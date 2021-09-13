Верес - Львов. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

"Львов" решил не проверять, справится ли Анатолий Бессмертный с тяжелой ситуацией, и сменил главного тренера. С последнего места, куда команда попала после вчерашней победы "Мариуполь", львовян попытается вытянуть Олег Дулуб. Для белорусского специалиста это третий приход в украинский футбол. После первых двух осталась какая-то недосказанность - только начало что-то налаживаться в "Карпатах", как он ушел. Аналогичная ситуация сложилась в дальнейшем и в "Черноморце" - одесситы под руководством Дулуба обыграли "Динамо" и сыграли вничью с "Шахтером" и "Зарей", но уже зимой клуб попрощался с тренером.

То есть в краткосрочной перспективе Дулуб действительно может дать результат - именно это сейчас и нужно "Львову". Матч с "Вересом" - хорошая возможность начать все с чистого листа. Вот только ровенская команда не захочет так просто прерывать свою победную серию.

Украинская Премьер-лига. Седьмой тур

13 сентября. Луцк. Стадион "Авангард"

Арбитр: Ярослав Козик

"Верес" 19:30 "Львов"

Телетрансляция - Футбол 2

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Последние новости и составы

"Верес":

Во время международной паузы "Верес" планировал сыграть два контрольных поединка с венгерскими командами, но один из них сорвался. "Кишварде" команда Вирта уступила со счетом 1:2. Также был спарринг с молодежкой "Минай", и хотя в нем участвовали несколько молодых футболистов, "Верес" спокойно победил 3:0.

Сейчас Юрий Вирт не сможет задействовать четырех футболистов - Михаила и Сергея Шестаковых, Гегедоша, который перенес операцию, и дисквалифицированного Дахновского. Скорее всего, мы увидим максимально приближенный состав к тому, который громил "Десну" в предыдущем туре. Вопрос в том, кто сыграет ниже Сергийчука на позиции центрального атакующего - Панасенко или Тимофеенко.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов - Клец, Кучеров - Г.Пасич, Панасенко, Е.Пасич - Сергийчук

"Львов":

Олег Дулуб мог увидеть свою новую команду в спарринге с "Карпатами" из Галича, которые выступают во Второй лиге. Разница в классе слишком велика, поэтому "Львов" победил 3:0. Похоже, белорусский тренер определился с тремя центральными защитниками на ближайший матч - рядом с Романчуком сыграют Крушинский и Брикнер, который до этого играл в центре поля. Левый фланг закроет Якимец, а вот справа тренер будет выбирать между Грисьо и Бусько.

Фране и Довгий - оптимальная пара центральных полузащитников, однако выход Политыло не следует исключать. В атаке скорее всего увидим тройку Эрнест, Шина и Ныч.

Ориентировочный состав: Костик - Грисьо, Романчук, Брикнер, Крушинский, Якимец - Шина, Довгий, Фране, Эрнест - Ныч

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Статистика противостояния

Эти команды не играли между собой официальных матчей, но принципиальности противостоянию добавляет тот факт, что в 2018 году команда "Верес", которая неплохо выступала в УПЛ, фактически была переименована во "Львов". "Львовская" часть клуба осталась в городе Льва, где выступал в УПЛ тот "Верес", "ровенская" вернулась в родной город и опять начала путь с самого низа - со Второй лиги. И вот наконец встреча старых знакомых на уровне высшего украинского дивизиона.

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 7 Заря 7 3 2 2 13-9 +4 11 8 Рух 7 2 2 3 6-9 -3 8 9 Верес 6 2 2 2 7-7 0 8 .... 13 Черноморец 7 1 2 4 9-18 -9 5 14 Колос 6 1 2 3 3-12 -9 5 15 ФК Мариуполь 7 1 1 5 11-16 -5 4 16 ФК Львов 6 0 2 4 4-12 -8 2

Последние пять матчей

"Верес":

29.08.2021. УПЛ. "Десна" - "Верес" 0: 4

21.08.2021. УПЛ. "Верес" - "Минай" 1: 0

14.08.2021. УПЛ. "Верес" - "Ворскла" 1: 1

07.08.2021. УПЛ. "Рух" - "Верес" 2: 1

01.08.2021. УПЛ. "Динамо" - "Верес" 4: 0

"Львов":

29.08.2021. УПЛ. "Рух" - "Львов" 1: 0

23.08.2021. УПЛ. "Львов" - "Ингулец" 1: 2

15.08.2021. УПЛ. "Львов" - "Александрия" 1: 1

08.08.2021. УПЛ. "Ворскла" - "Львов" 4: 1

30.07.2021. УПЛ. "Львов" - "Шахтер" 0: 3

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Верес" - "Львов"

Соперники находятся в разном психологическом состоянии, хотя львовянам наверняка удалось немного выровнять ситуация за счет приглашения нового тренера. Вряд ли Дулуб сразу же будет требовать от своей команды активно играть в атаке - обычно новый тренер начинает с надежности в защите. "Львов" выставит насыщенную оборону, которую "Вересу" будет непросто сломать. Спрогнозировать победителя этого матча достаточно сложно, хотя по результатам ровенчане явные фавориты. Но есть уверенность, что много голов в этом поединке мы не увидим.