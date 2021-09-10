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Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2021
Испортит ли Йовичевич настроение де Дзерби перед стартом ЛЧ?
Фото: ФК Шахтер
Без лишних слов и эпитетов. Будущий матч - центральный в седьмом туре. Удивлены? Конечно же, нет. Вряд ли любой другой поединок мог перебить по статусу тот, в котором играют вторая и третья команды чемпионата. Причем это не какие-то выскочки, которых в верхней части не ждал никто. Здесь пассажиры, которые билет купили заранее и вполне ожидаемо заняли свои места.
Переоценить важность матча сложно. Одним, хозяевам, после ничьи с "Минаем", оступаться запрещено от слова "совсем", и никакой щит в виде усталости от игр сборных и скорой ЛЧ их не спасет. Вторым, гостям, пора бы уже доказывать свою силу в играх с лучшими. А то пока Йовичевич продолжает идти без побед над грандами. Может ли все измениться в субботу? Давайте разбираться.
"Шахтер" 19:30 "Днепр-1"
Favbet-лига. 7-й тур
11 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: А.Коваленко
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Шахтер":
Перед двухнедельной паузой команда де Дзерби подарила болельщикам две противоположные эмоции. Сначала они прошли "Монако" в квалификации ЛЧ, что позволило отправиться в групповой этап, а после этого умудрились сыграть вничью с "Минаем". И ладно бы только результат команды, которая полтора тайма играла в меньшинстве, вызывал вопросы. По игре экс-чемпиона было непонятно, за счет чего он хочет побеждать и как планирует возвращать корону. Пока у РДД все идет со скрипом.
???? Увидимся в субботу на матче в Киеве! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 9, 2021
⚽️ #ШахтерДнепр1
???? Премьер-лига, 7-й тур
???? 11 сентября ⏰ 19:30
???? НСК «Олимпийский»
???? «Футбол 1»
???? Билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/erUAAjEA3T
Итальянский алленаторе решил серьезно подготовиться к возобновлению чемпионата, а потому попросил тренерский штаб Украины досрочно вернуть некоторых сборников. На уступки "горнякам" пошли, и Пятов, Степаненко и Матвиенко раньше времени возобновили тренировки. Стоит отметить, что такая привилегия была оказана и другому гранду.
У "Шахтера" много потерь перед центральным матчем, и одна серьезнее другой. Из-за дисквалификации встречу пропустят Додо и Марлон, которых заменят Конопля и Витао. В сборной повреждение получил Сергей Кривцов, а Анатолий Трубин продолжает восстанавливаться после удаления мениска. Одна радость - снова в строю Валерий Бондарь, но его физическое состояние пока что под вопросом.
Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Витао, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Антонио - Педриньо, Патрик, Соломон - Траоре
"Днепр-1":
Игорь Йовичевич классно подготовил свою команду к началу сезона. В шести турах они лишь дважды теряли очки, благодаря чему сумели набрать 13 пунктов. Столько же, к слову, и у "Шахтера", который обходит будущего соперника по дополнительным показателям. В последней официальной игре днепряне на характере переиграли "Металлист 1925", добыв победу уже в компенсированное время. Нельзя не отметить, что сам перформанс был достаточно средний, что и признал наставник команды.
September 9, 2021
Как и у "горняков", кадровых проблем у Йовичевича хватает. Из-за травмы не сможет появиться на поле Артем Довбик, а Даниил Игнатенко не сыграет из-за арендного соглашения. Вместо первого должен выйти Русин, для которого это шанс всей жизни показать достойную игру и выбраться из тьмы, окутавшей его в последний год. А вот на позицию Игнатенко мы поставим Джурасека, так как разрушитель в центре поля будет нужен. Будущий матч станет принципиальным для Пихаленка, которого, напомним, днепряне выкупили у "Шахтера" минувшим летом. Две игры Александр пропускал из-за дисквалификации.
Ориентировочный состав: Юрчук - Лучкевич, Логинов, Адамюк, Дубинчак - Джурасек, Пихаленок - Назаренко, Когут, Гуцуляк - Русин
Цифры и факты
- История противостояний двух коллективов насчитывает пять встреч. Четырежды команды встречались в УПЛ и еще однажды в рамках кубка Украины. Тотальное преимущество на стороне "Шахтера", который выиграл во всех матчах. Общая разница голов - 11:2
- "Горняки" могут забить свой 1900-й гол в УПЛ. Для этого им нужно нанести еще три точных удара
- "Днепр-1" уже больше года не уходит с поля соперника без забитого гола. На протяжении 20-ти последних гостевых встреч они отметились 31 раз
- В десяти последних домашних матчах "Шахтер" не играет вничью - семь побед, три поражения
- Свой 20-й гол во всех турнирах может забить Манор Соломон
- "Днепр-1" проведет 30-й официальный матч в эпоху Игоря Йовичевича
- Лучшие бомбардиры в составе двух команд - Артем Довбик и Лассина Траоре. Оба забили по четыре раза
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|6
|4
|1
|1
|12-4
|+8
|13
|0
|3
|Днепр-1
|6
|4
|1
|1
|12-6
|+6
|13
|0
Статистика команд
"Шахтер":
"Днепр-1":
Очные встречи
"Шахтер" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Днепр-1" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:1. Каждая из команд подойдет к матчу со своими потерями, которые дадут о себе знать во время поединка. Чьи проблемы серьезнее? До начала игры сказать непросто, однако даже без Довбика, Додо и Марлона, обе команды могут подарить зрителям качественное зрелище, в котором сойдутся претендент на золото и борец за бронзу.
Кто фаворит? На бумаге - донецкий "Шахтер", которому мы отдаем минимальное предпочтение. Во время паузы де Дзерби обязан был перезагрузить своих игроков, настроив на очень важный отрезок сезона. По идее, хозяева должны быть в хорошей физической форме, из-за чего "Днепру-1" будет тяжело отбиваться от постоянных атак. К тому же, без Довбика, как показал шестой тур, у днепрян еще и хватает проблем в созидании.
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