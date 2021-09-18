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Ингулец - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.09.2021
Чего ждать от матча Ингулец - Колос, чемпионат Украины, 18 сентября 2021
фото - ФК Колос
Это будет встреча соперников с примерно одинаковыми историями успеха. Два клуба из сельской местной, чьи достижения основаны исключительно на желании их состоятельных владельцев реализовать собственные амбиции в своем хобби. Семья Засух до недавнего времени была впереди одиозного Александра Поворознюка. Но сейчас коваливская команда попала в зону турбулентности, поэтому петровцы могут вырваться вперед в символическом соревновании.
Украинская Премьер-лига. Восьмой тур
18 сентября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Арбитр: Виталий Романов
"Ингулец" 14:00 "Колос"
Телетрансляция - Футбол 2
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Последние новости и склады
"Ингулец":
После двух побед подряд петровская команда проиграла дерби "Александрии". В том поединке Сергей Лавриненко снова задействовал Полегенько на правом фланге полузащиты, оставив в резерве Коваленко и Козака. Судя по всему, Павел и на этот раз выйдет с первых минут, образовав связку с Асмелашем, ведь коваливцы достаточно неплохо контратакуют флангами. По остальным позициям все должно быть как всегда. Минимальные сомнения только есть по Бартуловичу - Младен может заменить Коробенко, хотя такая рокировка скорее всего произойдет уже по ходу игры.
Гальчук - Асмелаш, Салем, Ковалев, Опанасенко - Шишка, Коробенко - Полегенько, Запорожец, Шарай - Ситало
"Колос":
У "Колоса" ситуация гораздо сложнее. Коваливская команда проиграла три матча подряд, в общем серия без побед насчитывает уже шесть игр. В прошлом туре черно-белые намного больше атаковали чем "Мариуполь", но в итоге проиграли 1: 3. Сергея Кузнецова, который до сих пор исполняет обязанности главного тренера после увольнения Костышина, не устраивает игра в обороне, поэтому стоит ожидать серьезных изменений.
Так в центре вместо пары Черноморец - Петров могут выйти Гавриш и Новак. Ситчинава слишком много транжирит моментов, что ему могут и не простить. Хотя матч для грузина будет особенным, ведь именно из "Ингульца" он переезжал в Коваливку. Но в обойме есть Лысенко и Ренан. Бразилец, который в игре с азовцами совершил классный проход и ассистировал Владимиру, может появиться вместо Кариоки. Стоит ожидать в основе и Костышина-младшего - его умение сыграть нестандартно понадобится как никогда.
Маханьков - Ром, Гавриш, Новак, Золотов - Богданов, Милько - Костышин, Чурко, Ренан - Лысенко
Статистика противостояния
Эти команды успели между собой поиграть во всех трех дивизионах и Кубке Украины. Из 11 матчей шесть завершались ничьими, четыре из которых - без голов. В частности, оба матча прошлого сезона не выявили победителя и не порадовали зрителей забитыми мячами. При этом у "Ингульца" на одну победу больше, чем у "Колоса".
11 матчей, +3 = 6 -2, общий счет 9:5
Последние пять матчей
Ингулец
- 10.09.2021. УПЛ. "Александрия" - "Ингулец" 1: 0
- 28.08.2021. УПЛ. "Ингулец" - "Мариуполь" 3: 0
- 23.08.2021. УПЛ. "Львов" - "Ингулец" 1: 2
- 18.08.2021. УПЛ. "Ингулец" - "Динамо" 1: 1
- 09.08.2021. УПЛ. "Десна" - "Ингулец" 2: 0
Колос
- 12.09.2021. УПЛ. "Колос" - "Мариуполь" 1: 3
- 28.08.2021. УПЛ. "Динамо" - "Колос" 7: 0
- 22.08.2021. УПЛ. "Колос" - "Александрия" 0: 1
- 15.08.2021. УПЛ. "Колос" - "Движение" 1: 1
- 10.08.2021. ЛК. "Шахтер" Караганды - "Колос" 0: 0, пен. 3: 1
Позиции в турнирной таблице
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|Рух
|8
|2
|2
|4
|6-10
|-4
|8
|10
|Ингулец
|7
|2
|1
|4
|8-12
|-4
|7
|11
|ФК Минай
|6
|1
|3
|2
|5-7
|-2
|6
|12
|Металлист 1925
|7
|2
|0
|5
|6-12
|-6
|6
|13
|Черноморец
|7
|1
|2
|4
|9-18
|-9
|5
|14
|Колос
|6
|1
|2
|3
|3-12
|-9
|5
|15
|ФК Мариуполь
|7
|1
|1
|5
|11-16
|-5
|4
|16
|ФК Львов
|7
|0
|2
|5
|4-13
|-9
|2
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Ингулец" - "Колос"
Неопределенность с главным тренером не играет на руку коваливцам. Говорят, что Сергей Кузнецов имеет шанс остаться в должности, но воспримет ли команда тренера, который работал со столь авторитетным для нее специалистом как Руслан Костышин - это вопрос. Да, у "Колоса" есть более интересные с точки зрения исполнительского мастерства игроки, но, похоже, коваливцы прогадали с подготовкой к сезону. "Ингулец" же сейчас выглядит более сбалансированным и спокойным. Именно петровцы - фаворит, но это тот случай, когда не стоит от него ожидать много. Учитывая бэкграунд этого противостояния, тотал меньше 2,5 здесь выглядит наиболее оптимально.
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