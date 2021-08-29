Заря - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.08.2921

Не хочется снова сыпать соль на рану, но не отметить мы не можем: "Ворскла" решила отказаться от участия в текущем еврокубковом сезоне, бесславно проиграв финнам, у "Зари", увы, полностью избавиться международных турниров не получилось, учитывая, что после вылета из Лиги Европы команда перебралась в Лигу конференций и уже получила соперников по групповому этапу. Впрочем, эмоции после фиаско от "Рапида" всё равно очень неприятные. Словно дважды по 90 минут вынуждали есть чеснок, заправляя его луком. И вот теперь два одиночества встретятся друг с другом. Понятно, что они снова хотят попасть в число пяти избранных и в следующем сезоне сыграть в ЛЕ или ЛК. Зачем? Видимо, на этот вопрос ответ не смогут дать ни в Ковалёвке, ни в Полтаве, ни в Запорожье.

"Заря" (Луганск) - "Ворскла" (Полтава)

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29 августа. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена". Начало в 19:30

Главный арбитр - Николай Балакин

Ассистенты: Сергей Приступа и Евгений Петраков

Арбитр ВАР - Виктор Копиевский

Ассистент ВАР -- Александр Жуков

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"Заря": кадровые новости и ориентировочный состав

У Виктора Скрипника точно будет небольшая ротация после Лиги Европы. Хотя бы потому, что на фоне его коллеги у него такая возможность есть. Ожидаем возвращения Фаворова и Имерекова в оборону. Также не исключаю, что получит ещё один шанс бразилец Кристиан либо также в качестве ротации мы увидим в игре Кабаева. Но при этом базовая схема с ромбом в середине поля, ясно, меняться не будет.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Назарина - Кочергин, Булеца, Громов - Шахаб, Гладкий.

"Ворскла": кадровые новости и ориентировочный состав

Чёткое разделение на основных и запасных Юрий Максимов показал в прошлой игре против "Металлиста", когда провёл четыре из пяти замен после 88 минуты. Поэтому сейчас ожидать появления в старте новых имён бессмысленно. Главной новостью будет не какая-то кадровая перестановка, а возможный переход на схему в четыре защитника. Правда, такое сочетание не сработало против "Вереса", зато схема в три бека сработала против "Металлиста 1925" неделю назад.

"Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Бондаренко, Тамм, Чеснаков - Якубу, Тилль, Челядин, Пердута - Кане, Степанюк, Скляр.

Статистика команд

Луганчане очень нестабильны и однозначно ещё очень далеки от своих лучших кондиций прошлого сезона. Понятно, что нельзя сравнивать команду, которая завершала прошлый чемпионат и начинала этот, тем не менее, мы аккуратно отметим, что сейчас "чёрно-белые коты" очень медлительны в обороне и регулярно проваливаются, что не компенсирует даже неплохая игра в атаке. В трёх крайних встречах "Заря" стабильно пропускает по три гола: это очень много даже для аутсайдера УПЛ, мы же сейчас говорим о команде, которая мечтает регулярно играть в группе Лиги Европы. Понятно, что шесть мячей на этом этапе в ворота Никиты Шевченко отправил "Рапид", но мы с вами прекрасно видели и сами, что австрийцы - далеко не гранд европейского футбола.

"Ворскла" один из самых непонятных клубов начала чемпионата. Даже с "Александрией" всё максимально ясно: выстреливают с фаворитами и проваливаются против андердогов. Что касается полтавчан, то команда чередует средние игры с очень плохими. Например, сразу после поражения КуПС и вылета из еврокубков подопечные Юрия Максимова выдали бодренький матч с "Рухом", затем в похожем ключе разобрались с другим львовским клубом, а после подарили максимально унылое зрелище против "Вереса". Можно ли по каким-то критериям определить, в каком настроении заранее будут полтавчане?

Турнирная таблица

"Заря" по итогам нынешнего тура точно не догонит "Ворсклу" и точно не поднимется выше своего нынешнего седьмого места: многовато луганчане уже растеряли. Впрочем, и падение, если оно случится, также будет минимальным: ряд команд уже провели встречи текущего тура, а некоторых ожидают битвы с представителями верхней части таблицы.

"Ворскла" сейчас может приглядываться разве что к "Днепру-1", который в субботу благодаря своей победе над "Металлистом 1925" обошёл полтавчан. Также можно дотянуться до "Десны" и "Шахтёра", но этим командам играть против аутсайдеров, поэтому там вероятность потери очков минимальна. Ну, и вниз, как вы поняли, скатиться до сентябрьской паузы на игры сборных не получится, ведь шестая "Александрия" уже сыграла, а остальным "зелёно-белых" просто не достать.

# Команда И В Н П М РМ О 5 Ворскла 5 3 2 0 11-4 +7 11 7 Заря 5 2 1 2 11-8 +3 7

Личные встречи

История соперничества команд длится ещё с нулевых, что в нынешних реалиях украинского футбола довольно внушительный период. Ещё и статистика практически равная. В последние годы серии из побед одного или иного коллектива - в порядке вещей. Накануне очередной встречи из серий можно отметить разве что одну: "Заря" не проигрывает дома "Ворскле" уже три игры подряд. При этом, только в трёх играх из десяти последних забивали обе команды.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Заря" - "Ворскла"

До старта нынешнего тура больше луганчан и полтавчан забила только одна команда: "Динамо". У обеих соперников есть качество в атаке, а "Ворскла" ещё ни разу в нынешнем сезоне не покинула поле, не забив. У "Зари" игр было две: против "Александрии" в самом дебюте, а также с "Рапидом" на выезде, когда создали как минимум на два гола, но не забили ни одного. В очном поединке, когда нужно побеждать, чтобы не отпускать группу лидеров, оба коллектива постараются активней сыграть в атаку. Поэтому футбол обещает получиться результативным. Понятно, что в истории очного противостояния хватало встреч, когда забивала только одна сторона, но сейчас немного другая ситуация и пора уже переписывать историю скучного и академичного украинского футбола.

Ставка: обе забьют за 1.7