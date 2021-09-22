Эпицентр - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 23 сентября 2021

"Металлист 1925" будет стартовать в кубке страны в битве с главным убийцей авторитетов. Клуб "Эпицентр", представляющий Хмельницкую область, успел выбить двух представителей первой лиги - "Ниву" и "Подолье". Теперь им в пару выпал участник высшего дивизиона. Для "Эпицентра" это сложный вызов, но почему бы не замахнуться уже на третью сенсацию?

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"Эпицентр" 13:00 "Металлист 1925"

Кубок Украины, 1/16 финала

23 сентября, Дунаевцы, стадион "Колос"

Арбитр: В.Новохатний

Трансляция: YouTube "Футбол 1/2/3"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Эпицентр":

Если в рамках украинского кубка коллектив Надуды идет без потерь и пропущенных, то в чемпионате взлеты чередуются с потерями. В рамках второй лиги "Эпицентр" успел добыть пять побед, проиграв при этом трижды. От второй строчки команду из хмельницкой области отделяет пять очков. Не катастрофа, но попотеть придется, если клуб планирует бороться за повышение в классе.

Главный вопрос - будет ли Надуда использовать основу в кубке, либо же пожертвует турниром для хорошей игры в рамках своего дивизиона? Учитывая статус соперника и вероятный почет за проход дальше, мы ставим на первый вариант. Ждем от коуча привычную схему 4-2-3-1 и ряд футболистов основной обоймы.

Ориентировочный состав: Чернобай - Жмуйда, Сеница, Захарченко, Нечипоренко - Беженар, Плис - Буй, Немтинов, Барбоса - Ивашко

"Металлист 1925":

В последнем туре УПЛ харьковский коллектив расписал нулевую ничью с ФК "Львовом", прервав серию из четырех подряд поражений. Может показаться, что это движение вперед, однако, учитывая игру команды Кривенцова (особенно в первые 45 минут), становится понятно, что "Металлист 1925" угодил в яму. И выхода из нее пока что не видно.

Матч кубка - возможность для Кривенцова немного освежить состав, дав шанс резервистам. Это не значит, что тренер поменяет сразу 11 игроков, однако без сюрпризов точно не обойдется. Можно предположить, что в рамке появится молодой Коваленко, Кравченко закроет опорную зону, а Илья Зубков впервые выйдет в старте на позиции единственного форварда.

Ориентировочный состав: Коваленко - Ермаков, Квакич, Ткачук, Западня - Кравченко - Савин, Русин, Голодюк, Ременюк - Зубков

Путь в кубке

Для харьковского "Металлиста 1925" матч в четверг станет первым в рамках второго турнира страны. У "Эпицентра" есть уже два пройденных этапа, где они обыграли "Подолье" (3:0) и тернопольскую "Ниву" (1:0).

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Последние матчи команд

"Эпицентр":

Вторая лига, 9-й тур, 17.09.2021

"Днепр" - "Эпицентр" 1:3

Вторая лига, 8-й тур, 11.09.2021

"Эпицентр" - "Рубикон" 1:0

Кубок Украины, 1/32 финала, 31.08.2021

"Эпицентр" - "Нива" 1:0

Вторая лига, 6-й тур, 27.08.2021

"Эпицентр" - "Мункач" 3:1

Вторая лига, 5-й тур, 23.08.2021

"Чайка" - "Эпицентр" 1:0

"Металлист 1925":

УПЛ, 8-й тур, 19.09.2021

"Львов" - "Металлист 1925" 0:0

УПЛ, 7-й тур, 11.09.2021

"Металлист 1925" - "Динамо" 0:2

УПЛ, 6-й тур, 28.08.2021

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:2

УПЛ, 5-й тур, 20.08.2021

"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:0

УПЛ, 4-й тур, 13.08.2021

"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0

"Эпицентр" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Эпицентр" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Металлиста 1925" 2:1. Учитывая форму команды Кривенцова в последних матчах, мы не удивимся, если "Эпицентр" сможет создать немало проблем для харьковчан. В пяти матчах УПЛ они забили лишь однажды, а в четверг придется играть первым номером и пытаться создавать. У "Эпицентра" будут шансы на контратаках, однако все равно "Металлист 1925" выглядит предпочтительнее. За командой немалый опыт в Первой лиге и УПЛ, что точно скажется в наиболее важный момент. А потому, мы ставим на непростую победу харьковчан и их проход в следующий раунд соревнования.