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Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2021
На перерыв команды уходили победно. А как смогут вернуться?
Фото: ФК Заря
За ближайшую неделю "Заре" придется преодолеть немало километров в пути. В следующий четверг команда Скрипника пролетит более трех тысяч км, чтобы в норвежском городе Буде дебютировать в Лиге Конференций. Но это после. Перед этим луганчане сыграют во Львове, где их будет ждать "Рух". Амбициозный "Рух" с Леонидом Кучуком, у которого результаты скачут от ужасных к победным.
Могут ли "руховцы" навязать борьбу "Заре"? Учитывая форму последних на старте сезона, подобное развитие событий вполне вероятно, однако не едино правильное. У Виктора Скрипника было две недели, чтобы привести команду в чувства и заставить играть более серьезно. Посмотрим, справился ли он со своей задачей.
"Рух" 14:00 "Заря"
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11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: В.Копиевский
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Рух":
Девятое место львовского клуба перед международной паузой можно назвать положительным результатом. Особенно учитывая, что после двух туров они шли с баранкой в главе очков, проиграв на старте "Ворскле" и "Металлисту 1925". Далее пришел Кучук, немного стабилизировал игру в обороне, но нестабильности хватает. Благо для "Руха" удалось победить в дерби перед перерывом - это не только три очка, но и положительные эмоции.
Во время паузы львовяне активно вели себя на рынке. Арендовали у "Динамо" Костевича, который, правда, еще восстанавливается после повреждения. Также были скопом подписаны четыре молодых футболиста - Осазе Тафари де Розарио, Ннабуигье Ричмонд Чуквуемека, Майкл Обамина и Инносент Чидози Одог. Способности каждого и их функциональное состояние остаются загадкой, потому в субботу на поле их ждать не стоит.
Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Мартынюк, Сыч - Карасюк - Бойчук, Ореховский, Федорчук, Климчук - Борячук
"Заря":
Десять очков в шести турах - не лучший результат для бронзового призера двух последних сезонов УПЛ. Однако это уже традиция - команда Скрипника долго вкатывается, но после этого набирает форму и штампует победу одну за другой. Хочется посмотреть, когда именно этот пик наступит. Перед паузой "Заря" одержала важнейшую победу над "Ворсклой", а во время перерыва разбила в спарринге "Ингулец" 3:1.
Подготовка к матчу с «Рухом»https://t.co/nO2zuUgM6e pic.twitter.com/VqDueQQDXS— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 8, 2021
Кадровое положение у луганчан непростое. Не сможет в субботу сыграть Шевченко, а Кочергин и Булеца только недавно вернулись из расположения сборной Украины. Возможно, кого-то из них придется приберечь перед еврокубковым стартом в четверг.
Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Рейс - Назарина - Кабаев, Громов, Кочергин - Шахаб, Аллахяр
Цифры и факты
- "Рух" и "Заря" лишь дважды пересекались в официальных матчах и оба этих раза львовяне хотят побыстрее забыть. В первом круге коллектив Скрипника отгрузил им четыре гола, во втором - всего два. "Рух" при этом уходил с поля без точных ударов
- Луганчане проведут свой 600-й матч в рамках украинского первенства, 300-й - на полях соперника
- "Рух" побеждал в последних пяти домашних матчах. За это время они забили десять голов. Обе серии - рекордные для западной команды
- В 12 последних выездных поединках "Заря" не играет вничью - девять побед, три поражения
- 95-й гол в УПЛ может забить Александр Гладкий, 20-й - Валерий Федорчук. Шахаб, тем временем, может нанести 20-й точный удар в клубной карьере
- У Виктора Скрипника будет шанс одержать 20-тую выездную победу в УПЛ или проиграть в десятый раз
- В составе двух команд два игрока забили три гола - Владислав Кочергин и Раймонд Фримпонг. Второму для этого хватило 45 игровых минут. За "Рух" дважды отличился Борячук
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|7
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12-8
|+4
|10
|0
|9
|Рух
|6
|2
|1
|3
|5-8
|-3
|7
|0
Статистика команд
"Рух":
"Заря":
Очные встречи
"Рух" - "Заря": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Рух" - "Заря" от UA-Football
Победа "Зари" 1:0. Не стоит сомневаться, что хозяева будущего матча подойдут к данной встрече максимально готовыми. Кучук сделает ставку на игру вторым номером и на оборону, однако смогут ли львовяне не пропустить от "Зари"? Уверенности нет. Луганчане должны были пересобраться за последние две недели, а потому именно команду Скрипника мы видим фаворитом будущего матча. Будет непросто, но они возьмут три очка и поднимут настроение перед стартом в Лиге Конференций.
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