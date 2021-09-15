Буде-Глимт - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 сентября 2021

Неуверенно стартовав в нынешнем сезоне, "Заря" отправилась за три тысячи километров от Украины, дабы попытаться спасти репутацию и все исправить. В этот четверг команда Скрипника встретится с норвежским "Буде-Глимт", став первой в истории украинской командой, которая сыграет в группе Лиги Конференций.

Если еще несколько лет назад луганчане бы считались безоговорочным фаворитом, то сейчас оптимизма куда меньше. Все мы помним бесславные битвы наших середняков с казахстанцами и финнами. Но мы продолжаем верить в лучшее - в тренерский талант Скрипника, в класс игроков и их желание реабилитироваться за первые результаты новой кампании. Давайте вместе разбираться, у кого какие шансы перед будущим матчем.

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"Буде-Глимт" 22:00 "Заря"

ЛК, групповой этап. 1-й тур

16 сентября, Буде, стадион "Аспмюра"

Арбитр: Д.Хиглер

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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Последние новости и составы

"Буде-Глимт":

Готовы поспорить, мало кто из вас знает подробную биографию норвежской команды, которая год назад выиграла родной чемпионат. А ведь это был их первый титул за всю историю. Благодаря такому результату, "Глимт" попал в первый квалификационный раунд ЛЧ, вылетев оттуда от "Легии". После этого, они дошли до группы ЛК, а в своем первенстве идут вторыми, отставая от "Мольде" на 1 бал.

У коллектива Хьетиля Кнутсена не лучшая атака в своем чемпионате, но самая надежная оборона - 18 пропущенных в 18-ти играх. Их проблема заключается в отсутствии стабильности. В семи последних матчах они не проигрывали, но до этого была серия из четырех игр кряду без побед.

Базовая схема "Буде-Глимт" - 4-3-3. Кнутсен имеет свой костяк, который играет в большинстве матчей сезона. Среди них, что интересно, есть знакомый украинскому зрителю бразилец Пернамбуко. Его контракт принадлежит "Львову", а за "Буде-Глимт" вингер выступает на правах аренды. В текущей кампании он чаще всего выходит на замену, а потому в четверг мы не ждем его в старте.

Ориентировочный состав: Хайкин - Сампстед, Мое, Лоде, Бьоркан - Ветлесен, Берг, Сальтнес - Сольбаккен, Ботхейм, Мугиша

"Заря":

Луганский коллектив не так безнадежен, как мы описывали вначале. По крайней мере, провал не касается дел атакующих. Команда Скрипника умеет создавать хорошие моменты, вингеры и нападающие часто выходят на ударные позиции, но реализация находится на уровне аутсайдеров. С этим главному тренеру нужно срочно что-то решать.

Как и с обороной. В двух матчах с "Рапидом" практически все голы привезли себе свои же футболисты, в игре с "Рухом" единственный момент львовяне создали после катастрофы в центре защиты. И если впереди у Скрипника остается место для маневра, то сзади почти всегда играют одни ребята, альтернативы коим просто нет.

К полету в Норвегию готовы. pic.twitter.com/kxeiNQNEia — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 15, 2021

"Заря" отправилась в далекое путешествии без иранца Шахаба. Причину такого решения понять сложно, однако вряд ли экс-нападающий "Олимпика" попал бы в старт. Крайне вероятно, что во многом Скрипник выпустит тех игроков, которые выходили на "Рух", поменяв две-три фамилии. Прогнозируем, что на правый фланг вернется Фаворов, а Цвек выйдет в опорной зоне. Назарина пока не впечатляет и, к тому же, получил небольшое повреждение в последнем туре УПЛ. Не исключено появление Кристиана или Громова.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Рейс - Цвек - Булеца, Кабаев, Кочергин - Громов, Аллахяр

Цифры и факты

"Буде-Глимт" впервые сыграет на групповом этапе еврокубкового турнира. Год назад "желто-черные" пересекались с "Миланом" в квалификации Лиги Европы, однако не смогли пройти "россонери". Помимо норвежцев, в ЛК есть еще семь еврокубковых дебютантов - "Алашкерт", "Флора", "Раннерс", "Унион", "Линкольн Ред Импс", "Мура" и "Кайрат"

"Буде-Глимт" выиграл шесть из восьми домашних еврокубковых матчей, которые проходили с 2001-го года

"Заря" восьмой год подряд играет в еврокубках. Трижды, учитывая нынешний сезон, луганчане выступили на групповом этапе

Лишь дважды в своей еврокубковой истории "Заря" побеждала на выезде. Всего же на полях соперника они выступали 11 раз

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Путь в квалификации

Чтобы сыграть на групповом этапе Лиги Конференций, оба коллектива провели разное количество матчей. "Заре" для этого хватило дважды проиграть "Рапиду" (3:0, 3:2), а вот "Буде-Глимт" вначале вылетел из первого квалификационного раунда ЛЧ от "Легии" (2:3, 0:2), после чего поочередно прошел "Валюр" (3:0, 3:0), "Приштину" (1:2, 2:0) и "Жальгирис" (2:2, 1:0)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Рома 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Заря 0 0 0 0 0-0 0 0 3 ЦСКА-София 0 0 0 1 0-0 0 0 4 Буде-Глимт 0 0 0 0 0-0 0 0

Статистика команд

"Буде-Глимт":

"Заря":

Очные встречи

"Буде-Глимт" и "Заря" не пересекались в официальных матчах. "Желто-черные" впервые встретятся с украинцами, а вот луганчане ранее проходили "Мольде" в рамках квалификации ЛЕ (1:1, 2:1)

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"Буде-Глимт" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Буде-Глимт" - "Заря" от UA-Football

Ничья 1:1. Букмекеры вновь не верят в луганчан, но мы рискнем поставить, что коллектив Скрипника не проиграет. Да, форма "Зари" и её игра в обороне наталкивают на плохие мысли, но у них есть то, чего норвежцам будет не хватать - опыт. В еврокубках "Буде-Глимт" всегда вылетал в квалификации, в то время, как "Заря" уже успела поиграть с сильными - "МЮ", "Фейеноорд", "РБ Лейпциг", "Брага" и "Лестер". С последними двумя они встречались год назад, обыграв англичан в пятом туре.

Против "Зари" будут играть непривычные климатические условия, а также тяжелый перелет, но в целом у луганчан должно хватить ресурсов в атаке, дабы навязать сопернику свой футбол. Главное вспомнить, как забиваются голы. Поставим на обмен точными ударами от обеих команд.