Сербия U-21 - Украина U-21: Анонс и прогноз матча 03.09.2021

Путь украинской молодежной сборной в финальный этап Евро-2023 U-21 начнется матчем с сербскими сверстниками. Матч стартует завтра, 3 сентября, в 19:00 по киевскому времени. Конечно, каждый болельщик, который следит за матчами сборной Украины, помнит поединки отбора к Евро-2020, где наша команда сначала выиграла со счетом 5:0 в Львове, а затем - 2:2 в гостях. Однако стоит ли ожидать такого же успеха в матчах молодежки? Об этом мы узнаем уже завтра вечером.

Квалификация к Чемпионату Европы U-21, первый тур

3 сентября, 19:00. "Спортцентр ФА Сербии", Старая Пазова

Главный арбитр: Балаж Берке (Венгрия)

Телевизионную трансляцию проведет сербский телеканал Аренаспорт2

На сайте Ua-Football вы сможете следить за текстовой трансляцией матча

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Украина

Команда Украины может похвастаться тем, что сохранила ключевых атакующих игроков, которые помогали команде в отборочном цикле еще прошлой осенью. Среди них можно отметить полузащитников "Днепра-1" Арсения Батагова и Александра Назаренко, вингеров "Шахтера" Артема Бондаренко и Михаила Мудрика, форварда "Динамо" Владислава Супряги и нападающего "Левена" Николая Кухаревича. Эти игроки являются костяком команды. Они должны проявить себя наиболее ярко, чтобы результат матча в Сербии оказался для нас положительным.

Руслан Ротань на текущем сборе должен хорошо поработать над недостатками футболистов атакующего звена. Важно донести Михаилу Мудрику, что тот должен играть не только на себя, но и на всю команду, не теряя мяч в постоянных попытках дриблинга. Также необходимо поработать над техникой и ударом Супряги, чтобы не возникало ситуаций, когда тот не забивает в пустые ворота.

В общем перед матчем с Сербией возникает гораздо меньше вопросов к атакующей линии, чем к защитному звену подопечных Ротаня. Стоит напомнить, что за команду U-21 уже не сыграют опытные защитники Владислав Бабогло, Игорь Снурицин и Владислав Дубинчак. В последних официальных матчах команды, датированных прошлой осенью, именно эти футболисты были основными дефамы, которые демонстрировали взрослый и уверенный футбол.

Теперь в защите должны показать свой профессиональный уровень Максим Таловеров, Константин Вивчаренко, Алексей Сыч и другие молодые и перспективные футболисты. Получится ли у них это уже в матче с Сербией? Посмотрим завтра вечером.

Вспоминая последние официальные поединки прошлой осенью против Северной Ирландии (3:0) и против Мальты (4:1), победа в матче с Сербией не кажется чем-то заоблачным, однако и расслабляться ни в коем случае не стоит.

Что касается кадровых вопросов, то в матче не сыграет дисквалифицированный на один поединок Михаил Мудрик. Также отсутствует из-за травмы защитник "Руха" Роман Дидык, вместо него состав молодежки пополнил бек "Черноморца" Валерий Дубко.

Ориентировочный состав Украины: Нещерет, Драмбаев, Вивчаренко, Таловеров, Бражко, Батагов, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Назаренко, Супряга.

Сербия

Говоря о сборной Сербии U-21, стоит отметить, что команда сейчас переживает свои далеко не лучшие времена. После триумфального чемпионата мира 2015 года, где команде удалось завоевать золото, состав уже несколько раз изменился. Также с той поры уже трижды сменился наставник молодежки. Сейчас игроков выводит на поле 42-летний Илия Столица, ранее тренировавший "Олимпию" из Любляны и сербский ФК "Войводина".

Ничем ярким сборная Сербии в последнее время не прославилась: в последних трех матчах на их счету одна победа, поражение и выигрыш. При этом победа случилась в матче против польских сверстников - команды, которая считается далеко не последней среди молодежных сборных Европы, сухая ничья 0:0 - с эстонцами, а проиграли подопечные Столицы Болгарии, где им пришлось доигрывать матч в меньшинстве.

Интересных и перспективных футболистов в составе Сербии U-21 достаточно. Здесь и защитник Светозар Маркович, и полузащитники Деян Жукич и Лазар Павлович, и вингеры Филипп Стеванович и Желько Гаврич. От этих футболистов можно ожидать незаурядной опасности в матче с нашей сборной, ведь игроки давно показывают себя как высококлассные профессионалы в матчах за свои клубы. Также ярко говорит об уровне команды тот факт, что вингеры Желько Гаврич и Неманья Йович уже дебютировали за основную Сербии. Защите сборной Украины придется хорошо поработать для нейтрализации атакующего потенциала сербов.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Сербия - Украина U-21 от UA-Fotball

Учитывая яркое атакующее звено нашей команды, можно ожидать несколько забитых мячей. Однако вместе с этим украинцы могут и пропустить через "необстрелянную" защиту подопечных Руслана Ротаня. Также будет ошибкой ожидать, что сербы будут играть от защиты - команда будет действовать открыто и уверенно. Прогноз: Победа Украины, обе забьют.