Оболонь - Верес. Анонс и прогноз матча Кубка Укарины

Завтра в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу встретятся киевская "Оболонь" и ровенский "Верес". Конечно, вывеска встречи не настолько громкая, как, например, "Металлист" – "Десна". Однако, зная Юрия Вирта, поединок точно не будет скучным.

Оболонь - Верес

Кубок Украины, 1/16 финала

22 сентября, 19:00, Киев, "Оболонь-арена"

Судья: Ярослав Козык

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Оболонь. Последние новости:

Киевский клуб уже несколько лет демонстрирует зрелый футбол, занимая места в верхней половине таблицы Первой лиги. Этот сезон – не исключение. Шестое место после семи туров говорит само за себя. Состав команды при этом сложно назвать звездным – с известных в Украине футболистов здесь только Лукьянчук, Матяж и Батальский.

Киевская команда имеет очень интересного наставника: клуб возглавляет молодой Валерий Иващенко. Коучу всего 40 лет, но в системе киевской "Оболони" он был еще в середине нулевых. С 2004-го по 2008-й он сыграл 104 матча за клуб и забил 27 голов. Затем Иващенко вернулся в клуб уже в 2011-м году, чтобы поиграть еще два года и завершить карьеру. С тех пор коуч был сначала ассистентом, потом исполняющим обязанности, а с августа прошлого года – главным тренером команды. Не секрет, что матч с "Вересом" станет определенным испытанием для тренера, и уже завтра мы узнаем, какую оценку он получит.

Верес. Последние новости:

Команда Юрия Вирта повысилась в классе только в конце прошлого сезона, выйдя в Премьер-лигу. Впрочем, и Первую лигу ровенский клуб одолел всего за сезон. Вместе с этим, сложно сейчас назвать команду успешной. В последних трех матчах чемпионата Украины – две победы и выездное поражение с "Днепром-1".

Конечно, Юрий Вирт задает команде нужный импульс - его харизма и навыки решают многое. Однако, без полного подбора качественных исполнителей на каждую позицию клубу сложно бороться за первую половину турнирной таблицы.

Из важных и известных игроков в "Вересе" можно выделить вратаря Богдана Когута, а также Немчанинова, Сергийчука, Гегедоша и Шестакова.

Путь в Кубке Украины

Оболонь: Команда Иващука уже успела сыграть два матча в Кубке страны. В матче 1/64 турнира, который состоялся 18-го августа, киевляне обыграли своих соседей, вышгородский "Диназ", со счетом 3:1. Уже в матче 1/32 команда встретилась с житомирским "Полесьем". Матч оказался намного сложнее, чем на первой стадии турнира, однако "пивоварам" удалось добыть победу с минамальным счетом. Таким образом команда дошла до 1/16 турнира, где завтра и встретится с "Вересом".

Верес: Ровенский клуб еще не проводил кубковые матчи в этом сезоне, так как команда играет в Премьер-лиге. Напомним, клубы из элитного дивизиона присоединяются к Кубку лишь на стадии 1/16 турнира. Однако и без этого подопечным Вирта есть чем похвастаться.

В прошлом сезоне, когда команда играла в Первой лиге, футболисты просто не замечали соперников. Победы штамповали одну за одной. Естественно, в матчах прошлого сезона "Оболонь" тоже пострадала. В осеннем поединке в столице "Верес" выиграл со счетом 0:2, а затем весной дома – 1:0. Продолжится ли такая тенденция дальше – увидим уже завтра.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от UA-Football

Бесспорно, для Первой лиги "Оболонь" – вполне приличная команда. Однако в поединке с "Вересом" именно подопечные Вирта – безоговорочный фаворит. Даже несмотря на травмы Гегедоша и Шестакова, костяк команды сохранен, поэтому киевлянам будет сложно претендовать на выход в следующую стадию турнира. Прогноз: Победа "Вереса", обе забьют.