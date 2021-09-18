Днепр-1 - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.09.2021

СК "Днепр-1" - "Верес" (Ровно)

Vbet-лига. 8-й тур

18 сентября. Днепр. "Днепр-Арена". Начало в 17:00

Главный арбитр - Игорь Пасхал

Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко

Арбитр ВАР - Сергей Бойко

Ассистент ВАР - Семён Шлончак

Трансляция на ТВ - "УНІАН"

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"Днепр-1": кадровые ноовости и ориентировочный состав

Не сыграют: Монте (адаптация), Пихалёнок (колено / под вопросом)

Всё ещё остаются вопросы по Пихалёнку: насколько он в оптимальном состоянии после небольшой травмы колена и готов ли вернуться на поле. Думается, если центрхав уже залечил повреждение, но ещё не готов на 90 минут, то получит от тренерского штаба какую-то часть второго тайма. Кожохару, похоже, окончательно утвердился в роли первого номера команды. У Игора Йовичевича на самом деле очень хороший подбор игроков, поэтому здесь больше попытка угадать с составом. Например, Лучкевич может выйти как в полузащите, так и в обороне. И во втором случае Адамюк перейдёт в центр защиты.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Кожохару - Дубинчак, Логинов, Сваток, Адамюк - Ди Франко, Джурашек - Гуцуляк, Когут, Лучкевич - Довбик.

"Верес": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Гегедош (плечо), С.Шестаков (колено), Данилюк (кресты)

Юрий Вирт в двух кряду играх не меняет стартовый состав. И если он приносит результат, то зачем идти на изменения? К тому же, обойма народного клуба очень короткая, поэтому вопросы есть максимум по одной-двух позициях: в середине поля Полюлях может выйти вместо Клёца, а на фланге один из Пасичей уступит место Тимофеенко. На остальных местах изменения могут быть только в случае травм в течение недели.

Ориентировочный состав "Вереса" (слева - направо): Когут - Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат - Кучеров, Клёц - Г.Пасич, Панасенко, Е.Пасич - Сергийчук.

Статистика команд

Для украинского футбола не типично, когда команда побеждает аутсайдеров, но теряет очки с равными себе. Посмотрите на "Александрию", например: у неё всё наоборот и третье место в таблице. Днепряне относятся к первой категории команд: "Мариуполь" и "Рух" обыграли чуть ли не на классе, с "Металлистом 1925" вовремя включились и задушили соперника во втором тайме, с "Десной" немного не повезло, ну а с "Шахтёром" было логичное поражение.

Три победы в четырёх последних матчах - о такой серии болельщики "народного клуба" перед стартом сезона могли только мечтать. Сейчас, конечно, можно говорить об удачном календаре, а также не лучшей форме "Ворсклы" и "Десны", однако это уже проблемы полтавчан и черниговчан. Однако впереди матчи с "Днепром-1" и "Шахтёром", что может пошатнуть нынешнее турнирное положение.

Турнирная таблица

Ровенчане могут обогнать своего сегодняшнего соперника, если шокируют днепровскую публику и выиграют этот матч. Ниже восьмого места "Верес" по итогам этого тура точно не упадёт, ведь благодаря победной серии удалось немного оторваться от конкурентов.

"Днепру-1" есть, куда падать, но также есть возможность для подъёма в таблице. Собственная победа при невыигрыше "Александрии" в Киеве позволит сравняться с "Десной" в погоне за третью строчку. Если же сегодня будет поражение, то есть риск потерять сразу три позиции.

# Команда И В Н П М РМ О 5 СК Днепр-1 7 4 1 2 12-8 +4 13 8 Верес 7 3 2 2 8-7 +1 11

Личные встречи

Эти команды между собой ещё ни разу не встречались. Пока "Верес" играл в УПЛ в сезоне-2017/19, днепряне только начинали свой путь во Второй лиге. Замена "народного клуба" на "Львов" помогла избежать встречи с СК в Первой лиге. Так что УПЛ станет первым местом, где оба клуба наконец-то пересекутся.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Днепр-1 - Верес

"Днепр-1" одна из немногих команд УПЛ, которая умеет справляться с эшелонированной обороной андердогов. Пока "Александрия" и "Заря" теряли очки с "Минаем", пока "Ворскла" спотыкалась на "Вересе", днепряне разбирались с "Мариуполем", "Рухом" и "Металлистом 1925". Каждая из этих побед была с разной степенью убедительности, тем не менее, три очка в копилочку команды Игора Йовичевича падали. Практически не сомневаюсь, что автобус у своих ворот не поможет и "Вересу" удержать ничью. Хозяева выиграют и традиционно забьют больше одного.

Ставка: Днепр-1 тотал голов больше 1.5 за 1.64