Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.09.2021

"Динамо" три года подряд выигрывало Суперкубок Украины, поэтому потеря этого трофея в 2021-м году не стала катастрофой. Но проигрывать всегда неприятно. Тем более – проигрывать заядлому врагу в безнадежном стиле. Осталось много вопросов к качеству игры команды, а сама команда могла потерять уверенность перед тяжелым и угрожающим выездом в Мюнхен в Лиге чемпионов.

"Рух" спокойно прошел в 1/8-ю финала Кубка Украины, а в УПЛ находится на комфортном расстоянии от зоны вылета. Называть команду Леонида Кучука самодостаточной и неуязвимой пока не приходится, но свои сильные стороны львовяне стараются демонстрировать в каждой игре. Матч с "Динамо" не станет исключением. Домашние трибуны – это козырь. Отсутствие психологического давления относительно исхода – тоже смягчающее обстоятельство. Но у "Динамо" есть класс и спортивная злость от недавнего поражения. Так кто кого в этой битве разных по статусу соперников?

УПЛ. Девятый тур. 25.09.2021

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле – Юрий Иванов

"Рух" 19:30 "Динамо"

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"Рух"

Впервые в сезоне "Рух" забил за матч более двух голов. Но показательным кубковый поединок против "Николаева" не стал. Разный уровень команд, даже при том, что львовяне действовали не основой. Показательно то, как львовская команда выступает в УПЛ: ни в одном из последних пяти поединков с участием "Руха" не было забито более двух голов.

Леонид Кучук акцент делает прежде всего на обороне. "Рух" пытается мешать играть другим, а уже потом думает о конструктиве. Иногда такая тактика дает сбой и болезненно бьет по самолюбию. Ярко это проявилось в последнем туре УПЛ, когда "Десна" забила на 90-й минуте, нивелировав все предыдущие потуги львовян. Турнирное положение не является критическим и угрожающим для "Руха", но проигрывать всегда неприятно.

В матче с "Динамо" не сыграет Валерий Федорчук, который в сезоне 2016/17 провел за киевлян восемь матчей в УПЛ. Травмирован центрбэк Прман Дидык. Других существенных кадровых потерь у львовян нет.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык - Карасюк, Притула, Мартынюк - Бойчук, Климчук - Борячук

"Динамо"

"Динамо" отдало "Шахтеру" Суперкубок Украины, но не собирается отдавать преимущество в УПЛ. Особенно перед очным поединком, который запланирован уже на десятый тур. Чтобы сохранить гандикап в три очка (минимум), киевлянам нужно победить "Рух".

Это также нужно для нормального морального настроения команды перед выездом в Мюнхен на матч Лиги чемпионов. До сих пор для "Динамо" этот сезон складывался крайне успешно, но поражение от "Шахтера" показало, что не все коту масленица.

Позитив в том, что кадровых проблем у "Динамо" стало меньше. Георгий Бущан и Николай Шапаренко вернулись в основную группу. Все еще травмированы Попов, Бурда и Беседин, но без них "Динамо" научилось играть. Эрик Рамирес и Влад Кулач не столь адаптированы к команде, чтобы говорить об их отсутствии как о потере. Отсутствует в заявке Виталий Буяльский по прозаичной причине - дисквалификация. Интересно, кто выйдет на острие атаки? Есть Илья Шкурин, но раз за разом Мирча Луческу возвращается к варианту с Денисом Гармашом.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Андриевский - Караваев, Де Пена - Шкурин

"Рух" - "Динамо". Статистика личных встреч

"Рух" только второй год находится в элите, поэтому это будет только третий матч между командами. Предыдущие два безальтернативно оставались за "Динамо": две победы с общим счетом 5:0.

"Рух" - "Динамо". Последние матчи команд

Если не принимать во внимание Кубок Украины, то у "Руха" в последних пяти поединках только одна победа. Матчи с участием львовян малорезультативны, но тут опять картину украшает кубковая победа над "Николаевом". Еще стоит отметить тот факт, что из последних пяти поединков с участием "Руха" только в одном забивали обе команды.

"Динамо" впервые в сезоне проиграло официальный матч. В течение девяноста минут игры с "Шахтером" пропустило больше, чем за предыдущие девять матчей вместе взятых. Впервые с мая "Динамо" завершило матч внутреннего турнира без забитых мячей. Можно говорить, что Суперкубок подвел для "Динамо" черту под крайне успешным отрезком.

"Рух" - "Динамо". Турнирное положение команд

"Динамо" на три очка опережает "Шахтер". Чтобы как минимум сохранить этот гандикап к очному поединку с конкурентом (следующий тур), нужно побеждать. "Рух" начал тур на девятом месте, но вряд ли уместно думать о зоне еврокубков. Все еще не лишены львовяне угрозы оказаться в зоне вылета или переходных матчей. Вот это (избежать падения) и является главной задачей команды Кучука.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 8 7 1 0 23-2 +21 22 0 2 Шахтер 8 6 1 1 19-4 +15 19 0 8 Верес 8 3 2 3 8-8 0 11 0 9 Рух 8 2 2 4 6-10 -4 8 0 10 Колос 7 2 2 3 5-12 -7 8 0

"Рух" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. "Рух" придерживается сугубо защитной модели игры, но в предыдущих матчах против "Динамо" такая тактика не давала результата. Однако выбора нет – опять будет осторожный футбол с расчетом на контратаки. У "Динамо" тоже нет смысла максимально повышать обороты. Достаточно победить на классе. Ресурсы для этого есть. Да и история противостояния свидетельствует об умении киевлян загонять "Рух" в тупик без особых проблем.