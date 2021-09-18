Заря - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.09.2021

Проблемы "Зари" появились не вчера. Но до сих пор как-то терпимо общественность относилась к Скрипника, понимая, что его команды трудно вкатываются в сезон. Но после поражения от "Будё-Глимт" в Лиге конференций взорвалась бомба. Что еще нужно третьей силе УПЛ, чтобы приносить стране очки в Таблицу коэффициентов? Сколько еще нужно создать турниров, чтобы не было стыдно за наших полпредов в Европе?

И не засиделся ли Скрипник на своем месте? Результат и содержание матча с "Черноморцем", на самом деле, не дадут ответов на эти вопросы. Но болельщики требуют победы и "Заря" обязана подарить им это. Хотя и "Черноморец" уже перестал быть "грушей для битья". Возможны сюрпризы.

УПЛ. 8-й тур. 19.09.2021

Запорожье. "Славутич-Арена"

Арбитр в поле – Евгений Арановский

"Заря" 19:30 "Черноморец"

Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab

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"Заря"

В Норвегии "Заря" показала ужасный футбол. Это еще одна иллюстрация того, что позади "Динамо" и "Шахтера" в чемпионате Украины пропасть (хотя и гранды сейчас уже далеко не те, что раньше). Но очередное напоминание об этом ничего не изменит. Начало изменений может наступить, если поменяется футбольное руководство страны. Потому что сейчас все скатывается в пропасть.

Прошли слухи, что Скрипник может уйти из "Зари" уже сейчас, но руководство луганчан не подтвердило информацию. Вряд ли Виктор Скрипник может развеять сомнения одним-единственным матчем, однако выбора нет – надо побеждать. Сейчас "Заря" находится за пределами еврокубковой зоны, поэтому право на ошибку исчерпано.

Несколько игроков "Зари" получили приятную новость посреди недели – вызов в национальную сборную Украины. Речь о Булеце (основной список) и Кочергине (резервный список). Но компенсирует ли это плохое общекомандное настроение после провала за полярным кругом?

Оптимальным состав "Зари" не будет, ведь Виталий Вернидуб пропустит матч из-за дисквалификации. Из-за травмы отсутствует Никита Шевченко, непонятно состояние Шахаба.

Орієнтовний склад: Мацапура - Фаворов, Имереков, Цвек, Рейс - Назарина, Булеца - Кочергин, Кабаев - Гладкий, Сайядманеш

"Черноморец"

Одесситы значительно улучшили свое турнирное положение по сравнению с началом сезона. Сейчас у "Черноморца" продолжается двухматчевая беспроигрышная серия, но и побед нет – ничьи 2:2. Бросается в глаза вот какой факт - в четырех из пяти последних матчей одесситы забивали минимум дважды.

Морального настроения добавил камбэк против "Миная" со счета 0:2. С другой стороны, тот матч одесситы провели лучше с точки зрения качества игры, поэтому ничья – это не предел желаний в контексте этого поединка. Поэтому есть мотивация доказать себе и другим, что одесситы стоят большего.

Кадровых проблем у Юрия Мороза нет. Отличный матч против "Миная" провели Вантух и Путря, сквозь усталость переступил Цитаишвили.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Дубко, Кадири, Вантух - Кравченко, Михайленко - Цитаишвили, Ванат, Авагимян - Исаенко

"Заря" - "Черноморец". Статистика личных встреч

Статистика "Зари" и "Черноморца" очень богата, но последние матчи состоялись в 2018-м году. То есть, нет свежих воспоминаний. Также интересно, что из последних пяти поединков "Черноморец" не выиграл ни одного. Зато трижды проиграл с сухим счетом, дважды крупно.

"Заря" - "Черноморец". Последние матчи команд

Кроме поражения от "Будё-Глимт", у "Заре" в последних пяти матчах поражение от "Рапида", ничья с "Рухом". И победы над "Ингульцом" и "Ворсклой". В каждом из этих поединков "Заря" обязательно забивала, но и не пропускала лишь в одном.

"Черноморец", в отличие от "Зари", имеет минусовую разницу забитых-пропущенных, зато в последних пяти поединках результативность была высокой – в среднем почти два гола за девяносто минут. Поединки "Черноморца" обычно зрелищные, поэтому можно рассчитывать на фейерверк и сейчас.

"Заря" - "Черноморец". Турнирное положение команд

"Заре" три очка нужны, чтобы подняться в еврокубковую зону. Или хотя бы приблизиться к ней. "Черноморец" находится в зоне переходных матчей, однако плотность такова, что любая победа поднимет одесситов ближе к середине графика.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 6 Ворскла 7 3 3 1 13-7 +6 12 0 7 Заря 7 3 2 2 13-9 +4 11 0 13 Металлист 1925 7 2 0 5 6-12 -6 6 0 14 Черноморец 7 1 2 4 9-18 -9 5 0 15 ФК Мариуполь 8 1 1 6 11-21 -10 4 0 16 ФК Львов 7 0 2 5 4-13 -9 2 0

"Заря" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Поражение от "Будё-Глимт" может служить для "Зари" шоковой терапией. Однако к успеху придется идти сквозь тернии. Слабая защита и настойчивость "Черноморца" в атаке практически гарантируют, что одесситы забьют. Но "Заря" забьет больше.