Ворскла - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Закарпатский клуб, если судить по набору очков, никуда не спешит. Такой подход клуба к борьбе за выживание в нынешнем сезоне. Пока вроде бы получается, если учесть, что команда Василия Кобина вне зоны вылета или даже переходных матчей. Но многое в этом направлении может измениться в воскресенье, когда сыграют четыре из пяти худших команд лиги.

По "Ворскле" в последнее время очень много вопросов. Подопечные Юрия Максимова слишком часто упускают преимущество, ведя в счёте. Если представить виртуальную таблицу, в которой "зелёно-белые" не отпускают игру из своих рук, то вместо трёх очков за игры с "Днепром-1", "Десной" и "Вересом" упало бы в сумме девять. А это уже уверенная третья строчка с посягательствами на вторую.

"Ворскла" (Полтава) - ФК "Минай"

Vbet-лига. 8-й тур

19 сентября. Полтава. Стадион: "Ворскла" им. А.Бутовского. Начало в 17:00

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко

Трансляция на ТВ - "Футбол 1"

Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие

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"Ворскла": кадровые новости

Не сыграют: В.Тилль (операция)

В прошлой игре Юрий Максимов использовал схему и с тремя, и с четырьмя защитниками. Поэтому главная интрига накануне будущей встречи - по какой схеме настроение подскажет наставнику играть в этот раз. Предположу, что всё-таки четыре, потому что она вроде бы показывает себя эффективней у команды. Вернулись в обойму Тамм и Кане, которых можно ожидать в старте. Форварду Рангелу место на поле найдётся после перерыва.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Якубу, Тамм, Чеснаков, Пердута - Пуцлин - Кане, Челядин, О.Тилль, Скляр - Степанюк

"Минай": кадровые новости

Не сыграют: Ахмедзаде (пятка)

Учитывая, что гостей ожидает матч вторым номером, Василий Кобин может возвращаться к привычной для себя схеме в пять защитников. В середине поля практически никто не может быть уверен в своём месте на поле кроме Хахлёва, который стал одним из лидеров нынешнего "Миная". Даже Селезнёв далеко не стабильный игрок стартового состава.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Кучер - Синегуб, Лиховидько, Горин, Векляк, Гончар - Коваленко, Месхи, Петрусенко, Байдал - Хахлёв - Селезнёв.

Статистика команд

Полтавчане оставляют по себе много неоднозначных мыслей. После вылета из Лиги конференций было две убедительных победы над львовскими командами, но в четырёх следующих встречах подопечные Юрия Максимова побеждали только раз. В предыдущем туре "зелёно-белые" вроде бы завершили с приемлемым результатом матч с "Десной" (2:2), однако здесь нужно учитывать контекст: выигрывали 2:0, после чего индивидуальные ошибки свели эту фору к нулю.

Ужгородцы в последнее время заскучали без побед. Команда Василия Кобина пока лишь однажды выигрывала в нынешнем чемпионате, оставив в первом туре не у дел "Александрию". Примечательно, что набирают "лисицы" очки в нынешнем сезоне в основном с нашими топами: помимо "Александрии" закарпатцы отстояли ничьи в играх с "Шахтёром" и "Зарёй".

Турнирная таблица

Закарпатцы по итогам воскресенья могут упасть в зону плей-офф. Для этого нужно не только самим проиграть, но и должен выиграть "Металлист 1925" или "Черноморец". Победа, понятно, поможет немного улучшить турнирное положение.

"Ворскла" получает шанс воспользоваться осечкой "Александрии" в игре с "Динамо" и обойти "горожан". Снизу поджимает только "Заря", которая на прошлой неделе полтавчан как раз обыграла.

# Команда И В Н П М РМ О 6 Ворскла 7 3 3 1 13-7 +6 12 12 ФК Минай 6 1 3 2 5-7 -2 6

Личные встречи

История противостояния оппонентов пока очень скромная и собрала в себе только две игры прошлого сезона. В декабре 2020-го поединок в Полтаве завершился вничью 1:1. Игра второго круга была заключительной для обоих в чемпионате и подарила массу эмоций. Минайцы вели в счёте уже с седьмой минуте, но ещё до перерыва полтавчане вышли вперёд. Учитывая, что в параллельной игре тогда "Десна" сгорела "Мариуполю", тот результат принёс команде Юрия Максимова место в Лиге конференций.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ворскла" - "Минай"

Хозяева на этот матч наконец-то должны выйти в боевом составе: с Таммом с центре обороны и Кане в атаку. Поэтому проблем с результатом на этот раз должно быть поменьше, чем в предыдущих играх. Будет непросто, потому что закарпатцы умеют упираться, но "Минай" в последние недели и так слишком много очков собрал, практически ничего не создавая впереди. Теперь пришло время отдавать долги фортуне.

Ставка: победа "Ворсклы"