Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2021

За ближайшую неделю "Заре" придется преодолеть немало километров в пути. В следующий четверг команда Скрипника пролетит более трех тысяч км, чтобы в норвежском городе Буде дебютировать в Лиге Конференций. Но это после. Перед этим луганчане сыграют во Львове, где их будет ждать "Рух". Амбициозный "Рух" с Леонидом Кучуком, у которого результаты скачут от ужасных к победным.

Могут ли "руховцы" навязать борьбу "Заре"? Учитывая форму последних на старте сезона, подобное развитие событий вполне вероятно, однако не едино правильное. У Виктора Скрипника было две недели, чтобы привести команду в чувства и заставить играть более серьезно. Посмотрим, справился ли он со своей задачей.

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"Рух" 14:00 "Заря"

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11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: В.Копиевский

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Рух":

Девятое место львовского клуба перед международной паузой можно назвать положительным результатом. Особенно учитывая, что после двух туров они шли с баранкой в главе очков, проиграв на старте "Ворскле" и "Металлисту 1925". Далее пришел Кучук, немного стабилизировал игру в обороне, но нестабильности хватает. Благо для "Руха" удалось победить в дерби перед перерывом - это не только три очка, но и положительные эмоции.

Во время паузы львовяне активно вели себя на рынке. Арендовали у "Динамо" Костевича, который, правда, еще восстанавливается после повреждения. Также были скопом подписаны четыре молодых футболиста - Осазе Тафари де Розарио, Ннабуигье Ричмонд Чуквуемека, Майкл Обамина и Инносент Чидози Одог. Способности каждого и их функциональное состояние остаются загадкой, потому в субботу на поле их ждать не стоит.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Мартынюк, Сыч - Карасюк - Бойчук, Ореховский, Федорчук, Климчук - Борячук

"Заря":

Десять очков в шести турах - не лучший результат для бронзового призера двух последних сезонов УПЛ. Однако это уже традиция - команда Скрипника долго вкатывается, но после этого набирает форму и штампует победу одну за другой. Хочется посмотреть, когда именно этот пик наступит. Перед паузой "Заря" одержала важнейшую победу над "Ворсклой", а во время перерыва разбила в спарринге "Ингулец" 3:1.

Кадровое положение у луганчан непростое. Не сможет в субботу сыграть Шевченко, а Кочергин и Булеца только недавно вернулись из расположения сборной Украины. Возможно, кого-то из них придется приберечь перед еврокубковым стартом в четверг.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Рейс - Назарина - Кабаев, Громов, Кочергин - Шахаб, Аллахяр

Цифры и факты

"Рух" и "Заря" лишь дважды пересекались в официальных матчах и оба этих раза львовяне хотят побыстрее забыть. В первом круге коллектив Скрипника отгрузил им четыре гола, во втором - всего два. "Рух" при этом уходил с поля без точных ударов

Луганчане проведут свой 600-й матч в рамках украинского первенства, 300-й - на полях соперника

"Рух" побеждал в последних пяти домашних матчах. За это время они забили десять голов. Обе серии - рекордные для западной команды

В 12 последних выездных поединках "Заря" не играет вничью - девять побед, три поражения

95-й гол в УПЛ может забить Александр Гладкий, 20-й - Валерий Федорчук. Шахаб, тем временем, может нанести 20-й точный удар в клубной карьере

У Виктора Скрипника будет шанс одержать 20-тую выездную победу в УПЛ или проиграть в десятый раз

В составе двух команд два игрока забили три гола - Владислав Кочергин и Раймонд Фримпонг. Второму для этого хватило 45 игровых минут. За "Рух" дважды отличился Борячук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 7 Заря 6 3 1 2 12-8 +4 10 0 9 Рух 6 2 1 3 5-8 -3 7 0

Статистика команд

"Рух":

"Заря":

Очные встречи

"Рух" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Не стоит сомневаться, что хозяева будущего матча подойдут к данной встрече максимально готовыми. Кучук сделает ставку на игру вторым номером и на оборону, однако смогут ли львовяне не пропустить от "Зари"? Уверенности нет. Луганчане должны были пересобраться за последние две недели, а потому именно команду Скрипника мы видим фаворитом будущего матча. Будет непросто, но они возьмут три очка и поднимут настроение перед стартом в Лиге Конференций.