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ВПК-Агро - Днепр-1. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 22 сентября 2021

Украина
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У коллектива Йовичевича не должно возникнуть больших проблем

ВПК-Агро - Днепр-1. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 22 сентября 2021

Фото: СК Днепр-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из претендентов на титул "третья сила УПЛ", "Днепр-1", стартует в рамках нового розыгрыша кубка Украины. В первом своем матче они сыграют против перволигового "ВПК-Агро", с которым пересекались год назад. Тогда Игорь Йовичевич только начинал свой путь в новой команде, что не помешало днепрянам одержать разгромную победу. Прошел год, но расклад сил особо не поменялся. "Днепр-1" снова подходит к матчу в статусе фаворита.

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"ВПК-Агро" 17:00 "Днепр-1"

Кубок Украины, 1/16 финала
22 сентября, Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр: Д.Панчишин
Трансляция: YouTube "Футбол 1/2/3"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"ВПК-Агро":

Вот уже второй год подряд, коллектив из села Вишневого, Магдалиновского района Днепропетровской области играет в Первой лиге. В дебютном сезоне им удалось зацепиться за середину таблицы, однако в новой кампании проблем хватает. Всего шесть набранных очков в девяти турах, семь поражений и 15 пропущенных. Судя по всему, в новом сезоне "ВПК-Агро" будет бороться за выживание.

Учитывая соседство двух команд, нет ничего удивительного в том, что в составе "ВПК-Агро" играет немало экс-футболистов днепрян. Здесь и форвард Кулиш, забивший в этом сезоне трижды, и защитник Сухарь, и голкипер Бабичин. Вероятнее всего, Александр Грицай выпустит практически основной состав в эту среду, сделав ставку исключительно на оборону.

Ориентировочный состав: Бабичин - Пашаев, Зозуля, Хубутия, Слива - Коберидзе, Шевченко - Дудик, Лёпа, Будняк - Колесник

"Днепр-1":

Пока что в УПЛ у днепрян дела идут неплохо. Команда по делу занимает четвертое место, набрав за 8 туров 16 очков. Коллектив Йовичевича уже проиграл дважды, но это было в играх с мотивированной "Десной" и сильным "Шахтером". Параллельно с этим, "Днепр-1" идет без потерь в играх с андердогами, что говорит нам о классе команды.

Готовы поставить левую почку на то, что в матче среды Йовичевич серьезно перетрясет состав, дав игровое время многим футболистам резерва. Ждем с первых минут Русина, Паста, Батагова, Билла и дебютанта Монте. Вполне возможно, что португальский центрбек сможет стать основным в украинском клубе.

Ориентировочный состав: Паст - Кравченко, Монте, Сваток, Дубинчак - Батагов, ди Франко - Билл, Когут, Чуже - Русин

Путь в кубке

Как мы говорили выше, днепряне стартуют в новом розыгрыше кубка. У "ВПК-Агро" тем временем набралось уже две игры - против "Реал Фармы" (2:0) и "Балкан" (3:1). Отметим, что последних удалось пройти только в экстра-тайме.

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Последние матчи команд

  • "ВПК-Агро":

Первая лига, 9-й тур, 18.09.2021
"Волынь" - "ВПК-Агро" 1:0

Первая лига, 8-й тур, 11.09.2021
"ВПК-Агро" - "Оболонь" 0:2

Первая лига, 7-й тур, 05.09.2021
"Металлист" - "ВПК-Агро" 2:0

Кубок Украины, 1/32 финала, 31.08.2021
"Балканы" - "ВПК-Агро" 1:3 (д.в.)

Первая лига, 6-й тур, 18.09.2021
"ВПК-Агро" - "Прикарпатье" 0:1

  • "Днепр-1":

УПЛ, 8-й тур, 18.09.2021
"Днепр-1" - "Верес" 1:0

УПЛ, 7-й тур, 11.09.2021
"Шахтер" - "Днепр-1" 2:0

УПЛ, 6-й тур, 28.09.2021
"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:2

УПЛ, 5-й тур, 21.08.2021
"Днепр-1" - "Рух" 2:0

УПЛ, 4-й тур, 14.08.2021
"Десна" - "Днепр-1" 2:1

Очные встречи

Кубок Украины, 1/8 финала, 02.12.2021
"ВПК-Агро" - "Днепр-1" 0:5
Голы: Сафронов 24, Назаренко 46, 54, Довбик 72 (п), Когут 90+3

"ВПК-Агро" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "ВПК-Агро" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 3:0. Детально расписывать шансы команд перед встречей смысла нет. "ВПК-Агро" в последних четырех играх Первой лиги не забивал, в то время, как днепряне набрали неплохой ход, показывая местами зрелую игру. В матче среды Йовичевич точно даст шанс резервистам, но даже у такого состава "Днепра-1" не должно возникнуть проблем с соседями по области. Ставим на разгромную победу гостей и их уверенный проход дальше.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1 Прогнозы
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