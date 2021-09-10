Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2021

Без лишних слов и эпитетов. Будущий матч - центральный в седьмом туре. Удивлены? Конечно же, нет. Вряд ли любой другой поединок мог перебить по статусу тот, в котором играют вторая и третья команды чемпионата. Причем это не какие-то выскочки, которых в верхней части не ждал никто. Здесь пассажиры, которые билет купили заранее и вполне ожидаемо заняли свои места.

Переоценить важность матча сложно. Одним, хозяевам, после ничьи с "Минаем", оступаться запрещено от слова "совсем", и никакой щит в виде усталости от игр сборных и скорой ЛЧ их не спасет. Вторым, гостям, пора бы уже доказывать свою силу в играх с лучшими. А то пока Йовичевич продолжает идти без побед над грандами. Может ли все измениться в субботу? Давайте разбираться.

Читайте также Йовичевич: Мы знаем свою силу и готовы забирать очки у Шахтера

"Шахтер" 19:30 "Днепр-1"

Favbet-лига. 7-й тур

11 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: А.Коваленко

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Перед двухнедельной паузой команда де Дзерби подарила болельщикам две противоположные эмоции. Сначала они прошли "Монако" в квалификации ЛЧ, что позволило отправиться в групповой этап, а после этого умудрились сыграть вничью с "Минаем". И ладно бы только результат команды, которая полтора тайма играла в меньшинстве, вызывал вопросы. По игре экс-чемпиона было непонятно, за счет чего он хочет побеждать и как планирует возвращать корону. Пока у РДД все идет со скрипом.

???? Увидимся в субботу на матче в Киеве! ????



⚽️ #ШахтерДнепр1

???? Премьер-лига, 7-й тур

???? 11 сентября ⏰ 19:30

???? НСК «Олимпийский»

???? «Футбол 1»

???? Билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/erUAAjEA3T — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 9, 2021

Итальянский алленаторе решил серьезно подготовиться к возобновлению чемпионата, а потому попросил тренерский штаб Украины досрочно вернуть некоторых сборников. На уступки "горнякам" пошли, и Пятов, Степаненко и Матвиенко раньше времени возобновили тренировки. Стоит отметить, что такая привилегия была оказана и другому гранду.

У "Шахтера" много потерь перед центральным матчем, и одна серьезнее другой. Из-за дисквалификации встречу пропустят Додо и Марлон, которых заменят Конопля и Витао. В сборной повреждение получил Сергей Кривцов, а Анатолий Трубин продолжает восстанавливаться после удаления мениска. Одна радость - снова в строю Валерий Бондарь, но его физическое состояние пока что под вопросом.

Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Витао, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Антонио - Педриньо, Патрик, Соломон - Траоре

"Днепр-1":

Игорь Йовичевич классно подготовил свою команду к началу сезона. В шести турах они лишь дважды теряли очки, благодаря чему сумели набрать 13 пунктов. Столько же, к слову, и у "Шахтера", который обходит будущего соперника по дополнительным показателям. В последней официальной игре днепряне на характере переиграли "Металлист 1925", добыв победу уже в компенсированное время. Нельзя не отметить, что сам перформанс был достаточно средний, что и признал наставник команды.

Как и у "горняков", кадровых проблем у Йовичевича хватает. Из-за травмы не сможет появиться на поле Артем Довбик, а Даниил Игнатенко не сыграет из-за арендного соглашения. Вместо первого должен выйти Русин, для которого это шанс всей жизни показать достойную игру и выбраться из тьмы, окутавшей его в последний год. А вот на позицию Игнатенко мы поставим Джурасека, так как разрушитель в центре поля будет нужен. Будущий матч станет принципиальным для Пихаленка, которого, напомним, днепряне выкупили у "Шахтера" минувшим летом. Две игры Александр пропускал из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Юрчук - Лучкевич, Логинов, Адамюк, Дубинчак - Джурасек, Пихаленок - Назаренко, Когут, Гуцуляк - Русин

Цифры и факты

История противостояний двух коллективов насчитывает пять встреч. Четырежды команды встречались в УПЛ и еще однажды в рамках кубка Украины. Тотальное преимущество на стороне "Шахтера", который выиграл во всех матчах. Общая разница голов - 11:2

"Горняки" могут забить свой 1900-й гол в УПЛ. Для этого им нужно нанести еще три точных удара

"Днепр-1" уже больше года не уходит с поля соперника без забитого гола. На протяжении 20-ти последних гостевых встреч они отметились 31 раз

В десяти последних домашних матчах "Шахтер" не играет вничью - семь побед, три поражения

Свой 20-й гол во всех турнирах может забить Манор Соломон

"Днепр-1" проведет 30-й официальный матч в эпоху Игоря Йовичевича

Лучшие бомбардиры в составе двух команд - Артем Довбик и Лассина Траоре. Оба забили по четыре раза

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 6 4 1 1 12-4 +8 13 0 3 Днепр-1 6 4 1 1 12-6 +6 13 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Днепр-1":

Очные встречи

"Шахтер" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Каждая из команд подойдет к матчу со своими потерями, которые дадут о себе знать во время поединка. Чьи проблемы серьезнее? До начала игры сказать непросто, однако даже без Довбика, Додо и Марлона, обе команды могут подарить зрителям качественное зрелище, в котором сойдутся претендент на золото и борец за бронзу.

Кто фаворит? На бумаге - донецкий "Шахтер", которому мы отдаем минимальное предпочтение. Во время паузы де Дзерби обязан был перезагрузить своих игроков, настроив на очень важный отрезок сезона. По идее, хозяева должны быть в хорошей физической форме, из-за чего "Днепру-1" будет тяжело отбиваться от постоянных атак. К тому же, без Довбика, как показал шестой тур, у днепрян еще и хватает проблем в созидании.