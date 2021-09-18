Ингулец - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.09.2021

Это будет встреча соперников с примерно одинаковыми историями успеха. Два клуба из сельской местной, чьи достижения основаны исключительно на желании их состоятельных владельцев реализовать собственные амбиции в своем хобби. Семья Засух до недавнего времени была впереди одиозного Александра Поворознюка. Но сейчас коваливская команда попала в зону турбулентности, поэтому петровцы могут вырваться вперед в символическом соревновании.

Украинская Премьер-лига. Восьмой тур

18 сентября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Арбитр: Виталий Романов

"Ингулец" 14:00 "Колос"

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Последние новости и склады

"Ингулец":

После двух побед подряд петровская команда проиграла дерби "Александрии". В том поединке Сергей Лавриненко снова задействовал Полегенько на правом фланге полузащиты, оставив в резерве Коваленко и Козака. Судя по всему, Павел и на этот раз выйдет с первых минут, образовав связку с Асмелашем, ведь коваливцы достаточно неплохо контратакуют флангами. По остальным позициям все должно быть как всегда. Минимальные сомнения только есть по Бартуловичу - Младен может заменить Коробенко, хотя такая рокировка скорее всего произойдет уже по ходу игры.

Гальчук - Асмелаш, Салем, Ковалев, Опанасенко - Шишка, Коробенко - Полегенько, Запорожец, Шарай - Ситало

"Колос":

У "Колоса" ситуация гораздо сложнее. Коваливская команда проиграла три матча подряд, в общем серия без побед насчитывает уже шесть игр. В прошлом туре черно-белые намного больше атаковали чем "Мариуполь", но в итоге проиграли 1: 3. Сергея Кузнецова, который до сих пор исполняет обязанности главного тренера после увольнения Костышина, не устраивает игра в обороне, поэтому стоит ожидать серьезных изменений.

Так в центре вместо пары Черноморец - Петров могут выйти Гавриш и Новак. Ситчинава слишком много транжирит моментов, что ему могут и не простить. Хотя матч для грузина будет особенным, ведь именно из "Ингульца" он переезжал в Коваливку. Но в обойме есть Лысенко и Ренан. Бразилец, который в игре с азовцами совершил классный проход и ассистировал Владимиру, может появиться вместо Кариоки. Стоит ожидать в основе и Костышина-младшего - его умение сыграть нестандартно понадобится как никогда.

Маханьков - Ром, Гавриш, Новак, Золотов - Богданов, Милько - Костышин, Чурко, Ренан - Лысенко

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика противостояния

Эти команды успели между собой поиграть во всех трех дивизионах и Кубке Украины. Из 11 матчей шесть завершались ничьими, четыре из которых - без голов. В частности, оба матча прошлого сезона не выявили победителя и не порадовали зрителей забитыми мячами. При этом у "Ингульца" на одну победу больше, чем у "Колоса".

11 матчей, +3 = 6 -2, общий счет 9:5

Последние пять матчей

Ингулец

10.09.2021. УПЛ. "Александрия" - "Ингулец" 1: 0

28.08.2021. УПЛ. "Ингулец" - "Мариуполь" 3: 0

23.08.2021. УПЛ. "Львов" - "Ингулец" 1: 2

18.08.2021. УПЛ. "Ингулец" - "Динамо" 1: 1

09.08.2021. УПЛ. "Десна" - "Ингулец" 2: 0

Колос

12.09.2021. УПЛ. "Колос" - "Мариуполь" 1: 3

28.08.2021. УПЛ. "Динамо" - "Колос" 7: 0

22.08.2021. УПЛ. "Колос" - "Александрия" 0: 1

15.08.2021. УПЛ. "Колос" - "Движение" 1: 1

10.08.2021. ЛК. "Шахтер" Караганды - "Колос" 0: 0, пен. 3: 1

Позиции в турнирной таблице

# Команда И В Н П М РМ О 9 Рух 8 2 2 4 6-10 -4 8 10 Ингулец 7 2 1 4 8-12 -4 7 11 ФК Минай 6 1 3 2 5-7 -2 6 12 Металлист 1925 7 2 0 5 6-12 -6 6 13 Черноморец 7 1 2 4 9-18 -9 5 14 Колос 6 1 2 3 3-12 -9 5 15 ФК Мариуполь 7 1 1 5 11-16 -5 4 16 ФК Львов 7 0 2 5 4-13 -9 2

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Ингулец" - "Колос"

Неопределенность с главным тренером не играет на руку коваливцам. Говорят, что Сергей Кузнецов имеет шанс остаться в должности, но воспримет ли команда тренера, который работал со столь авторитетным для нее специалистом как Руслан Костышин - это вопрос. Да, у "Колоса" есть более интересные с точки зрения исполнительского мастерства игроки, но, похоже, коваливцы прогадали с подготовкой к сезону. "Ингулец" же сейчас выглядит более сбалансированным и спокойным. Именно петровцы - фаворит, но это тот случай, когда не стоит от него ожидать много. Учитывая бэкграунд этого противостояния, тотал меньше 2,5 здесь выглядит наиболее оптимально.