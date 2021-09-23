Горняк-Спорт - Львов. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - ФК "Львов"

Кубок Украины. 1/16 финала

23 сентября. Горишние Плавни. Стадион: "Юность". Начало в 15:00

Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко

Ассистенты: Юрий Синишин и Игорь Рыбченко

Трансляция на ТВ - не запланирована

Интернет-трансляция: Youtube "Перша ліга"

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Горняк-Спорт": последние новости

Турнирное положение "горняков" немногим лучше "Львова". Разве что команда не занимает последнюю строчку, но также идёт в зоне вылета своего дивизиона. И отставание от "Прикарпатья", которое находится в зоне переходных матчей, а не прямого вылета, уже одиннадцать очков.

У Игоря Жабченко в последних играх была регулярная ротация состава. Есть обойма в лице Кравчука, Цвиренко, Шинкаренко, Понедельника, Паламара и Яворского, на которую наставник всегда рассчитывал. На остальных позициях регулярно происходили изменения. Предположим, что сейчас коуч также предложит микс, но на этот раз уже с уклоном в резервистов.

Ориентировочный состав "Горняка-Спорта" (слева - направо): Климов - Сафиханов, Кравчук, Никитюк, Черныш - Романов, Кулаковский - Фёдоров, Ямполь, Клебер - Яворский

"Львов": последние новости

Львовянам сейчас не до ставок на Кубок, учитывая положение в таблице УПЛ. А там клуб абсолютно худший с гордым последним местом. Олег Дулуб только с начала месяца работает со "Львовом" и побед пока не видал. Правда, и матчей под его руководством было сыграно всего два: проиграли "Вересу" и расписали нулевую ничью с "Металлистом 1925". Любопытно, что в трёх крайних встречах "сине-золотые" не могут забить.

Сейчас не то время, чтобы внезапно делать ставку на Кубок, поэтому ротация выглядит очевидной. Костик займёт место в рамке, Зозуля, Крушинский, Семенив, Комарец, Сорокин и остальные выйдут в поле. Возможно, подтянут кого-то из юношеской команды.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Костик - Грисьо, Крушинский, Комарец, Зозуля - Довгий, Брикнер - Семенив, Сорокин, Ременяк - Ныч,

Путь в Кубке Украины

"Горняк-Спорт"

Как представитель низших лиг, логично, что "горняки" в Кубке больше проигрывают, чем побеждают. Но пару-тройку раундов команда в последние годы проходит. Собственно, в нынешнем турнире преодолеть два раунда уже также удалось: выбили "Перемогу", а также одержали великую победу над запорожским "Металлургом", уступая по ходу встречи 0:2 - результат, которым действительно можно гордиться.

"Горняк-Спорт" только однажды выходил в 1/8 финала турнира, в которую может попасть сейчас, если пройдёт "Львов". В сезоне-2019/20 "горняки" по пенальти прошли запорожский "Металлург", в экстра-тайме выбили "Оболонь-Бровар" и в задорной битве с восемью голами уступили "Альяну" (3:5). Пока что это, пожалуй, самый крупный успех горишнеплавненцев во втором по статусу турнире страны.

1/64 финала "Перемога" - "Горняк-Спорт" 1:2

1/32 финала "Металлург" - "Горняк-Спорт" 2:3

1/16 финала "Горняк-Спорт" - "Львов"

"Львов"

Два выхода в четвертьфинал турнира - это единственный исторический актив львовян в этом турнире. Соотношение побед и поражений в Кубке практически равное (девять против десяти), также паритет в гостевых играх (5:5). То есть отношение у клуба к этому соревнованию абсолютно нейтральное. Когда-то выстрелить получается, но лишь до того времени, как попадаются более статусные соперники в 1/4-й.

Посмотрим, как будет на этот раз. Сегодняшний матч для "Львова" дебютный в текущем розыгрыше.

1/16 финала "Горняк-Спорт" - "Львов"

Личные встречи

Соперники ранее ни разу между собой не встречались. Однако в рамках Кубка страны в Горишние Плавни заезжал другой львовский коллектив из УПЛ - "Карпаты". Было это в сезоне-2010/11 и завершилось очень неприятным поражением для хозяев 0:5. В 2017-м "горняки" играли во Львове с "Рухом" также на Кубок, победив 3:1.

Последний матч матч "Львова" в Кубке состоялся ровно год назад - осенью 2020-го "сине-золотые" проиграли в сосердней Полтаве "Ворскле" 0:2, а 11 лет назад в том же городе были биты "Полтавой". Будем считать, что Полтавская область пока нефартовая для львовян в кубковом турнире.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Горняк-Спорт" - "Львов"

Не сказал бы, что "Горняк-Спорт" - кубковая команда. Больше трёх раундов турнира горишнеплавненцы ни разу не проходили, вылетая максимум после трёх игр. Думаю, на этот раз также не пройдут. У обеих команд одинаковые проблемы в своих лигах, но предположу, что резерв гостей окажется получше запасных хозяев. Ставить на чистую победу бессмысленно, поэтому предлагаю обратить внимание на ставку с двумя голами и выше. Да, для Олега Дулуба это небывалая роскошь, видеть в играх своих подопечных больше одного гола на две команды за 90 минут. Но ошибки в обороне скрасят матч результативными ударами.

Ставка: Победа "Львова" и тотал больше 1.5

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша