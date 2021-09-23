Колос - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 сентября 2021

Девятый тур УПЛ будут открывать команды, объединенные еврокубковым горем. "Колос" и "Ворскла" весь прошлый сезон вели борьбу за попадание в европейскую зону, но на международной арене не смогли достойно представить нашу страну. Оба коллектива синхронно вылетели при первых же трудностях, уступив финскому "КуПС" и казахстанскому "Шахтеру".

В отличие от еврокубковых "подвигов", на внутренней арене команды ведут себя по-разному. "Ворскла", пусть и при отсутствии стабильности, продолжает идти на высоких позициях, временами демонстрируя неплохую игру в каждой из линий. У "Колоса" же сезон не задался - Костышин был уволен, а сама команда идет во второй половине списка. В прошлом туре коллектив Кузнецова обыграл "Ингулец", но можно ли один подвиг выдать за полное излечение?

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"Колос" 19:30 "Ворскла"

Favbet-лига. 9-й тур

24 сентября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр:

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Колос":

Смена тренера в Ковалевке не дала быстрого эффекта. Коллектив Кузнецова по делу проиграл "Мариуполю", а после этого обыграл на выезде "Ингулец", забив дважды в равной схватке. "Бело-черные" немного меняют свой стиль игры, но проблем хватает. Особенно в обороне.

В прошлом туре Кузнецов сделал ставку на схему с тремя центральными защитниками, которая принесла победу. По нашему мнению, самое время довериться древнейшему из правил и оставить победный состав без изменений. Юный кипер Фесюн неплохо проявил себя с "Ингульцом" и было бы несправедливо его менять в пользу опытного Маханькова.

Ориентировочный состав: Фесюн - Гавриш, Петров, Черноморец - Ильин, Богданов, Милько, Золотов - Чурко, Лысенко, Ренан

"Ворскла":

Коллектив Максимова заслуженно идет в еврокубковой зоне. Об отсутствии стабильности у "зелено-белых" сказано много, но очень часто "Ворскла" выжимает максимум даже в не самых ярких матчах. Где-то за счет ошибок оппонента, где-то за счет своей нацеленности и агрессии. Факт остается фактом - большую часть игр в этом сезоне полтавчане демонстрируют зрелый футбол. Особенно в домашних стенах.

Максимов в очередной раз вернулся к игре в три центрбека. В прошлом туре он вернул в состав Яворского, который шикарно сыграл против "Миная". Крайне вероятно, что Юрий Вильевич не будет серьезно менять свой состав с прошлой игры. По нашему мнению, возможен разве что выход Якубу на левом фланге, где он заменит непрофильного Челядина, а также не исключаем возвращение Тилля. Если хавбек полностью восстановился, то точно появится с первых минут.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Тамм, Яворский - Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу - Рангел, Степанюк, Кане

Цифры и факты

Начиная с сезона 2019/20, ковалевцы и полтавчане пересекались на поле пять раз. Доминирование на стороне "Ворсклы", которая успела добыть четыре победы, проиграв при этом лишь раз. Общая статистика голов - 3:8 в пользу коллектива Максимова

"Колос" может пропустить свой сотый гол в УПЛ. Для этого сопернику нужно нанести два точных удара

В этом сезоне коллектив Кузнецова лишь раз забивал больше одного гола за 90 минут. Это случилось в прошлом туре

Свои десятые голы в УПЛ могут забить Ренан и Владислав Вакула

"Ворскла" не проигрывает в этом сезоне на протяжении двух матчей

Лучший бомбардир в составе двух команд - нападающий Руслан Степанюк, на счету которого пять точных ударов. Это ровно столько же, сколько у всех футболистов "Колоса" вместе взятых

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Ворскла 8 4 3 1 15-7 +8 15 0 10 Колос 7 2 2 3 5-12 -7 8 0

Статистика команд

"Колос":

"Ворскла":

Очные встречи

"Колос" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 1:0. Исторически сложилось, что полтавчанам непросто даются выездные поединки. И дело касается не только этого сезона. "Колос" будет заряжен на борьбу, а недавняя победа должна будет придать коллективу Кузнецова дополнительную дозу уверенности. Но если смотреть глобально, то "Ворскла" подходит к матчу в качестве фаворита. Под рукой у Максимова отличный подбор футболистов на любой из линий, а также неплохая скамейка запасных. позволяющая вовремя усилить игру. Выше мы говорили, что полтавчане по делу заняли свое место в еврокубковой зоне. Это они должны будут доказать в матче пятницы на поле мотивированного оппонента. Ставим на минимальную победу гостей.