Николаев - Рух. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

МФК "Николаев" - "Рух" (Львов)

Кубок Украины. 1/16 финала

21 сентября. Николаев. Центральный стадион. Начало в 17:00

Главный арбитр - Анатолий Абдула

Ассистенты: Тарас Чопилко и Дмитрий Козорезов

Трансляция на ТВ - не запланирована

Интернет-трансляция: Youtube "Перша ліга"

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Николаев": последние новости

Четырёх очков не хватило "Николаеву" в прошлом сезоне, чтобы обойти "Металлист 1925" и выйти в УПЛ. Однако летом главный инвестор клуба принял решение перевести "муниципалов" во Вторую лигу из-за проблем с финансированием. Там николаевцы сейчас уверенно идут в группе лидеров и вполне могут следующим летом вернуться в первый дивизион. Другой вопрос, зачем он им нужен, если клуб отказался там выступать в июле. В последнем перед Кубком туре чемпионата МФК справился с намного более скромным по составу и возможностям "Кристаллом" в Южном дерби. Херсонцы неожиданно первыми открыли счёт, однако до сенсации не дотянули: фаворит ещё до перерыва перевернул игру в свою пользу.

Хозяева однозначно выставят на этот матч боевой состав. Не зря же они прошли два раунда Кубка, чтобы просто так отказываться от него. Возможно, на следующем этапе удастся сыграть с кем-то из представителей Украины в еврокубках.

Ориентировочный состав "Николаева" (слева - направо): Фастов - Мельничук, Голубка, Березянский, Окатый - Сурженко, Нечипоренко, Жавко, Фальковский, Росляков - Кравченко

"Рух": последние новости

"Рух" второй год подряд в УПЛ идёт в нижней половине таблицы. По ходу текущего сезона Григорию Козловскому это, видимо, надоело, поэтому он решил сменить экспрессивного не только по характеру, но и по решениям на поле Ивана Федыка на намного более спокойного Леонида Кучука. Белорус сразу же принялся за работу так, как умеет. А умеет он играть только на ничью. В последнем перед Кубком туре с "Десной" всё также шло к мировой, но гол Тотовицкого на 90-й минуте подарил три очка черниговчанам и оставил ни с чем львовян.

Гости получают возможность провести ротацию и дать возможность поиграть тем, кто при новом тренере не часто получает игровую практику. Например, Бандуре, Кузыку, Кухаруку, Стаменковичу и остальным.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Мысык, Карасюк, Стаменкович, Гагун - Сыч - Кузык, Кухарук, Таллес, Альваренга - Кондраков.

Путь в Кубке Украины

"Николаев"

Южане уже преодолели два раунда турнира, справившись с командами Первой и Второй лиги. Стартовый поединок подарил массу эмоций болельщикам, ведь "Нико" выбил из турнира в серии пенальти сам "Кривбасс". Во второй игре было попроще, ведь жребий подкинул середняка своей группы, который после вылета от "Николаева" не выиграл пока больше ни одной игры.

Наивысшее достижение "Николаева" в Кубках Украины - выход в полуфинал. В сезоне-2016/17 команда на тот момент Руслана Забранского трижды выиграла серию пенальти и привезла в город "Динамо" Сергея Реброва, которому проиграла 0:4.

1/64 финала "Николаев" - "Кривбасс" 1:1 / 3:1 пен.

1/32 финала "Николаев" - "Волчанск" 4:1

1/16 финала "Николаев" - "Рух"

"Рух"

"Рух" только начинает для себя поход в нынешнем турнире: три предыдущих раунда представитель УПЛ пропускал.

История взаимоотношений львовян со вторым по статусом турниром страны очень коротка: пять поражений при трёх победах. Дальше третьего круга Кубка заходить не удалось, а нынешний, учитывая немного изменившийся порядок раундов, уже четвёртый.

1/16 финала "Николаев" - "Рух"

Личные встречи

Три года команды провели вместе в Первой лиге. "Рух" после этого отправился в УПЛ, а "Николаев" спустя год решил покорять Вторую лигу. За время их совместных выступлений в одном дивизионе в отношениях был паритет: четыре ничьи в шести встречах и по одной победе каждой из сторон. Одним из самых ярких поединков стала ничья 3:3: шикарный гол Семенины со штрафного, дважды "муниципалы" выходили вперёд и в целом тот случай, когда на шести голах команды могли не остановиться.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Николаев" - "Рух"

Кубок даже для некоторых команд из трясины украинского футбола - это уже второстепенный турнир. Но "Николаев" своими двумя победами показал, что относится к нему серьёзно. Поэтому хозяева дадут бой и возможно даже затянут время до овертайма. У "Руха" же полно хлопот в чемпионате, поэтому не факт, что Кубок команде очень нужен. К тому же, это хорошая возможность посмотреть в деле свой резерв.

Ставка: "Николаев" с форой +1 за 1.6