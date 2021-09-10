Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 11.09.2021

"Динамо" очень уверенно вкатилось в новый сезон. Кроме "Ингульца" команда сопротивления не увидела. Ход настолько убедительный, что защита чемпионского титула не выглядит чем-то невероятным. Понятно, что впереди две игры с "Шахтёром", но пока что эти матчи видятся едва ли не главным препятствием на пути к золоту.

У "Металлиста 1925" всё сложнее. Три подряд поражения, стабильно по два пропущенных и лишь один забитый. Понятно, что календарь у харьковчан с четвёртого по седьмой туры очень неприятный ("Шахтёр", "Ворскла", "Днепр-1", "Динамо"). Нужно просто перетерпеть этот период. Возможно, где-то повоевать за очки. А уже с восьмого игрового дня продолжать зарубу за место в элите или даже серединку таблицы.

"Металлист 1925" (Харьков) - "Динамо" (Киев)

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11 сентября. Харьков. ОСК "Металлист". Начало в 17:00

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Александр Корнийко и Александр Беркут

Арбитр ВАР - Денис Шурман

Ассистент ВАР - Владимир Володин

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

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"Металлист 1925": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Пономарь (ахилл), Дерек (под вопросом)

У харьковчан достаточно короткая скамейка, поэтому больших изменений по сравнению с последними матчами ждать нет смысла. Сидоренко точно вернётся в ворота, а молодой Коваленко будет пока набираться опыта через двусторонки. Интересно состояние Крыськива после двух очень мощных игр за украинскую молодёжную сборную: готов ли он тут же вернуться к клубному футболу. Марлисон практически безальтернативен в атаке.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925" (слева - направо): Сидоренко - Западня, Шершень, Ткачук, Ермаков - Габелок - Дмитренко, Голодюк, Батюшин, Протасов - Марлисон.

"Динамо": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Шапаренко (дисквалификация), Буяльский (бедро), Кулач (сердце), Беседин и Попов (оба - крестообразные связки), Рамирес (вне заявки)

Матчи сборных не прошли для "Динамо" без потерь. Буяльский пропустит эту игру, оставляя место на поле, например, для Леднева, который никак не может освоиться в Киеве. Дисквалифицированного Шапаренко должен будет заменить Шепелев. Любопытно, кто выйдет в центре обороны с Забарным: Шабанов или Сирота. Караваева вижу в основе - таким образом румынский коуч восстановит психологическое состояние своего подопечного после Казахстана, а также даст отдохнуть Цыганкову перед ЛЧ. С возвращением в строй Вербича конкуренция в нападении в Киеве возрастает до предела. Теперь на этой позиции могут сыграть не только Шкурин или Супряга, но и прирождённые голеадоры Гармаш и Вербич.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - де Пена, Леднев, Караваев - Шкурин.

Статистика команд

Красного цвета на графике ниже у харьковчан намного больше, чем зелёного. От этого, понятно, позитивных эмоций не прибавляется. В текущем сезоне "Металлист 1925" ещё ни разу не сыграл вничью и стабильно забивает в родных стенах. Перед международной паузой против "Днепра-1" команда Валерия Кривенцова даже первой открыла счёт. Но, когда соперник после перерыва прибавил, этот перевес очень быстро расстаяла.

Вопросы к киевлянам могут возникнуть только по встрече с "Ингульцом", однако, учитывая, что главный конкурент оступался летом чуть больше, эта осечка даже не особо бросается в глаза. Пока на дистанции у "Динамо" проблем вообще никаких нет, соперники разве что не расступаются перед воротами. Исключение, опять же, "Ингулец", однако там сам чемпион провёл очень слабую игру. Интересно, сможет ли кто-то кроме "Шахтёра" навязать сопротивление "Динамо" в одном отдельном матче?

Турнирная таблица

Между командами в таблице серьёзная пропасть. Киевляне по итогам нынешнего тура могут потерять только единоличное лидерство, но точно ниже второго места (и то, по дополнительным показателям) не скатятся. А возможная ничья в игре между "Шахтёром" и "Днепром-1" только дополнительно порадует чемпиона, ведь в перспективе дарит ему возможность увеличить преимущество.

"Металлисту 1925" ещё есть, куда падать. Победы "Миная"/"Черноморца" (у них очный матч) или "Колоса" при собственном поражении вынудят оступиться, а вот собственный выигрыш позволит сделать как минимум один шаг вперёд, учитывая, что "Ингулец" в пятницу остался без очков.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 6 5 1 0 20-2 +18 16 11 Металлист 1925 6 2 0 4 6-10 -4 6

Личные встречи

Эта история пишется с чистого листа. Никаких предыдущих встреч между оппонентами не было.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Динамо"

Будем смотреть правде в лицо: шансов на очки у харьковчан очень мало. Показательным в этом плане был предыдущий поединок М1925, когда подопечные Валерия Кривенцова пытались сыграть дисциплинированно, но класс днепрян это не перебило. Крупную победу от "Динамо" также не ожидаю. Во-первых, "Металлист 1925" уже доказывал, что умеет бороться даже в самых безнадёжных ситуациях. Во-вторых, особого резона выкладываться на максимум у чемпиона нет: впереди старт в Лиге чемпионов.

Ставка: победа "Динамо" в 1-2 гола за 1.9