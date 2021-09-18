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Ворскла - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ
Полтавчане этой осенью ещё не побеждали
Фото: ФК Минай/Автор - незвестен
Закарпатский клуб, если судить по набору очков, никуда не спешит. Такой подход клуба к борьбе за выживание в нынешнем сезоне. Пока вроде бы получается, если учесть, что команда Василия Кобина вне зоны вылета или даже переходных матчей. Но многое в этом направлении может измениться в воскресенье, когда сыграют четыре из пяти худших команд лиги.
По "Ворскле" в последнее время очень много вопросов. Подопечные Юрия Максимова слишком часто упускают преимущество, ведя в счёте. Если представить виртуальную таблицу, в которой "зелёно-белые" не отпускают игру из своих рук, то вместо трёх очков за игры с "Днепром-1", "Десной" и "Вересом" упало бы в сумме девять. А это уже уверенная третья строчка с посягательствами на вторую.
"Ворскла" (Полтава) - ФК "Минай"
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19 сентября. Полтава. Стадион: "Ворскла" им. А.Бутовского. Начало в 17:00
Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко
Трансляция на ТВ - "Футбол 1"
Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Ворскла": кадровые новости
Не сыграют: В.Тилль (операция)
В прошлой игре Юрий Максимов использовал схему и с тремя, и с четырьмя защитниками. Поэтому главная интрига накануне будущей встречи - по какой схеме настроение подскажет наставнику играть в этот раз. Предположу, что всё-таки четыре, потому что она вроде бы показывает себя эффективней у команды. Вернулись в обойму Тамм и Кане, которых можно ожидать в старте. Форварду Рангелу место на поле найдётся после перерыва.
Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Якубу, Тамм, Чеснаков, Пердута - Пуцлин - Кане, Челядин, О.Тилль, Скляр - Степанюк
"Минай": кадровые новости
Не сыграют: Ахмедзаде (пятка)
Учитывая, что гостей ожидает матч вторым номером, Василий Кобин может возвращаться к привычной для себя схеме в пять защитников. В середине поля практически никто не может быть уверен в своём месте на поле кроме Хахлёва, который стал одним из лидеров нынешнего "Миная". Даже Селезнёв далеко не стабильный игрок стартового состава.
Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Кучер - Синегуб, Лиховидько, Горин, Векляк, Гончар - Коваленко, Месхи, Петрусенко, Байдал - Хахлёв - Селезнёв.
Статистика команд
Полтавчане оставляют по себе много неоднозначных мыслей. После вылета из Лиги конференций было две убедительных победы над львовскими командами, но в четырёх следующих встречах подопечные Юрия Максимова побеждали только раз. В предыдущем туре "зелёно-белые" вроде бы завершили с приемлемым результатом матч с "Десной" (2:2), однако здесь нужно учитывать контекст: выигрывали 2:0, после чего индивидуальные ошибки свели эту фору к нулю.
Ужгородцы в последнее время заскучали без побед. Команда Василия Кобина пока лишь однажды выигрывала в нынешнем чемпионате, оставив в первом туре не у дел "Александрию". Примечательно, что набирают "лисицы" очки в нынешнем сезоне в основном с нашими топами: помимо "Александрии" закарпатцы отстояли ничьи в играх с "Шахтёром" и "Зарёй".
Турнирная таблица
Закарпатцы по итогам воскресенья могут упасть в зону плей-офф. Для этого нужно не только самим проиграть, но и должен выиграть "Металлист 1925" или "Черноморец". Победа, понятно, поможет немного улучшить турнирное положение.
"Ворскла" получает шанс воспользоваться осечкой "Александрии" в игре с "Динамо" и обойти "горожан". Снизу поджимает только "Заря", которая на прошлой неделе полтавчан как раз обыграла.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|6
|Ворскла
|7
|3
|3
|1
|13-7
|+6
|12
|12
|ФК Минай
|6
|1
|3
|2
|5-7
|-2
|6
Личные встречи
История противостояния оппонентов пока очень скромная и собрала в себе только две игры прошлого сезона. В декабре 2020-го поединок в Полтаве завершился вничью 1:1. Игра второго круга была заключительной для обоих в чемпионате и подарила массу эмоций. Минайцы вели в счёте уже с седьмой минуте, но ещё до перерыва полтавчане вышли вперёд. Учитывая, что в параллельной игре тогда "Десна" сгорела "Мариуполю", тот результат принёс команде Юрия Максимова место в Лиге конференций.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Ворскла" - "Минай"
Хозяева на этот матч наконец-то должны выйти в боевом составе: с Таммом с центре обороны и Кане в атаку. Поэтому проблем с результатом на этот раз должно быть поменьше, чем в предыдущих играх. Будет непросто, потому что закарпатцы умеют упираться, но "Минай" в последние недели и так слишком много очков собрал, практически ничего не создавая впереди. Теперь пришло время отдавать долги фортуне.
Ставка: победа "Ворсклы"
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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