Альянс - Минай. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.09.2021

Кубок Украины 2021/22, 1/16 финала

Альянс - Минай

23.09.2021, стадион "Юбилейный", Сумы

Судья: Александр Дердо

Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь

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Альянс. Последние новости

В текущем сезоне команда с Липовой Долины демонстрирует достаточно зрелый и перспективный футбол, как для клуба Первой лиги. При этом в команде почти нет явных звезд, известных украинским болельщикам. Выделить можно разве Артура Карноза, однако он в последнее время не блещет своей игровой формой и опытом.

В последних трех турах Первой лиги у команды Юрия Ярошенко три победы. Сначала 2:1 с "Кривбассом", затем 5:1 с тернопольской "Нивой" на выезде, а в минувшие выходные - 4:0 с ФК "Горняк-Спорт". Видно, что клуб набрал неплохой темп и хорошо вошел в игровой ритм сезона. Однако получится ли это продемонстрировать в поединке с командой Премьер-лиги так же успешно?

Минай. Последние новости

Как и в прошлом сезоне, команда не радует болельщиков стабильностью. Единственную победу закарпатцы получили еще в первом туре против "Александрии", а после этого очень сильно затормозили. Три ничьи и три поражения в шести турах чемпионата говорят сами о себе. Получится ли показать свой уровень с перволиговой командой - увидим уже завтра.

В клубе есть сильный тренер, а также лидер раздевалки Евгений Селезнев, однако нет командного духа. Большое количество футболистов присоединилась к "Минаю" этим летом - клуб быстрыми темпами комплектовался после неожиданного участия в Премьер-лиге. Напомним, это произошло из-за понижения в классе донецкого "Олимпика".

Путь в Кубке Украины

Альянс: Свой путь в Кубке Украины "Альянс" начал 18-го августа в матче 1/64 финала с ФК "Краматорск". Тогда подопечные Ярошенко выиграли со счетом 2:1. При этом матч был достаточно напряженным с самого начала - и до конца. Далее на стадии 1/32 команда встретилась с ФК "Чернигов". Здесь победа была намного убедительнее - 5:1. Напомним, что эти клубы были на голову ниже "Альянса" по классу. Как будет в матче с участником Премьер-лиги - увидим уже завтра.

Минай: Команда только завтра начнет свой путь в Кубке, ведь закарпатцы играют в элитном дивизионе. Напомним, что его участники присоединяются к розыгрышу этого турнира лишь на стадии 1/16 финала.

В прошлом сезоне "Минай" выступил в Кубке не слишком убедительно. В 1/16 турнира команда справилась с "Полесьем" (2:1), но уже в 1/8 закарпатцев разгромила "Александрия" Шарана. Получится ли в текущем сезоне достичь большего успеха в этом турнире - узнаем уже очень скоро.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от UA-Football

На фоне неудачных выступлений в Премьер-лиге "Минай" будет достаточно мотивированным, чтобы проявить себя в другом турнире. Однако и "Альянс" в текущей форме - достаточно опасный. Можно с уверенностью сказать, что на поле будет бой. Прогноз: Победа "Миная", обе забьют.