" сыграли очередной неоднозначный поединок. В игре с "Зарей" они на одном дыхании провели десять минут, потом остановились и пропустили трижды, вяло отбивались, обменялись голами, а в конце чудом забили два раза. Счет получился 3:4 в пользу луганчан, однако игра "Мариуполя", особенно, что касается обороны, была достаточно посредственной.

После матча Остап Маркевич прямо заявил, что его команда нуждается в усилении, однако никаких аренд и трансферов совершено не было. Более того, до сих пор неизвестно, готовы ли Меличенко, Чоботенко и Очеретько вернуться на футбольное поле, поскольку прошлый тур они пропускали из-за травм. Но даже если они останутся в лазарете, Маркевичу точно придется немного перетасовать состав.

Ориентировочный состав: Кудрик - Стасюк, Мампаси, Микицей, Драмбаев - Петерман, Шостак - Кащук, Мишнев, Микитишин - Кулаков

Цифры и факты

"Ингулец" и "Мариуполь" пять раз пересекались в официальных матчах - дважды в УПЛ, дважды в Первой лиге и один раз в кубке. Общее преимущество на стороне "приазовцев", которые побеждали дважды. На счету "казаков" одна виктория, дважды была зафиксирована ничья

В прошлом сезоне Лавриненко ни разу не обыграл Маркевича. В Кропивницком была зафиксирована ничья 1:1, в Мариуполе местный клуб выиграл 4:3

250-й гол в рамках УПЛ может пропустить опытный Богдан Шуст. Для этого "Мариуполю" нужно будет забить один гол

Свою сотую игру в рамках украинского первенства может провести Евгений Гальчук. Что символично, 99 матчей в УПЛ кипер отыграл именно за "Мариуполь"

В шаге от 15-го гола в украинском первенстве находится Евгений Опанасенко

"Мариуполь" проиграл четыре последних матча в УПЛ

У "приазовцев" будет шанс в десятый раз сыграть вничью во время каденции Остапа Маркевича

Лучший бомбардир в составе двух команд - Андрей Кулаков, который в пяти турах отметился четыре раза. Артем Ситало из "Ингульца" забивал дважды

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 13 Ингулец 5 1 1 3 5-11 -6 4 0 16 Мариуполь 5 0 1 4 8-12 -4 1 0

Последние очные встречи

УПЛ, 20-й тур, 03.04.2021

"Мариуполь" - "Ингулец" 4:3

Голы: Бондаренко 45+3 (п), 46, 60, Стасюк 67 - Плохотнюк 52, Коваленко 53, Шевцов 88 (п)

УПЛ, 7-й тур, 25.10.2020

"Ингулец" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Балан 6 - Бондаренко 8

Кубок Украины, 31.10.2018

"Ингулец" - "Мариуполь" 3:1

Голы: Козлов 24 (п), Хучбаров 45, Кобуладзе 60 - Полегенько 83 (п)

Первая Лига, 20-й тур, 19.11.2016

"Ингулец" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Ситчинава 59 (п) - Мишнев 74

"Ингулец" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Мариуполь" от UA-Football

Победа "Ингульца" 1:0. Говоря откровенно, "казаки" на старте сезона впечатляют куда больше своего будущего оппонента. Они полностью провалились с "Зарей", плохо играли с "Шахтером", но в остальных играх не смотрелись плохо, и по делу брали очки. У "Мариуполя" ситуация обратная. Команда близка от идеальной формы, в лазарете хватает основных футболистов, а тренер уже прямым текстом говорит, что клубу нужны усиления. Вполне возможно, что "приазовцы" сумеют собраться, дабы наконец-то добыть первую победу, но до стартового свистка именно "Ингулец" выглядит фаворитом. На его победу мы и поставим.