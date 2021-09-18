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Заря - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.09.2021
Заря - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.09.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця
Проблемы "Зари" появились не вчера. Но до сих пор как-то терпимо общественность относилась к Скрипника, понимая, что его команды трудно вкатываются в сезон. Но после поражения от "Будё-Глимт" в Лиге конференций взорвалась бомба. Что еще нужно третьей силе УПЛ, чтобы приносить стране очки в Таблицу коэффициентов? Сколько еще нужно создать турниров, чтобы не было стыдно за наших полпредов в Европе?
И не засиделся ли Скрипник на своем месте? Результат и содержание матча с "Черноморцем", на самом деле, не дадут ответов на эти вопросы. Но болельщики требуют победы и "Заря" обязана подарить им это. Хотя и "Черноморец" уже перестал быть "грушей для битья". Возможны сюрпризы.
УПЛ. 8-й тур. 19.09.2021
Запорожье. "Славутич-Арена"
Арбитр в поле – Евгений Арановский
"Заря" 19:30 "Черноморец"
Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab
"Заря"
В Норвегии "Заря" показала ужасный футбол. Это еще одна иллюстрация того, что позади "Динамо" и "Шахтера" в чемпионате Украины пропасть (хотя и гранды сейчас уже далеко не те, что раньше). Но очередное напоминание об этом ничего не изменит. Начало изменений может наступить, если поменяется футбольное руководство страны. Потому что сейчас все скатывается в пропасть.
Прошли слухи, что Скрипник может уйти из "Зари" уже сейчас, но руководство луганчан не подтвердило информацию. Вряд ли Виктор Скрипник может развеять сомнения одним-единственным матчем, однако выбора нет – надо побеждать. Сейчас "Заря" находится за пределами еврокубковой зоны, поэтому право на ошибку исчерпано.
Несколько игроков "Зари" получили приятную новость посреди недели – вызов в национальную сборную Украины. Речь о Булеце (основной список) и Кочергине (резервный список). Но компенсирует ли это плохое общекомандное настроение после провала за полярным кругом?
Оптимальным состав "Зари" не будет, ведь Виталий Вернидуб пропустит матч из-за дисквалификации. Из-за травмы отсутствует Никита Шевченко, непонятно состояние Шахаба.
Орієнтовний склад: Мацапура - Фаворов, Имереков, Цвек, Рейс - Назарина, Булеца - Кочергин, Кабаев - Гладкий, Сайядманеш
"Черноморец"
Одесситы значительно улучшили свое турнирное положение по сравнению с началом сезона. Сейчас у "Черноморца" продолжается двухматчевая беспроигрышная серия, но и побед нет – ничьи 2:2. Бросается в глаза вот какой факт - в четырех из пяти последних матчей одесситы забивали минимум дважды.
Морального настроения добавил камбэк против "Миная" со счета 0:2. С другой стороны, тот матч одесситы провели лучше с точки зрения качества игры, поэтому ничья – это не предел желаний в контексте этого поединка. Поэтому есть мотивация доказать себе и другим, что одесситы стоят большего.
Кадровых проблем у Юрия Мороза нет. Отличный матч против "Миная" провели Вантух и Путря, сквозь усталость переступил Цитаишвили.
Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Дубко, Кадири, Вантух - Кравченко, Михайленко - Цитаишвили, Ванат, Авагимян - Исаенко
"Заря" - "Черноморец". Статистика личных встреч
Статистика "Зари" и "Черноморца" очень богата, но последние матчи состоялись в 2018-м году. То есть, нет свежих воспоминаний. Также интересно, что из последних пяти поединков "Черноморец" не выиграл ни одного. Зато трижды проиграл с сухим счетом, дважды крупно.
"Заря" - "Черноморец". Последние матчи команд
Кроме поражения от "Будё-Глимт", у "Заре" в последних пяти матчах поражение от "Рапида", ничья с "Рухом". И победы над "Ингульцом" и "Ворсклой". В каждом из этих поединков "Заря" обязательно забивала, но и не пропускала лишь в одном.
"Черноморец", в отличие от "Зари", имеет минусовую разницу забитых-пропущенных, зато в последних пяти поединках результативность была высокой – в среднем почти два гола за девяносто минут. Поединки "Черноморца" обычно зрелищные, поэтому можно рассчитывать на фейерверк и сейчас.
"Заря" - "Черноморец". Турнирное положение команд
"Заре" три очка нужны, чтобы подняться в еврокубковую зону. Или хотя бы приблизиться к ней. "Черноморец" находится в зоне переходных матчей, однако плотность такова, что любая победа поднимет одесситов ближе к середине графика.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|6
|Ворскла
|7
|3
|3
|1
|13-7
|+6
|12
|0
|7
|Заря
|7
|3
|2
|2
|13-9
|+4
|11
|0
|13
|Металлист 1925
|7
|2
|0
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|14
|Черноморец
|7
|1
|2
|4
|9-18
|-9
|5
|0
|15
|ФК Мариуполь
|8
|1
|1
|6
|11-21
|-10
|4
|0
|16
|ФК Львов
|7
|0
|2
|5
|4-13
|-9
|2
|0
"Заря" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Зари" 2:1. Поражение от "Будё-Глимт" может служить для "Зари" шоковой терапией. Однако к успеху придется идти сквозь тернии. Слабая защита и настойчивость "Черноморца" в атаке практически гарантируют, что одесситы забьют. Но "Заря" забьет больше.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; е не гарантирует выигрыша
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