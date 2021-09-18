Львов - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 сентября 2021

Один факт. В четырех последних турах УПЛ "Львов" и "Металлист 1925" на двоих сумели добыть всего одно очко. Из 24 возможных. Думаем, что лишний раз говорить о кризисе будущих соперников нет особого смысла. Важно другое - когда они вернутся на победный путь. Если честно, в долгосрочной перспективе этого не видно, однако и одна виктория в таких условиях сойдет за победу в ЛЧ. "Львову" и "Металлисту 1925" нужны три очка. Когда их еще добывать, как не против себе подобных?

ФК "Львов" 19:30 "Металлист 1925"

Favbet-лига. 8-й тур

19 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Н.Балакин

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

ФК "Львов":

После шикарного окончания прошедшего сезона, казалось, что у "Львова" в целом, и Анатолия Бессмертного в частности, все будет хорошо и будут они жить долго и счастливо. Но новая кампания началась куда хуже и после ряда неутешительных результатов коуч покинул клуб. На его место пригласили Олега Дулуба. Специалист полностью провел с командой международную паузу, но пока что особых изменений нет - неделю назад "львы" проиграли "Вересу".

У "Львова" одна потеря после матча прошлого тура - Эрнест Антви заработал четвертую желтую, из-за чего не сможет появиться на поле. Также прогнозируем несколько замен, связанных с не лучшей игрой против "Вереса". По нашему прогнозу, Шина появится на левом фланге атаки, а Грисьо займет позицию слева.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец - Довгий, Чирьяк - Грисьо, Политыло, Шина - Ныч

"Металлист 1925":

Харьков сильно забуксовал. Мы много хвалили Кривенцова за стартовый отрезок в УПЛ, однако после яркого дебюта наступили серые будни. "Металлист 1925" пытается играть в свой футбол, но пока что получается с трудом - где-то подводит оборона, где-то мало забивает атака, где-то травмируются основные футболисты. И одно накладывается на другое, превращая проблемы в катастрофу.

В лазарете харьковчан остаются три нападающих - Дмитренко, Пономарь и Дерек. Их в воскресенье на поле ждать не стоит. Вероятнее всего, на позиции форварда появится Марлисон, который за три матча успел отметиться одним точным ударом. Помимо этого, сделаем ставку на появления Фабиньо и Западни, начавшие прошлый поединок в запасе.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня - Габелок - Савин, Голодюк, Крыськив, Фабиньо - Марлисон

Цифры и факты

"Львов" и "Металлист 1925" впервые встретятся на футбольном поле в официальном матче

"Сине-золотые" не побеждают в УПЛ на протяжении девяти встреч - три ничьих, шесть поражений. В 11 последних играх они пропустили 17 голов

В этом сезоне "львовяне" не забивали больше одного гола за 90 минут

15-й точный удар в УПЛ может нанести Сергей Политыло

"Металлист 1925" не играет вничью в этом сезоне - две победы и пять поражений. Последнюю свою викторию харьковский клуб праздновал шестого августа

Лучший бомбардир в составе двух команд - Юрий Батюшин, который успел отметиться двумя точными ударами. Остальные игроки больше одного гола не забивали

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 12 Металлист 1925 7 2 0 5 6-12 -6 6 0 16 Львов 7 0 2 5 4-13 -9 2 0

Статистика команд

ФК "Львов":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Львов" и "Металлист 1925" не пересекались в официальных матчах

"Львов" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Металлиста 1925" 1:0. Многим может показаться, что идеальный результат подобного матча - ничья, но мы рискнем предположить, что три очка на выезде добудет харьковская команда. В отличие от львовян, они показывают неплохую игры и в последних матчах не смотрелись отвратительно - с "Днепром-1" должны были брать очки, с "Динамо" продержались один тайм. Календарь у коллектива Кривенцова был очень непростым, но впереди игры с себе подобными, где можно будет показать свои лучшие качества. Именно поэтому "Металлист 1925", по нашему мнению, подходит к матчу в качестве фаворита.