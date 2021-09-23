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Колос - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 сентября 2021
Тур начинается в Ковалевке
Фото: ФК Колос
Девятый тур УПЛ будут открывать команды, объединенные еврокубковым горем. "Колос" и "Ворскла" весь прошлый сезон вели борьбу за попадание в европейскую зону, но на международной арене не смогли достойно представить нашу страну. Оба коллектива синхронно вылетели при первых же трудностях, уступив финскому "КуПС" и казахстанскому "Шахтеру".
В отличие от еврокубковых "подвигов", на внутренней арене команды ведут себя по-разному. "Ворскла", пусть и при отсутствии стабильности, продолжает идти на высоких позициях, временами демонстрируя неплохую игру в каждой из линий. У "Колоса" же сезон не задался - Костышин был уволен, а сама команда идет во второй половине списка. В прошлом туре коллектив Кузнецова обыграл "Ингулец", но можно ли один подвиг выдать за полное излечение?
"Колос" 19:30 "Ворскла"
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24 сентября, Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр:
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Колос":
Смена тренера в Ковалевке не дала быстрого эффекта. Коллектив Кузнецова по делу проиграл "Мариуполю", а после этого обыграл на выезде "Ингулец", забив дважды в равной схватке. "Бело-черные" немного меняют свой стиль игры, но проблем хватает. Особенно в обороне.
В прошлом туре Кузнецов сделал ставку на схему с тремя центральными защитниками, которая принесла победу. По нашему мнению, самое время довериться древнейшему из правил и оставить победный состав без изменений. Юный кипер Фесюн неплохо проявил себя с "Ингульцом" и было бы несправедливо его менять в пользу опытного Маханькова.
Ориентировочный состав: Фесюн - Гавриш, Петров, Черноморец - Ильин, Богданов, Милько, Золотов - Чурко, Лысенко, Ренан
"Ворскла":
Коллектив Максимова заслуженно идет в еврокубковой зоне. Об отсутствии стабильности у "зелено-белых" сказано много, но очень часто "Ворскла" выжимает максимум даже в не самых ярких матчах. Где-то за счет ошибок оппонента, где-то за счет своей нацеленности и агрессии. Факт остается фактом - большую часть игр в этом сезоне полтавчане демонстрируют зрелый футбол. Особенно в домашних стенах.
Переможні миттєвості ????— ФК Ворскла (@vorsklacomua) September 20, 2021
????????#ФКВП #FCVP pic.twitter.com/PyZDJAHxzf
Максимов в очередной раз вернулся к игре в три центрбека. В прошлом туре он вернул в состав Яворского, который шикарно сыграл против "Миная". Крайне вероятно, что Юрий Вильевич не будет серьезно менять свой состав с прошлой игры. По нашему мнению, возможен разве что выход Якубу на левом фланге, где он заменит непрофильного Челядина, а также не исключаем возвращение Тилля. Если хавбек полностью восстановился, то точно появится с первых минут.
Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Тамм, Яворский - Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу - Рангел, Степанюк, Кане
Цифры и факты
- Начиная с сезона 2019/20, ковалевцы и полтавчане пересекались на поле пять раз. Доминирование на стороне "Ворсклы", которая успела добыть четыре победы, проиграв при этом лишь раз. Общая статистика голов - 3:8 в пользу коллектива Максимова
- "Колос" может пропустить свой сотый гол в УПЛ. Для этого сопернику нужно нанести два точных удара
- В этом сезоне коллектив Кузнецова лишь раз забивал больше одного гола за 90 минут. Это случилось в прошлом туре
- Свои десятые голы в УПЛ могут забить Ренан и Владислав Вакула
- "Ворскла" не проигрывает в этом сезоне на протяжении двух матчей
- Лучший бомбардир в составе двух команд - нападающий Руслан Степанюк, на счету которого пять точных ударов. Это ровно столько же, сколько у всех футболистов "Колоса" вместе взятых
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Ворскла
|8
|4
|3
|1
|15-7
|+8
|15
|0
|10
|Колос
|7
|2
|2
|3
|5-12
|-7
|8
|0
Статистика команд
"Колос":
"Ворскла":
Очные встречи
"Колос" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Колос" - "Ворскла" от UA-Football
Победа "Ворсклы" 1:0. Исторически сложилось, что полтавчанам непросто даются выездные поединки. И дело касается не только этого сезона. "Колос" будет заряжен на борьбу, а недавняя победа должна будет придать коллективу Кузнецова дополнительную дозу уверенности. Но если смотреть глобально, то "Ворскла" подходит к матчу в качестве фаворита. Под рукой у Максимова отличный подбор футболистов на любой из линий, а также неплохая скамейка запасных. позволяющая вовремя усилить игру. Выше мы говорили, что полтавчане по делу заняли свое место в еврокубковой зоне. Это они должны будут доказать в матче пятницы на поле мотивированного оппонента. Ставим на минимальную победу гостей.
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