Динамо - Александрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 18.09.2021

То, чего стоит наш чемпионат, раз за разом представители УПЛ показывают в Европе. КуПС, "Шахтер" (Караганда), "Шериф", "Будё-Глимт". Это только из свежего, и это приговор в первую очередь тем, кто руководит украинским футболом, ведя его в пропасть.

Но имеем то, что имеем. Должны возвращаться к своим внутренним разборкам и воспринимать то, что нам подают команды с футбольного поля. К "Динамо" после еврокубковой недели меньше всего вопросов, поэтому во внутренних поединках с него наибольше спроса. "Александрия" – типичный представитель "трясины", которому удалось немного пробраться к солнцу и даже блеснуть одной стороной. Но надолго ли? Не обожжет ли это солнце не затверделую кожу команды Юрия Гуры? Будем смотреть.

УПЛ. 8-й тур. 18.09.2021.

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

"Динамо" 19:30 "Александрия"

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"Динамо"

Мирча Луческу говорил о позитиве после матча с "Бенфикой". Действительно, ничья с какими-никакими претензиями на победу – это значительно лучше чем то, что показали в своих поединках другие наши еврокубковые полпреды. Но это не предел желаний. "Динамо" должно стремиться к выходу из группы, а для этого нужна немалая уверенность.

Уверенность может прийти через матчи чемпионата. Здесь пока все складывается хорошо: ничью с "Ингульцом" уже забыли как случайную осечку, других поводов критиковать команду Мирчи Луческу не возникало. Но в восьмом туре "Динамо" предстоит сыграть против очень хитрого соперника, который уже имеет в своей коллекции скальпы "Зари" и "Шахтера". Хотя исторически "Александрии" – удобный соперник для "Динамо" в Киеве. Но об этом поговорим ниже.

Среди кадровых потерь отмечаем отсутствие из-за коронавируса Эрика Рамиреса. Не готов играть Никита Бурда, а вот Георгий Бущан может вернуться на поле после повреждения.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Де Пена - Шкурин

"Александрия"

Об "Александрии" как про опасного соперника говорит тот факт, что восьмой тур команда Юрия Гуры начала на третьем месте турнирной таблицы. После побед над "Зарей" и "Шахтером", но поражения от "Миная" и ничьей со "Львовом", александрийцев считали грозой авторитетов. Но одновременно командой, которая может на ровном месте потерять "свои" очки.

Однако к поединку с "Динамо" "Александрия" подходит со сладким привкусом победы над "Ингульцом" (в последнем на данный момент туре). Также о высокой эффективности горожан говорят четырнадцать очков в семи предыдущих поединках. Это заявка на то, чтобы бороться за еврокубки. Однако не все экзамены сданы. Один из них как раз и состоится сегодня в столице Украины.

Среди кадрового вопроса отметим возможный выход на поле Сергея Рыбалки (прогнозируем выход на замену) против команды, где во времена Сергея Реброва он сделал себе имя.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Демченко, Калюжный, Ковалец - Третьяков, Кожушко - Спинелли

"Динамо" - "Александрия". Статистика личных встреч

И вот теперь о том, почему "Александрия" удобный для "Динамо" соперник в Киеве. Хотя, почему, собственно, только в Киеве? В 28-и матчах против "Александрии" "Динамо" одержало 21 победу. Пропущенных 16 голов, а забитых сразу 67. Хотя разгромов в последнее время в этом противостоянии мало. Обычно "Александрия" уходит с поля с высоко поднятой головой.

"Динамо" - "Александрия". Последние матчи команд

О последнем матче "Динамо" до сих пор говорят много. Ведь был он в Лиге чемпионов и задевал интересы всех болельщиков украинского футбола. Перед тем было три подряд победы в УПЛ, а начало пятиматчевой серии пришлось на ничью с "Ингульцом", которую уже успели назвать недоразумением. Действительно, особых поводов для сомнений в способности защитить титул чемпиона киевляне пока не дают.

Победа над "Ингульцом" (1:0) стала принципиальным для "Александрии" успехом в дерби. Нужно было доказать самим себе, что команда готова не только к сенсациям, но и к рутинным победам. Хотя перед тем мы видели ничьи с "Черноморцем" и "Львовом". Некоторые вопросы все еще остаются.

"Динамо" - "Александрия". Турнирное положение команд

Статус этого матча очень высок – первая и третья команда турнирной таблицы. "Александрия", правда, даже в случае победы не сможет догнать "Динамо". Да и ждать от "Шахтера" осечки в поединке с "Мариуполем" бесполезно. Поэтому главное для горожан – отбиться от посягательств "Днепра-1", "Ворсклы" и "Десны", которые за спиной.

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"Динамо" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Не будем противоречить традициям – прогнозируем и на этот раз победу "Динамо". И на этот раз непростую, с небольшой разницей в счете. Например, 2:0. Вряд ли "Александрии" удастся пробить надежную защиту киевлян, но хватит сил, чтобы потрепать нервы.