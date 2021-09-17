Мариуполь - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 сентября 2021

Дважды в сезоне, несмотря на отсутствие любой интриги, внимание многих приковано к матчу между "Мариуполем" и "Шахтером". Сразу начинаются долгие споры на тему: "Можно ли арендованным игрокам выступать против клубов, которым они принадлежат?". И на протяжении многих лет, пока "горняки" отправляют всю молодежь на берега Азовского моря, эти споры не утихают и становятся только громче. Мы не планируем их начинать, а просто поговорим о будущей игре восьмого тура, в которой "Мариуполь" формально примет на своем поле "Шахтер".

Формальность статуса хозяина поля состоит в том, что сама игра пройдет не в Мариуполе, а в Ковалевке. Официальная причина, которая была указана на сайте "приазовцев" - неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. Подобный факт на руку "горнякам", которые избежали лишнего переезда с места на место перед игрой с "Динамо" за Суперкубок Украины.

"Мариуполь" 17:00 "Шахтер"

Favbet-лига. 8-й тур

18 сентября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Ю.Иванов

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Мариуполь":

На прошлой неделе коллектив Маркевича нашел свою первую победу, обыграв на выезде "Колос". Команда отлично начала матч, однако после этого долго отбивалась, поймав удачу за хвост в компенсированное время, забив свой третий гол и одержав уверенную по счету победу. Однако стоит отметить, что проблем у Остапа Маркевича все еще в достатке и одна виктория пока не означает серьезного взлета.

В матче с "Шахтером" молодой наставник не сможет задействовать сразу 15 игроков основной обоймы. Обиднее всего, что центрбек Чоботенко, который не принадлежит "горнякам", также не сыграет из-за серьезной травмы. Тяжело предположить, какой состав "Мариуполя" мы увидим в субботу, но мы прикинули и собрали 11 игроков для выхода на газон стадиона "Колос".

Ориентировочный состав: Кудрик - Меличенко, Микицей, Петерман, Стасюк - Кошкош, Клименко - Козицький, Мишнев, Плакса - Махиня

"Шахтер":

Старт в группе ЛЧ, для попадание в которую было потрачено много сил и ресурсов, "горняки" провалили. По сути, команда де Дзерби проиграла наиболее важный матч в квартете и теперь находится в отстающих перед играми с "Реалом" и "Интером". Спасти себя от народного гнева можно уверенной игрой в родном первенстве, однако речь идет не об матче с "приазовцами", а о том, что будет после.

⚡️ Следующий матч – в субботу в Ковалевке.



⚽️ #МариупольШахтер

???? Премьер-лига, 8-й тур

???? 18 сентября ⏰ 17:00

???? Стадион «Колос»

???? «Футбол 2»

???? Расписание всех поединков: https://t.co/XMGJjNPUwD pic.twitter.com/aawDX5n5fm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 16, 2021

Вероятнее всего, итальянский алленаторе "горняков" применит широкую ротацию, дав отдохнуть многим бойцам, сыгравших с "Шерифом" и ожидающих игры с "Динамо". А потому мы ждем на поле многих футболистов резерва - Коноплю, Мудрика, Корниенко, Сикана и остальных. Возможно также возвращение после травмы Валерия Бондаря, который уже давно находится в общей группе.

Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Витао, Бондарь, Корниенко - Майкон, Степаненко - Марлос, Патрик, Мудрик - Сикан

Цифры и факты

История встреч "Мариуполя" и "Шахтера" обширная и односторонняя. Команды пересекались на поле в 54-х встречах, в которых "приазовцы" никогда не побеждали. На стороне "горняков" 49 побед, остальные пять игр были ничейными. Статистика голов - 35:145

Команда Маркевича может забить 700-й гол в рамках украинского первенства. Им осталось нанести один точный удар

"Шахтер" также на пороге юбилея - в рамках чемпионата они могут забить 1900-й гол. Их от этого отделяет один удар

В прошлом туре "приазовцы" прервали серию из пяти поражений кряду

Свой 20-й гол на клубном уровне может забить Манор Соломон

В составе команд сразу два футболиста забили по пять голов в текущем сезоне - Андрей Кулаков и Лассина Траоре. Второй один точный удар нанес с пенальти

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 7 5 1 1 14-4 +10 16 0 15 Мариуполь 7 1 1 5 11-16 -5 4 0

Статистика команд

"Мариуполь":

"Шахтер":

Очные встречи

"Мариуполь" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 3:0. Стоит ли лишний раз говорить, что команда де Дзерби одержит победу в рамках восьмого тура? Коллектив Маркевича и в полностью боевом составе тяжело начал нынешний сезон, а после потери 15 игроков вряд ли сможет дать отпор вице-чемпиону. Главная интрига матча - когда именно "горняки" забьют свой первый гол. Далее они начнут играть в свое удовольствие, отметившись еще парочку раз. Одним словом, ставим на уверенную победу гостей.