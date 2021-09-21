Таврия - Александрия. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

"Таврия" (Симферополь) - ФК "Александрия"

Кубок Украины. 1/16 финала

22 сентября. Марьяновка. Стадион: "Марьяновский". Начало в 13:00

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Александр Дашко и Тарас Клименко

Трансляция на ТВ - не запланирована

Интернет-трансляция: Youtube "Перша ліга"

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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"Таврия": последние новости

Прошлый сезон крымчане заканчивали под руководством Юрия Чумака, однако на этот команду возглавил экс-наставник "Таврии" Сергей Пучков. С ним команда великих результатов не показывала, поэтому боссы клуба решили поменять коуча, вернув Чумака. Задача у симферопольцев - выход в Первую лигу. Однако пока с достижением этой цели есть трудности: только седьмое место и уже шесть очков отставания от зоны плей-офф за девять туров.

Большой ротации у хозяев не ожидаю. Это хороший шанс для Юрия Чумака проверить свою основу на фоне столь статусного соперника. Кстати, нас ожидает любопытное противостояние "сын против отца", ведь за "Таврию" выступает Иван Юрьевич Гура, а кто тренирует "Александрию" вы прекрасно знаете.

Ориентировочный состав "Таврии" (слева - направо): Герасименко - Максименко, Заика, Чмеленко, Чеботаев - Яцык - Богданов, Барладым, Гура - Ковалёв - Бойко.

"Александрия": последние новости

Пока всё выглядит таким образом, что смена тренера во время последнего межсезонья сыграла для "Александрии" только в плюс. По итогам последнего тура, когда было поражение от "Динамо", команда опустилась на шестую строчку УПЛ, но всё ещё остаётся активным претендентом на третью строчку. Главная проблема - это игра с андердогами, которых получается обыгрывать с огромным трудом.

Ставлю на то, что у гостей будет ротация состава. Мы увидим кого-то из вратарей Ермакова или Гороха, центрбеки Бухал и Бабогло не играли против "Динамо", поэтому могут получить игровое время сейчас. Точно вне игры будет Кирюханцев, который в последнем матче получил прямую красную, поэтому не имеет права выходить на поле в среду.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Ермаков - Стецьков, Бухал, Бабогло, Копына - Рыбалка, Демченко - Мустафаев, Калюжный, Гринь - Кожушко

Путь в Кубке Украины

"Таврия"

Крымчане уже преодолели два раунда турнира. В первом из них на тот момент ещё команда Сергея Пучкова в очень зрелищном поединке сломила сопротивление черкасского "Днепра". Спустя две недели был намного более лёгкий матч с аутсайдером Второй лиги, "Никополем".

"Таврия" - один из четырёх клубов в истории украинского Кубка, который выигрывал трофей. Знаменательное событие случилось в сезоне-2009/10, когда в решающем поединке симферопольцы играли с донецким "Металлургом" (3:2 в экстра-тайме). После аннексии и переезда на материковую Украину "Таврия" только однажды добралась до 1/8 финала, вылетев там от "Мариуполя".

1/64 финала "Таврия" - "Днепр" Черкассы 3:2

1/32 финала "Никополь" - "Таврия" 0:3

1/16 финала "Таврия" - "Александрия"

"Александрия"

"Горожане" только открывают для себя текущий розыгрыш Кубка страны. Лучшим результатом для представителя Кировоградской области остаётся выход в полуфинал. Впервые это случилось в 2016-м, когда александрийцы в двухматчевом противостоянии вылетели от "Шахтёра". Весной нынешнего года сильнее "Александрии" оказалось "Динамо".

1/16 финала "Таврия" - "Александрия"

Личные встречи

Все встречи соперников были ещё до аннексии Крыма типа мирными военными из типа дружественной страны. Тогда "Таврия" стабильно выступала в УПЛ, а "Александрия" периодически заглядывала в начале нулевых и в начале десятых текущего десятилетия. "Александрия" ещё ни разу не выигрывала в очных играх. На счету "Таврии" - четыре победы в шести поединках. Однако, как вы понимаете, сейчас не тот случай, когда историю можно интерполировать на современные реалии.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Таврия" - "Александрия"

Юрий Гура ранее тренировал резервистов "горожан", поэтому не исключено, что попробует кого-то из молодёжи проверить в официальном матче. К тому же, у обеих команд сейчас полно хлопот в чемпионате, где нужно решать турнирные задачи, поэтому верю в уверенную победу менее мотивированных гостей над менее мотивированными хозяевами.

Ставка: "Александрия" с форой -1.5 за 1.8