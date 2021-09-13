Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Львов. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины
Чего ждать от матча Верес - Львов, Украинская Премьер-лига, 13 сентября 2021
фото - ФК Львів
"Львов" решил не проверять, справится ли Анатолий Бессмертный с тяжелой ситуацией, и сменил главного тренера. С последнего места, куда команда попала после вчерашней победы "Мариуполь", львовян попытается вытянуть Олег Дулуб. Для белорусского специалиста это третий приход в украинский футбол. После первых двух осталась какая-то недосказанность - только начало что-то налаживаться в "Карпатах", как он ушел. Аналогичная ситуация сложилась в дальнейшем и в "Черноморце" - одесситы под руководством Дулуба обыграли "Динамо" и сыграли вничью с "Шахтером" и "Зарей", но уже зимой клуб попрощался с тренером.
То есть в краткосрочной перспективе Дулуб действительно может дать результат - именно это сейчас и нужно "Львову". Матч с "Вересом" - хорошая возможность начать все с чистого листа. Вот только ровенская команда не захочет так просто прерывать свою победную серию.
Украинская Премьер-лига. Седьмой тур
13 сентября. Луцк. Стадион "Авангард"
Арбитр: Ярослав Козик
"Верес" 19:30 "Львов"
Телетрансляция - Футбол 2
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Последние новости и составы
"Верес":
Во время международной паузы "Верес" планировал сыграть два контрольных поединка с венгерскими командами, но один из них сорвался. "Кишварде" команда Вирта уступила со счетом 1:2. Также был спарринг с молодежкой "Минай", и хотя в нем участвовали несколько молодых футболистов, "Верес" спокойно победил 3:0.
Сейчас Юрий Вирт не сможет задействовать четырех футболистов - Михаила и Сергея Шестаковых, Гегедоша, который перенес операцию, и дисквалифицированного Дахновского. Скорее всего, мы увидим максимально приближенный состав к тому, который громил "Десну" в предыдущем туре. Вопрос в том, кто сыграет ниже Сергийчука на позиции центрального атакующего - Панасенко или Тимофеенко.
Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов - Клец, Кучеров - Г.Пасич, Панасенко, Е.Пасич - Сергийчук
"Львов":
Олег Дулуб мог увидеть свою новую команду в спарринге с "Карпатами" из Галича, которые выступают во Второй лиге. Разница в классе слишком велика, поэтому "Львов" победил 3:0. Похоже, белорусский тренер определился с тремя центральными защитниками на ближайший матч - рядом с Романчуком сыграют Крушинский и Брикнер, который до этого играл в центре поля. Левый фланг закроет Якимец, а вот справа тренер будет выбирать между Грисьо и Бусько.
Фране и Довгий - оптимальная пара центральных полузащитников, однако выход Политыло не следует исключать. В атаке скорее всего увидим тройку Эрнест, Шина и Ныч.
Ориентировочный состав: Костик - Грисьо, Романчук, Брикнер, Крушинский, Якимец - Шина, Довгий, Фране, Эрнест - Ныч
Статистика противостояния
Эти команды не играли между собой официальных матчей, но принципиальности противостоянию добавляет тот факт, что в 2018 году команда "Верес", которая неплохо выступала в УПЛ, фактически была переименована во "Львов". "Львовская" часть клуба осталась в городе Льва, где выступал в УПЛ тот "Верес", "ровенская" вернулась в родной город и опять начала путь с самого низа - со Второй лиги. И вот наконец встреча старых знакомых на уровне высшего украинского дивизиона.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|7
|Заря
|7
|3
|2
|2
|13-9
|+4
|11
|8
|Рух
|7
|2
|2
|3
|6-9
|-3
|8
|9
|Верес
|6
|2
|2
|2
|7-7
|0
|8
|....
|13
|Черноморец
|7
|1
|2
|4
|9-18
|-9
|5
|14
|Колос
|6
|1
|2
|3
|3-12
|-9
|5
|15
|ФК Мариуполь
|7
|1
|1
|5
|11-16
|-5
|4
|16
|ФК Львов
|6
|0
|2
|4
|4-12
|-8
|2
Последние пять матчей
"Верес":
- 29.08.2021. УПЛ. "Десна" - "Верес" 0: 4
- 21.08.2021. УПЛ. "Верес" - "Минай" 1: 0
- 14.08.2021. УПЛ. "Верес" - "Ворскла" 1: 1
- 07.08.2021. УПЛ. "Рух" - "Верес" 2: 1
- 01.08.2021. УПЛ. "Динамо" - "Верес" 4: 0
"Львов":
- 29.08.2021. УПЛ. "Рух" - "Львов" 1: 0
- 23.08.2021. УПЛ. "Львов" - "Ингулец" 1: 2
- 15.08.2021. УПЛ. "Львов" - "Александрия" 1: 1
- 08.08.2021. УПЛ. "Ворскла" - "Львов" 4: 1
- 30.07.2021. УПЛ. "Львов" - "Шахтер" 0: 3
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Верес" - "Львов"
Соперники находятся в разном психологическом состоянии, хотя львовянам наверняка удалось немного выровнять ситуация за счет приглашения нового тренера. Вряд ли Дулуб сразу же будет требовать от своей команды активно играть в атаке - обычно новый тренер начинает с надежности в защите. "Львов" выставит насыщенную оборону, которую "Вересу" будет непросто сломать. Спрогнозировать победителя этого матча достаточно сложно, хотя по результатам ровенчане явные фавориты. Но есть уверенность, что много голов в этом поединке мы не увидим.
Популярное сейчас
- Петраков: Малиновский обиделся, что не играл в старте. Подошел и сказал, что хочет уехать
- Ибрагимович стал самым возрастным легионером, который забивал в Серии А
- Футболистам Десны не платят зарплаты 6 месяцев
- Минай - Черноморец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 12.09.2021
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО