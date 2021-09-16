Десна - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 сентября 2021

На полях черниговского стадиона сойдутся две команды, которым выпала честь открывать восьмой тур - "Десна" примет "Рух". Результаты команд неделю назад были схожими, вот только добыты разными способами. "Северяне" пропустили два быстрых гола от "Ворсклы", но после этого сравняли счет и даже имели несколько своих моментов для победы. Коллектив Кучука сыграл в футбол Кучука - много времени в обороне, один забитый во время контратаки. По итогу, "руховцы" расписали ничью с "Зарей", показав игру не самого высокого качества.

Теперь эти команды встречаются в очной схватке. "Десна", после трех неудач кряду, будет стремиться победить, но против опытного Кучука добиться будет этого очень непросто. Белорусский специалист умеет выжимать максимум из минимума, а потому нас ждет интересная встреча.

"Десна" 19:30 "Рух"

Favbet-лига. 8-й тур

17 сентября, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина

Арбитр:

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Десна":

Черниговчане потеряли немало кадров этим летом, но даже серьезная перестройка не помешала им уверенно стартовать в сезоне, добыв четыре победы в четырех турах. Но запала хватило ненадолго, после чего начались проблемы в обороне, о которых многие предупреждали с самого начала. Вскрыть болячку удалось "Динамо" и "Вересу", забивших по четыре гола в ворота Литовки, а также "Ворскле", которая ограничилась двумя выстрелами. Благо для "северян", в матче с последними у игроков проснулась гордость, которая позволила увезти из Полтавы ничью.

Главная проблема Рябоконя - дисквалификация Евгения Селина. Основной центрбек перебрал желтых и не сможет помочь команде в матче с "Рухом". Предположим, что его заменит новичок Ковтун, успевший дебютировать за клуб в минувшем туре. С "Ворсклой" коуч "Десны" решил использовать схему с тремя центральными защитниками, но в пятницу, прогнозируем, вернется к более привычной формации.

Ориентировочный состав: Мысак - Сафронов, Цымбалюк, Ковтун, Картушов - Домбровский, Завийский - Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат - Безбородько

"Рух":

Уже больше месяца прошло с того момента, как львовский клуб возглавил опытный Леонид Кучук. С каждым туром его влияние на команду ощущается все больше и больше. "Рух" не стремится владеть мячом, любит встречать соперника низким блоком и жалить во время контратак. Да, стиль не самый зрелищный, но пока что он приносит результат. Судите сами - в пяти матчах под крылом Кучука "руховцы" проиграли всего раз, благодаря чему улучшили положение в таблице.

Серьезных кадровых проблем у львовян нет. До сих пор вне тренерского доступа находится Дидык, зато готов к своему возвращению центрбек Стаменкович. Его появление в пятницу позволит Мартынюку вернуться на родную позицию в центре поля. Помимо этого, возможен выход арендованного у "Динамо" Костевича. Правда, вряд ли Кучук рискнет бросать его в бой с первых же минут, сделав ставку на более здорового Мысыка.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык - Мартынюк - Бойчук, Федорчук, Ореховский, Климчук - Борячук

Цифры и факты

"Десна" и "Рух" между собой провели пять официальных матчей - два в УПЛ, два в Первой лиге и один в рамках кубка. Преимущество на стороне "северян", которые четыре раза праздновали триумф, проиграв в одной игре. Разница голов - 13:4

У черниговского коллектива серия из трех матчей без побед - два поражения и ничья. "Рух" не проигрывал в двух последних встречах в УПЛ

Свой 20-й гол в рамках УПЛ может забить Валерий Федорчук. Максим Дегтярев может нанести 20-й точный удар в клубной карьере

Денис Безбородько - лучший бомбардир в составе двух команд. В этом сезоне форвард отметился пятью голами. Три точных выстрела на счету Андрея Борячука

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Десна 7 4 1 2 11-12 -1 13 0 9 Рух 7 2 2 3 6-9 -3 8 0

Статистика команд

"Десна":

"Рух":

Очные встречи

"Десна" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Десна" - "Рух" от UA-Football

Победа "Десны" 1:0. Черниговчане сейчас находятся на спаде, однако последний тур показал, что команду пока рано хоронить. Несмотря на проблемы в обороне, впереди у Рябоконя хватает мастеров высокого класса, умеющих создавать моменты и их реализовывать. Львовяне будут действовать вторым номером, делая ставку на оборону, но свой гол хозяева должны найти, что и поможет им одержать первую победу за последний месяц.