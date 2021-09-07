Украина U-21 - Армения U-21. Анонс и прогноз на матч 07.09.2021

Многие критикуют Руслана Ротаня уже практически на подсознательном уровне, а знали ли вы, что у его команды действующая трёхматчевая победная серия в официальных матчах? Прошлый отбор наши ребята завершили выигрышами над Мальтой и Северной Ирландией, а нынешней начали с успеха в Сербии. Очень хочется сказать, что времена налаживаются. Но не будем забегать вперёд, ведь в последние годы наша молодёжка приносила нам гораздо больше негативных эмоций, чем тех, за которые поставишь плюсик. Но всё равно думаешь о позитиве. Всегда.

Украина U-21 - Армения U-21

Квалификация на чемпионат Европы 2023 среди молодёжных сборных. 2-й тур

7 сентября. Ковалёвка. Стадион: "Колос". Начало в 19:00

Главный арбитр - Кристоффер Карльссон (Швеция)

Трансляция - "Футбол 1"

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Украина U-21

Второй полноценный цикл для Руслана Ротаня в качестве наставника сборной начался с приятной победы над Сербией. В который раз уже отмечаем, что времена, когда комплектовать команду приходилось чуть ли не игроками из Первой лиги, уже прошли. Сейчас все более или менее с игровой практикой на уровне УПЛ, поэтому состав у молодого специалиста достаточно симпатичный. И это против сербов не играл ещё Мудрик, а Сикан и Сирота вызваны в национальную сборную.

В общем, есть с кем добывать результат. Проблема только в том, что не менее симпатичный подбор игроков в прошлом году не помог: "жёлто-синие" провалили отбор. И дело здесь не столько в итоговом результате, сколько в нестабильной игре.

Но новую квалификацию начали очень оптимистично. В целом, по делу обыграли сербов, впервые за 12 лет стартовав в отборе с победы. Продолжение напрашивается не менее приятным. Но, памятуя о проблемах Ротаня-тренера до этого, готовым нужно быть ко всему.

Армения U-21

Армянская молодёжная сборная зачастую занимает придонные области в европейском футболе. Предыдущую квалификацию команда завершила предпоследней, набрав равное количество очков с Люксембургом и разойдясь с ним победами. Наиболее эпичным результатом всей квалификации, конечно же, стало фиаско Швеции 0:10. За два года до этого получилось запрыгнуть даже на третье с конца место, обойдя Гибралтар и Северную Македонию. Обе победы пришли в играх с британской колонией.

В этом отборе шанс на две железные победы армяне уже не реализовали. Встречи с Фарерскими островами завершились обоюдными победами. Причём, фарерцы после этого уже успели расписать сенсационную ничью с Францией, как бы намекнув, что аутсайдер в этой группе не они.

Таблица группы H отбора на Евро-2023 среди молодёжных сборных

Победитель группы получает прямую путёвку в финальную часть. Среди тех, кто финиширует вторыми, одна лучшая также получает место на Евро-2023. Остальные восемь вторых мест разыгрывают в плей-офф (матч дома и на выезде) четыре последних путёвки в финальном раунде.

Таким образом, в финальной части чемпионата Европы 2023 среди молодёжных сборных снова сыграют 16 команд: 9 победителей групп, одна лучшая команда среди занявших второе место, 4 триумфатора плей-офф, а также хозяева: Грузия и Румыния.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина U-21 - Армения U-21

Армяне уже провели два матча с одним из главных аутсайдеров нашей группы, Фарерскими островами. Взять удалось только три балла. Собственно, это показатель того, кто сыграет против украинцев: нестабильные, достаточно много пропускающие (если судить по последним отборам) и не всегда забивающие. Представитель юга Кавказа едет в Ковалёвку в качестве однозначного аутсайдера пары, но пободаться способен, равно как даже однажды забить. Впрочем, подопечные Руслана Ротаня на голову превосходят оппонентов. Главное, чтобы удалось избежать недооценки. Если этого не будет, то армяне рискуют потерпеть своё очередное разгромное поражение на уровне молодёжных сборных.

Ставка: тотал больше 3.5 за 1.8