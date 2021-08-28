Металлист 1925 - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 28.08.2021

Помните же, как мы воспринимали эти клубы в 2017-м на заре их основания? Тогда "Металлист 1925" и "Днепр-1" только стартовали во Второй лиге и уже трубили вовсю о возрождении футбола в своих регионах. Не знаю, насколько их появление на футбольной карте пошло на пользу возрождению, но до УПЛ они добирались разными путями. СК - с размашистой трансферной работой, которая продолжается каждые полгода и сейчас. М1925 - с лозунгами, что жить нужно по средствам. Вроде бы начиналась история для обеих клубов одинаково, но на данном этапе мы наблюдаем совершенно разный результат. Интересно, что будет в перспективе ещё лет так через пять.

"Металлист 1925" (Харьков) - СК "Днепр-1"

Vbet-лига. 6-й тур

27 августа. Харьков. ОСК "Металлист". Начало в 17:00

Главный арбитр - Евгений Арановский

Ассистенты: Владимир Высоцкий и Владимир Володин

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

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"Металлист 1925": кадровые новости и ориентировочный состав

Вратарская позиция и линия обороны от матча к матчу у харьковчан практически неизменна. Лишь за редким исключением. В нападении М1925 продолжает страдать без Пономаря, поэтому его позицию закрывает Фабиньо. В середине поля есть варианты, но и здесь из-за короткой скамейки большой ротации не будет. Савин как-то сник после резвого старта. Предположу, что на этот раз не найдётся места на поле Дмитренко, а его количественно заменит Голодюк в середине поля.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925" (слева - направо): Сидоренко - Западня, Шершень, Ткачук, Ермаков - Габелок - Батюшин, Голодюк, Крыськив, Протасов - Фабиньо.

"Днепр-1": кадровые новости и ориентировочный состав

Особого повода для ротации между матчами у СК нет, ведь прошлую игру против "Руха" выиграть удалось, а хорватский тренер уже показывал, что победный состав менять не любит. Лучкевич и Гуцуляк в первой же возможной игре были брошены Игорем Йовичевичем в бой на прошлых выходных. С их появлением в общей группе у днепрян возрастает и конкуренция, и вариативность. Также после голевой ошибки от Паста рамку в прошлом туре занял румын Кожохару. О наличии на позиции голкипера Юрчука мы уже в принципе забыли. Что продолжает удивлять, так это место только в запасе капитана команды Логинова, хотя Сваток в центре обороны не всегда стабилен.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Кожохару - Дубинчак, Сваток, Адамюк, Лучкевич - Назаренко, Джурашек, Игнатенко, Гуцуляк - Когут - Довбик.

Статистика команд

У харьковчан видна структура игры, но из-за короткой скамейки запасных, а также комплектации "под Первую лигу" (летом усиление было не из звёздных) результаты постепенно начали проседать. На одних эмоциях отыграть весь чемпионат, увы, не получается. В двух крайних встречах "жёлто-синие" даже не забивают, правда, в этих играх М1925 встречался с двумя представителями Украины в еврокубках. Возможно, реализуй по-максимуму свои моменты, был бы шанс зацепиться. Так же, сейчас главный вопрос - не "поплывёт" ли команда Валерия Кривенцова психологически после серии неудач.

Пятнадцать голов за пять игр - это вместе с "Ворсклой" второй-третий показатель по количеству мячей, которые были забиты в играх с участием днепрян. Веселее встречи только у "Зари", которая уже сгенерировала 19 результативных ударов. Только "Десне" СК забил меньше двух. Неделю назад "Днепр-1" достаточно спокойно разобрался с "Рухом", забив тому два гола. Вроде бы и не показали ничего сверхъестественного, но того темпа, который взяли с первых минут, хватило для комфортной победы.

Турнирная таблица

Шестое и восьмое места вроде бы недалеко друг от друга, но за пять туров чемпионата между командами уже возник разрыв в четыре балла, и это довольно существенно за такой короткий период дистанции. Выше седьмого места "Металлист 1925" в этом туре не поднимется (только в случае своей победы и фиаско "Зари"), а вот потерять можно сразу пять строчек, но для этого должно произойти просто дичайшее стечение обстоятельств.

Недалеко от "Днепра-1" маячит третья строчка, однако для этого дружно должны будут проиграть "Ворскла" и "Десна". В теории, возможно, но трудновыполнимо. Зато обойти "Александрию", которая в пятницу сыграла вничью с "Черноморцем", намного легче - до неё всего один балл.

# Команда И В Н П М РМ О 6 СК Днепр-1 5 3 1 1 10-5 +5 10 8 Металлист 1925 5 2 0 3 5-8 -3 6

Личные встречи

Это команды новой волны, которые на фоне долгов в старых "Металлисте" и "Днепре" появились в украинском футбольном пространстве. Поэтому и история противостояний между ними достаточно короткая. Команды рука об руку прошли Вторую и Первую лигу, однако во втором по статусу дивизионе харьковчане немного подзависли, в то время как днепряне его преодолели за один год. Что касается тех двух сезонов, которые соперники провели вместе, М1925 в очных встречах выступал чуть хуже. Хотя уже тогда было заметно, что финансовые вливания в Д1 шли намного активнее, поэтому и результаты на табло были соответствующие.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Днепр-1"

У днепрян небольшое преимущество в очных встречах, а ещё днепряне не намного убежали, если смотреть по местам в таблице. Но команды сейчас в разном состоянии и решают разные задачи. СК всё ещё смотрит в сторону третьей позиции таблицы, а вот харьковчанам стоит побаиваться трясины табели, чтобы случаем не свалиться в неё после двух поражений кряду. Даже ничья в этом поединке будет для хозяев положительным результатом. Перебегать нынешний "Днепр-1" будет очень тяжело. В то, что Валерий Кривенцов тактически переиграет Игора Йовичевича тоже верится слабо. И проблема не в том, что первый из них хуже второго. Просто у хорвата подбор игроков классом повыше. Это и сделает результат.

Ставка: победа "Днепра-1"