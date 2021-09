Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча на 8 сентября 2021

За последнюю неделю Александр Петраков принял две пилюли. С виду они полностью одинаковые, однако вкус имели абсолютно противоположный. Одна была горькой, тягостной и тяжело усваиваемой, другая - сладкой, подарившая радость. После первой временного (?) коуча критиковали, после второй - превозносили до небес. Именно такое случается, когда ты вначале упускаешь победу над Казахстаном, играя 2:2, а после этого удерживаешь ничью с чемпионами мира. И вроде на бумаге имеем две мировых, но на деле это разные результаты. Разные пилюли.

Третий матч станет для Петракова наименее ответственным. Вряд ли кто-то, даже в случае поражение в товарищеской игре, будет сильно спрашивать с наставника, а потому ему можно немного расслабиться, забыть об отборе на Чемпионат мира, и просто подготовить ребят к контрольной встречи, дав некоторым игрокам шанс ощутить вкус игр за национальную команду. Ведь кому, как не Александру Васильевичу, понимать всю важность подобного события.

Контрольный матч

8 сентября, Пльзень, стадион "Доосан Арена"

Арбитр: Ф.Глова

Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол 1"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UА-Футбол"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

"Народная команда", как принято называть сборную Чехии на родине, стала одним из самых приятных открытий прошедшего Евро-2020. Как и украинская команда, коллектив Шилгавы дошел до четвертьфинала, однако, в отличие от "сине-желтых", не провалился ни в одном из матчей, снес голландцев в 1/8 финала, и устроил достойную зарубу с датчанами в 1/4. Но для прохода в полуфинала их стараний не хватило.

Осенью чехи не похожи на самих себя. После чемпионата Европы они успели провести два матча. В одном минимально обыграли белорусов, в другом - были уничтожены бельгийцами. В своей отборочной группе они идут вторыми, но Уэльс отстает лишь на один бал, имея при этом два поединка в запасе. В октября коллективы встретятся в очной встрече.

Контрольные матчи существуют для того, чтобы наставники проверили свои резервы, дабы дать игровое время тем, кто в нем больше всего нуждается. Предположим, что Шилгавы выпустит в старте Садилека, Гавела и Змграла, которые в основном появляются на замену. Патрика Шика ждать не стоит. Два матча в отборе он пропускал из-за дисквалификации и тренерский штаб не вызывал главного форварда для товарищеской встречи. На позиции нападающего должен будет появится опытный Выдра.

Ориентировочный состав: Нгуен - Гавел, Каша, Калас, Матею - Садилек, Крал - Змграл, Барак, Гложек - Выдра

Пять отборочных матчей - пять ничейных результатов. В том числе, две из них уже этой осенью. Кажется, что у "сине-желтых" появился какой-то миролюбивый инстинкт, который мешает коллективу вновь начать побеждать. И если за равенство с французами поощрить можно, то 2:2 с Казахстаном нужно назвать одним словом - провал. И никакие моменты первого тайма не могут исправить картину, учитывая, что во втором футболисты вышли по больше мере валять дурака.

Глобальных выводов по Александру Петракову делать пока рано. Два матча - не самый подходящий срок, однако к его чести стоит отметить, что на французов он смог правильно настроить команду. Значит какой-никакой, но авторитет заработать успел.

???????? Ukraine are unbeaten against France in Kyiv (W1 D2)...#WCQ pic.twitter.com/P48bbHigtO