Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.08.2021

На неделе "Шахтеру" пришлось потратить немало сил. Не только физических, но и моральных. Кроме того, что пришлось играть 120 минут с "Монако", пришлось немало нервничать, ведь соперник выигрывал по ходу поединка 2:0 и не пускал "горняков" в желанную группу Лиги чемпионов. Но все обошлось. "Шахтер" вышел сухим из воды.

Кроме чисто игровых испытаний, наложились и трудности логистического характера. "Шахтер" базируется в Киеве, матч Лиги чемпионов на неделе провел в Харькове, а уже в воскресенье придется выйти на поле на крайнем Западе нашей страны – в Ужгороде. "Минай" не ждет "Шахтер" с распростертыми объятиями, а попытается перед родными болельщиками дать бой. В конце прошлого чемпионата формально домашний для "Миная" матч против "Шахтера" завершился в Киеве позором не только в контексте результата. Там была неприятная история с нежеланием минайцев выходить на поле из-за аномального движения ставок на матч. Надеемся, что отчетный поединок пройдет без подобной гадости и превалировать будет только футбол.

УПЛ. Шестой тур. 29.08.2021

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Минай" 17:00 "Шахтер"

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> / видеотрансляция - ТК "Футбол 1"

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"Минай"

"Минай" действительно уже не похож на ту команду, которая боролась за выживание во втором круге прошлогоднего чемпионата. Руководство клуба согласилось изменить стратегию и теперь Василий Кобин работает не с известными игроками, а с ноунеймами. Работает довольно неплохо: сейчас "Минай" не выглядит обреченной на вылет командой, хотя необходимо улучшать результаты поединков против прямых конкурентов.

Поражение от "Вереса", случившееся неделю назад, болезненно ударило по чувствам закарпатцев. Как-то даже в тень отошли положительные эмоции от ничьей с "Зарей", поэтому с "Шахтером" придется начинать все с начала.

На неделе появилась информация о том, что "Минай" возвращает в свой состав защитника Шемми Маембе. В прошлом чемпионате африканец весьма неплохо проявил себя, поэтому его возвращение усилило бы команду Кобина. Правда, официальной информации пока нет, поэтому нет и повода для разговоров.

Василий Кобин выбирает под каждого соперника отдельную тактическую модель. Сегодня ожидаем игру в три центральных защитника. Также читается выход в основе Евгения Селезнева, который будет заряжен на бой против своей бывшей команды.

Ориентировочный состав: Кучер - Кныш - Лиховидько, Матич, Горин - Багайоко - Петрусенко, Хахлев, Месхи - Белоног, Селезнев

"Шахтер"

Очень вероятно, что мы увидим в Ужгороде другой "Шахтер" – не тот, который играл против "Монако". Роберто Де Дзерби уже ранее использовал такой трюк: менял почти весь состав после матча Лиги чемпионов.

Неделю назад такая ротация не помешала "горнякам" взять три очка на поле "Черноморца". Хотя чисто по игре в первом тайме "Шахтер" имел проблемы. Но это идеальная схема развития молодых игроков: не выпускать их на замены тогда, когда все решено, а возлагать на них ответственность за результат.

Интересно, что матч против "Миная" – предпоследний для "горняков" перед стартом в группе Лиги чемпионов. После визита в Ужгород немало игроков "Шахтера" поедут в сборные, потом будет серьезное испытание в виде матча с "Днепром-1", а дальше – тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба.

Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Кривцов, Марлон, Корниенко - Степаненко, Судаков, Патрик - Мудрик, Марлос - Сикан

"Минай" - "Шахтер". Статистика личных встреч

История этого противостояния крайне короткая и неприятная для "Миная". Два матча – два больших поражения закарпатской команды. Единственный позитив – это забитый Анатолием Нуриевым гол на 35-й минуте выездного поединка против "Шахтера". Примечательно, что в том же матче Нуриев не реализовал пенальти, что, впрочем, все равно не имело влияния на общий результат.

"Минай" - "Шахтер". Последние матчи команд

"Минай" отмечается нестабильностью. В четырех последних матчах закарпатцы добыли одну победу, одну ничью и дважды проиграли. Важно добавить, что из календаря выпал матч против "Колоса" – его ужгородцы сыграют позже.

"Шахтер" в этом сезоне уже проигрывал. Поражение команде Роберто Де Дзерби нанесла "Александрия". Однако от последних пяти поединков эмоции только положительные. Даже от ничьей с "Монако", добытой в дополнительное время. Ведь тот результат гарантировал "горнякам" группу Лиги чемпионов.

"Минай" - "Шахтер". Турнирное положение команд

"Шахтер" не ставит перед собой иной задачи, кроме как победы в турнире. Однако пока все складывается не так хорошо: "горняки" отстают от "Динамо" на одно очко, а "Десну" опережают только по дополнительным показателям. "Минай" неплохо начал, но сейчас опережает зону стыковых матчей только по дополнительным показателям. Нужны очки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 5 4 0 1 11-3 +8 12 0 11 ФК Минай 4 1 1 2 2-4 -2 4 0

"Минай" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Это тот случай, когда брать свое "Шахтер" обязан на классе. Даже если на поле появится не основной состав, а резервисты. Вместе с тем атмосфера домашнего стадиона должна помочь "Минаю" избежать разгрома. Вырисовывается боевая игра с сухой, но не феерической победой "Шахтера".