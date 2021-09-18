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Львов - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 сентября 2021
Нужна победа. Любая
Фото: Мария Шейк
Один факт. В четырех последних турах УПЛ "Львов" и "Металлист 1925" на двоих сумели добыть всего одно очко. Из 24 возможных. Думаем, что лишний раз говорить о кризисе будущих соперников нет особого смысла. Важно другое - когда они вернутся на победный путь. Если честно, в долгосрочной перспективе этого не видно, однако и одна виктория в таких условиях сойдет за победу в ЛЧ. "Львову" и "Металлисту 1925" нужны три очка. Когда их еще добывать, как не против себе подобных?
ФК "Львов" 19:30 "Металлист 1925"
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19 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: Н.Балакин
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
ФК "Львов":
После шикарного окончания прошедшего сезона, казалось, что у "Львова" в целом, и Анатолия Бессмертного в частности, все будет хорошо и будут они жить долго и счастливо. Но новая кампания началась куда хуже и после ряда неутешительных результатов коуч покинул клуб. На его место пригласили Олега Дулуба. Специалист полностью провел с командой международную паузу, но пока что особых изменений нет - неделю назад "львы" проиграли "Вересу".
У "Львова" одна потеря после матча прошлого тура - Эрнест Антви заработал четвертую желтую, из-за чего не сможет появиться на поле. Также прогнозируем несколько замен, связанных с не лучшей игрой против "Вереса". По нашему прогнозу, Шина появится на левом фланге атаки, а Грисьо займет позицию слева.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец - Довгий, Чирьяк - Грисьо, Политыло, Шина - Ныч
"Металлист 1925":
Харьков сильно забуксовал. Мы много хвалили Кривенцова за стартовый отрезок в УПЛ, однако после яркого дебюта наступили серые будни. "Металлист 1925" пытается играть в свой футбол, но пока что получается с трудом - где-то подводит оборона, где-то мало забивает атака, где-то травмируются основные футболисты. И одно накладывается на другое, превращая проблемы в катастрофу.
В лазарете харьковчан остаются три нападающих - Дмитренко, Пономарь и Дерек. Их в воскресенье на поле ждать не стоит. Вероятнее всего, на позиции форварда появится Марлисон, который за три матча успел отметиться одним точным ударом. Помимо этого, сделаем ставку на появления Фабиньо и Западни, начавшие прошлый поединок в запасе.
Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня - Габелок - Савин, Голодюк, Крыськив, Фабиньо - Марлисон
Цифры и факты
- "Львов" и "Металлист 1925" впервые встретятся на футбольном поле в официальном матче
- "Сине-золотые" не побеждают в УПЛ на протяжении девяти встреч - три ничьих, шесть поражений. В 11 последних играх они пропустили 17 голов
- В этом сезоне "львовяне" не забивали больше одного гола за 90 минут
- 15-й точный удар в УПЛ может нанести Сергей Политыло
- "Металлист 1925" не играет вничью в этом сезоне - две победы и пять поражений. Последнюю свою викторию харьковский клуб праздновал шестого августа
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Юрий Батюшин, который успел отметиться двумя точными ударами. Остальные игроки больше одного гола не забивали
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|12
|Металлист 1925
|7
|2
|0
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|Львов
|7
|0
|2
|5
|4-13
|-9
|2
|0
Статистика команд
ФК "Львов":
"Металлист 1925":
Очные встречи
"Львов" и "Металлист 1925" не пересекались в официальных матчах
"Львов" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Металлист 1925" от UA-Football
Победа "Металлиста 1925" 1:0. Многим может показаться, что идеальный результат подобного матча - ничья, но мы рискнем предположить, что три очка на выезде добудет харьковская команда. В отличие от львовян, они показывают неплохую игры и в последних матчах не смотрелись отвратительно - с "Днепром-1" должны были брать очки, с "Динамо" продержались один тайм. Календарь у коллектива Кривенцова был очень непростым, но впереди игры с себе подобными, где можно будет показать свои лучшие качества. Именно поэтому "Металлист 1925", по нашему мнению, подходит к матчу в качестве фаворита.
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