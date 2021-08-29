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Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.08.2021
Минай - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
На неделе "Шахтеру" пришлось потратить немало сил. Не только физических, но и моральных. Кроме того, что пришлось играть 120 минут с "Монако", пришлось немало нервничать, ведь соперник выигрывал по ходу поединка 2:0 и не пускал "горняков" в желанную группу Лиги чемпионов. Но все обошлось. "Шахтер" вышел сухим из воды.
Кроме чисто игровых испытаний, наложились и трудности логистического характера. "Шахтер" базируется в Киеве, матч Лиги чемпионов на неделе провел в Харькове, а уже в воскресенье придется выйти на поле на крайнем Западе нашей страны – в Ужгороде. "Минай" не ждет "Шахтер" с распростертыми объятиями, а попытается перед родными болельщиками дать бой. В конце прошлого чемпионата формально домашний для "Миная" матч против "Шахтера" завершился в Киеве позором не только в контексте результата. Там была неприятная история с нежеланием минайцев выходить на поле из-за аномального движения ставок на матч. Надеемся, что отчетный поединок пройдет без подобной гадости и превалировать будет только футбол.
УПЛ. Шестой тур. 29.08.2021
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль
"Минай" 17:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> / видеотрансляция - ТК "Футбол 1"
"Минай"
"Минай" действительно уже не похож на ту команду, которая боролась за выживание во втором круге прошлогоднего чемпионата. Руководство клуба согласилось изменить стратегию и теперь Василий Кобин работает не с известными игроками, а с ноунеймами. Работает довольно неплохо: сейчас "Минай" не выглядит обреченной на вылет командой, хотя необходимо улучшать результаты поединков против прямых конкурентов.
Поражение от "Вереса", случившееся неделю назад, болезненно ударило по чувствам закарпатцев. Как-то даже в тень отошли положительные эмоции от ничьей с "Зарей", поэтому с "Шахтером" придется начинать все с начала.
На неделе появилась информация о том, что "Минай" возвращает в свой состав защитника Шемми Маембе. В прошлом чемпионате африканец весьма неплохо проявил себя, поэтому его возвращение усилило бы команду Кобина. Правда, официальной информации пока нет, поэтому нет и повода для разговоров.
Василий Кобин выбирает под каждого соперника отдельную тактическую модель. Сегодня ожидаем игру в три центральных защитника. Также читается выход в основе Евгения Селезнева, который будет заряжен на бой против своей бывшей команды.
Ориентировочный состав: Кучер - Кныш - Лиховидько, Матич, Горин - Багайоко - Петрусенко, Хахлев, Месхи - Белоног, Селезнев
"Шахтер"
Очень вероятно, что мы увидим в Ужгороде другой "Шахтер" – не тот, который играл против "Монако". Роберто Де Дзерби уже ранее использовал такой трюк: менял почти весь состав после матча Лиги чемпионов.
Неделю назад такая ротация не помешала "горнякам" взять три очка на поле "Черноморца". Хотя чисто по игре в первом тайме "Шахтер" имел проблемы. Но это идеальная схема развития молодых игроков: не выпускать их на замены тогда, когда все решено, а возлагать на них ответственность за результат.
Интересно, что матч против "Миная" – предпоследний для "горняков" перед стартом в группе Лиги чемпионов. После визита в Ужгород немало игроков "Шахтера" поедут в сборные, потом будет серьезное испытание в виде матча с "Днепром-1", а дальше – тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба.
Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Кривцов, Марлон, Корниенко - Степаненко, Судаков, Патрик - Мудрик, Марлос - Сикан
"Минай" - "Шахтер". Статистика личных встреч
История этого противостояния крайне короткая и неприятная для "Миная". Два матча – два больших поражения закарпатской команды. Единственный позитив – это забитый Анатолием Нуриевым гол на 35-й минуте выездного поединка против "Шахтера". Примечательно, что в том же матче Нуриев не реализовал пенальти, что, впрочем, все равно не имело влияния на общий результат.
"Минай" - "Шахтер". Последние матчи команд
"Минай" отмечается нестабильностью. В четырех последних матчах закарпатцы добыли одну победу, одну ничью и дважды проиграли. Важно добавить, что из календаря выпал матч против "Колоса" – его ужгородцы сыграют позже.
"Шахтер" в этом сезоне уже проигрывал. Поражение команде Роберто Де Дзерби нанесла "Александрия". Однако от последних пяти поединков эмоции только положительные. Даже от ничьей с "Монако", добытой в дополнительное время. Ведь тот результат гарантировал "горнякам" группу Лиги чемпионов.
"Минай" - "Шахтер". Турнирное положение команд
"Шахтер" не ставит перед собой иной задачи, кроме как победы в турнире. Однако пока все складывается не так хорошо: "горняки" отстают от "Динамо" на одно очко, а "Десну" опережают только по дополнительным показателям. "Минай" неплохо начал, но сейчас опережает зону стыковых матчей только по дополнительным показателям. Нужны очки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|5
|4
|0
|1
|11-3
|+8
|12
|0
|11
|ФК Минай
|4
|1
|1
|2
|2-4
|-2
|4
|0
"Минай" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:0. Это тот случай, когда брать свое "Шахтер" обязан на классе. Даже если на поле появится не основной состав, а резервисты. Вместе с тем атмосфера домашнего стадиона должна помочь "Минаю" избежать разгрома. Вырисовывается боевая игра с сухой, но не феерической победой "Шахтера".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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