Рух - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 августа 2021

"Рух" и ФК "Львов" - единственные команды, которые по ходу нынешнего сезона успели расстаться с главными тренерами. Правда, если уход Федыка после двух поражений на старте был логичен, а учитывая приход опытного Кучука, стал оправданным, то отставка Бессмертного - полная неожиданность. Да, результаты на старте вызывают вопросы, однако классный финиш прошлого сезона мог дать Анатолию Петровичу немного больший кредит доверия. Но "маємо те, що маємо".

Впереди - львовское дерби. "Сине-золотых" будет готовить экс-помощник Бессмертного, а уже во время международной паузы руководство попробует найти постоянного специалиста. Ходят слухи, что взгляд направлен в сторону Игоря Климовского, но это все будет после. Впереди очный матч львовских коллективов.

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"Рух" 19:30 ФК "Львов"

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29 августа, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Рух":

После возвращения Кучука в "Рух", у болельщиков команды была надежда, что результаты стабилизируются, однако в трех матчах были три разных исхода. Сначала "руховцы" обыграли "Верес", потом поделили очки с "Колосом" и проиграли "Днепру-1". Кучук продолжает искать оптимальный состав, с чем возникают проблемы.

Учитывая провальный матч с "Днепром-1", предположим, что тренер "Руха" внесет несколько изменений. К примеру, на правый фланг обороны вернется Гагун, с первых минут выйдет Кузык, а в центре поля найдется место Мартынюку. При условии, конечно, что он восстановился после повреждения.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Дидык, Белый, Мысык - Мартынюк - Кузык, Ореховский, Федорчук, Климчук - Борячук

"Львов":

Перед стартом кампании мы все верили, что "львы" смогут бороться за середину таблицы. Но пока все идет тяжело. Команда не готова к старту сезона, физических сил хватает на 50-55 минут, после чего случается остановка системы, а отношение лидеров к делу вызывает большие вопросы. Все это привело к уходу Анатолия Бессмертного, что было сложно представить еще в мае.

Готовить команду к матчу будет Тарас Чопик. Предположить его стартовый состав очень непросто. Крайне вероятно, что большинство наработок Бессмертного останутся, а изменения будут точечными. К примеру, в ворота может вернуться молодой Костик, в центр обороны - Романчук, а Чирьяк окажется на родном месте в середине поля.

Ориентировочный состав: Костик - Зозуля, Махмутович, Романчук, Якимец - Довгий, Чирьяк - Грисьо, Шина, Эрнест - Ренан

Цифры и факты

Две львовские команды успели трижды пересечься на футбольном поле. Дважды в рамках УПЛ, один раз сыграли товарищескую игру. Результаты матчей говорят сами за себя - 1:1, 0:0, 1:1. Такое оно, принципиальное львовское дерби.

Леонид Кучук может добыть свою 30-ю победу в качестве тренера клуба УПЛ

ФК "Львов" не побеждает в семи матчах кряду - три ничьих, четыре поражения. Более того, в восьми крайних играх они пропустили 15 раз

Три игрока могут забить юбилейные голы. Федорчук - 20-й в УПЛ, Политыло - 15-й, Ренан - 10-й

Лучший бомбардир в составе двух команд - Андрей Борячук, который забил дважды. Остальные игроки отметились не более одного раза

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 13 Рух 5 1 1 3 4-8 -4 4 0 15 Львов 5 0 2 3 4-11 -7 2 0

Статистика команд

"Рух":

ФК "Львов":

Последние очные встречи

"Рух" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Львов" от UA-Football

Победа "Руха" 1:0. Все прошлые матчи двух команд завершались ничейными результатами. Пришло время ощутить что-то новенькое. Несмотря на то, что смена наставника иногда дает временный положительный эффект, мы ставим на победу "Руха". Кучук - опытный тренер, который умеет добывать победу в матчах с приблизительно равными оппонентами. Учитывая психологическое состояние игроков "сине-золотых", думаем, что они снова не разживутся очками. "Рух" минимально победит.