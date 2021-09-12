Минай - Черноморец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 12.09.2021

Перед началом сезона и после первых туров казалось, что именно эти команды будут главными претендентами на не слишком почетное звание главного аутсайдера. Но "Черноморец" "обстучался", "Минай" постепенно сыгрался, и хотя оба до сих пор выглядят как бедные родственники в элите, однако эти родственники готовы активно работать локтями ради лучшего места за общим столом. Нынешняя встреча для обоих - лучшая возможность взять три очка в ближайшей перспективе. Так что "заруба" будет знатная.

Украинская Премьер-лига. Седьмой тур

12 сентября. Ужгород. стадион Авангард

Арбитр: Алексей Деревинский

"Минай" 14:00 "Черноморец"

Телетрансляция - Футбол 1

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Последние новости и составы

"Минай":

В нынешнем сезоне закарпатцы на своем поле еще не проигрывали. Сначала победили "Александрию", а в прошлом туре создали настоящую сенсацию - отобрали два балла у "Шахтера". Международную паузу "Минай" заполнил товарищеским матчем с венгерским "Вашашем", выступающим во втором дивизионе. Команда Кобина победила благодаря единственному голу, который забил Евгений Селезнев.

Понятно, что статус предыдущего соперника обязывал "Минай" больше думать об обороне. Однако вряд ли на этот раз Кобин будет отходить от привычной для себя тактики с пятью защитниками в основе. Впрочем, вместо Синегуба на фланге защиты может сыграть более активный в атаке Багайоко, аналогичным образом справа может появиться Даниил Кныш. Под вопросом участие в игре Рустама Ахмедзаде, который ездил в сборную Азербайджана, неплохо выходил на замену в игре с Ирландией, а вот поединок с Португалией пропускал из-за повреждения. Если форвард, который забил "Шахтеру", не восстановится, его может заменить в основе Олег Вишневский или Эдвард Кобак.

Ориентировочный состав: Кучер - Кныш, Горин, Векляк, Лиховидько, Багайоко - Вишневский, Петрусенко, Месхи, Билоног - Селезнев

"Черноморец":

Одесситы в последних трех турах демонстрировали весьма неплохую игру, что позволило им взять четыре очка. Команда Юрия Мороза одолела на выезде "Мариуполь", была разгромлена "Шахтером" и сыграла вничью с "Александрией". В последнем поединке моряки дважды выходили вперед, но не смогли удержать преимущество.

Во время перерыва "Черноморец" обошелся без контрольных поединков, сосредоточившись на работе на базе. При этом клуб делегировал сразу пятерых футболистов в сборные. Брагару, Билошевский, Дубко и Михайленко помогали молодежной сборной Украины, Георгий Цитаишвили сыграл за сборную Грузии против Косово (поражение 0:1).

До сих пор дисквалифицирован Билошевский, поэтому в центре поля рядом с опытным Кравченко будет играть Тлумак. "Черноморец" арендовал еще двух футболистов "Динамо" - защитников Биловара и Вантуха. Первый вряд ли сразу сыграет, а вот Романа следует ожидать на левом фланге. Против "Александрии" не играл Кадири, впрочем, вряд ли он будет разбивать пару Дубко - Михайленко. Да и оснований играть с тремя центральными защитниками у Юрия Мороза нет. Цитаишвили пока используется тренером в качестве опции для усиления игры во втором тайме, отсутствие его во время двухнедельной подготовки вряд ли добавит ему вистов в борьбе за место в основе.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Михайленко, Дубко, Вантух - Брагару, Тлумак, Кравченко, Авагимян - Исаенко, Бугай

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Статистика противостояния

Между собой соперники сыграли дважды - в сезоне 2019/20, когда вместе выступали в Первой лиге. Тогда в третьем туре "Минай" одержал свою первую победу во втором по рангу дивизионе. Все решил единственный гол Нуриева, который тот забил на последних секундах ударом с пенальти. Во втором круге Нуриев вновь реализовал пенальти, но в тот раз в начале игры, поэтому моряки успели отыграться – ничья 1:1.

Интересно, что последний раз "Черноморец" приезжал в Ужгород еще в 2015-м, когда играл с "Говерлой". Тогда также была зафиксирована ничья 1:1. В составе ужгородской команды на замену выходил Игорь Гончар, который ныне защищает цвета "Миная".

Последние пять матчей

Минай

29.08.2021. УПЛ. "Минай" - "Шахтер" 1:1

21.08.2021. УПЛ. "Верес" - "Минай" 1:0

14.08.2021. УПЛ. "Заря" - "Минай" 1:1

11.08.2021. УПЛ. "Динамо" - "Минай" 2:0

31.07.2021. УПЛ. "Минай" - "Александрия" 1:1

Черноморец

27.08.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Александрия" 2:2

21.08.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Шахтер" 0:3

16.08.2021. УПЛ. "Мариуполь" - "Черноморец" 2:3

06.08.2021. УПЛ. "Металлист 1925" - "Черноморец" 3:2

31.07.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Днепр-1" 0:3

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 10 Ингулец 7 2 1 4 8-12 -4 7 11 Металлист 1925 7 2 0 5 6-12 -6 6 12 ФК Минай 5 1 2 2 3-5 -2 5 13 Колос 5 1 2 2 2-9 -7 5 14 Черноморец 6 1 1 4 7-16 -9 4 15 ФК Львов 6 0 2 4 4-12 -8 2 16 ФК Мариуполь 6 0 1 5 8-15 -7 1

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Минай" - "Черноморец"

Силы команд можно сравнить по поединкам против "Шахтера". Одесситы разгромно проиграли, тогда как закарпатцы отстояли почетную ничью. Игра в обороне команды Кобина выглядит более надежной, а это весомый аргумент в таком противостоянии, который наводит на мысль, что "Минай" по меньшей мере не проигрывает. Можно рискнуть ставкой на то, что Евгению Селезневу наконец удастся забить гол. На игру он будет выходить в приподнятом настроении, к тому же как никто умеет забивать одесситам. Форвард забивал "Черноморцу" и в составе "Арсенала", и в составе "Шахтера", и в составе "Днепра", всего на его счету семь мячей в противостояниях с одесской командой.