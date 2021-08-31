Казахстан - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 1 сентября 2021

В голове болельщиков сборной Украины и всех экспертов крутится один единственный вопрос: "Вы готовы, Александр Петраков?". Не подумайте, мы все знаем об Александре Васильевиче (во многом благодаря молодежному чемпионату мира), но его приход на пост наставника главной команды страны несет за собой немало тайн. Какая будет игровая схема? Будет ли омоложение состава? Кто будет играть? Как будет играть? Петраков - это временная затычка или серьезная фигура на шахматной доске, которую будет сложно убрать? Ответы на эти вопросы мы должны будем получить уже в трех сентябрьских матчах.

Первый экзамен Петракова пройдет не на родной земле, а на чужбине. Говоря конкретнее, в Казахстане. "Сине-желтые" отправились на выездной матч, против аутсайдера группы, который потерял главного тренера из-за COVID-19. Однако и у нас хватает своих проблем, которые Петраков и его тренерский штаб должны были решить за короткий срок. Нам нужно побеждать, так как любая осечка может поставить крест на планах сборной выйти на Мундиаль в 2022-м году.

Казахстан 17:00 Украина

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа D

1 сентября, Нур-Султан, стадион "Астана Арена"

Арбитр: Д.Румшас

Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол 1"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UА-Футбол"

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Последние новости и составы

Казахстан:

Сразу после жеребьевки отборочного раунда, всем стало понятно, что "ястребы" - аутсайдеры группы. Команда Талгата Байсуфинова, понятное дело, не планировала досрочно поднимать белый флаг, но особых свершений мы от неё также не ждали. Однако они уже успели удивить. В матче третьего тура казахи сумели шокировать многих, добыв выездную ничью с Украиной. До этого они без особых шансов дома проиграли Франции.

Тот самый матч против "сине-желтых" Казахстан провел не лучшим образом. За матч они нанесли лишь пять ударов по воротам соперника (команда Шевченко - 28), однако свой единственный шанс нашли и реализовали. Символично, что автор того самого гола носит фамилию Мужиков. В тот день казахи действительно сыграли по-мужски, отдав все силы ради одного очка.

Говорить о составе "ястребов" особо не приходится. Главный тренер, Талгат Байсуфинов, вызвал сильнейших, однако сам не сможет посетить матч, так как сдал положительный тест на коронавирус. Схема игры казахов - 3-4-2-1, с двумя инсайдами и крепким форвардом. На домашний матч тренерский штаб выпустит лучших футболистов.

Ориентировочный состав: Покатилов - Марочкин, Алип, Малый - Бейсебеков, Тагиберген, Куат, Валиуллин - Зайнутдинов, Мужиков - Щеткин

Украина:

Большую часть августа украинские болельщики не отрываясь следили за странным шоу от УАФ, название которого: "Выбираем нового тренера сборной". Сюжет вы сами знаете. Андрей Шевченко неожиданно объявил, что его контракт подошел к концу и продлевать его коуч не будет, подходящая замена, Сергей Ребров, уже уехал в ОАЭ, а Мирон Маркевич отказался быть временщиком, дав понять, что хочет долгосрочный контракт. По итогу, Андрей Павелко и остальные выбрали компромиссный вариант - Александр Петраков.

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Тренер молодых чемпионов мира на эту возможность согласился, вероятно, понимая, что для него это шанс всей жизни. Главная сборная, после трех очков за три тура, в тяжелом положении, и если он сумеет её спасти, то станет общепризнанным героем. Правда, если провалится, то все грехи, в том числе и провал предшественника, также свалят на Петракова.

Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины ????????



В 2019 году Петраков привел украинцев к победе на молодежном чемпионате мира ???? pic.twitter.com/y21TJR07VH — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 18, 2021

По какой схеме сыграет сборная Украины - загадка. У тренерского штаба было не так много времени для работы с командой, а потому вариантов два - либо с тремя центрабеками, либо классика. Голосуем за первый вариант. Во-первых, это базовая схема Петракова. Во-вторых, формация уже наигрывалась ранее Шевченко. В третьих, в ней куда комфортнее играть тому же Зинченко, так как в центре поля он не показывает свой максимум.

Теперь по персоналиям. В воротах, учитывая статус и опыт, появится Пятов, над ними тройка Матвиенко, Кривцов, Забарный. Латерали - Зинченко и Караваев, опорник - Степаненко/Сидорчук (в зависимости от готовности первого). Дальше - интереснее. Предположим, что позицию второго полузащитника закроет Буяльский, а ближе к левому флангу будет действовать Малиновский. Правый вингер - Ярмоленко, форвард - Яремчук. Если последний не готов, в старте появится Сикан. Таков наш прогноз.

Ориентировочный состав: Пятов - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Степаненко, Буяльский, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Малиновский

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Франция 3 2 1 0 4-1 +3 7 2 Украина 3 0 3 0 3-3 0 3 3 Финляндия 2 0 2 0 3-3 0 3 4 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2-3 -1 1 5 Казахстан 2 0 1 2 1-3 -2 1

Статистика команд

В 2021-м году обе сборные провели разное количество матчей. Украина, помимо трех отборочных игр в марте, сыграла три товарняка и пять встреч на Евро-2020. У казахов же набралось всего три поединка за текущий год - два официальных, один товарищеский.

Казахстан:

Украина:

Последние очные встречи

Казахстан - Украина: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Казахстан - Украина от UA-Football

Победа Украины 1:0. Александр Петраков оказался в непростом положении. У него было всего пару дней для знакомства с командой, а потому большого количества идей передать игрокам он не сможет. К тому же, первый же матч припал на выезд в Казахстан, где нужно будет играть первым номером и стараться доминировать. Иначе не поймут. Может ли это служить отговоркой в случае негативного результата? Нам так не кажется.

Давайте говорить открыто. Если Украина, будучи четвертьфиналистом последнего Евро, хочет играть на Чемпионате мира, обыгрывать Казахстан на выезде сборная обязана. Других вариантов нет. Все очки, которые можно было потерять, мы уже потеряли, а потому нужно просто выходить и побеждать. Украина имеет более опытных игроков, более классных игроков, которым будет очень непросто, но добыть победу им по силам. Ставим на минимальную викторию.