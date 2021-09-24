Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 сентября 2021

Текущая неделя - одна из лучших в тренерской карьере де Дзерби. По крайней мере, её первая половина. В среду "горняки" в принципиальном матче обыграли "Динамо" со счетом 3:0, завоевав первый трофей в сезоне - Суперкубок Украины. Для итальянского алленаторе это в принципе дебютный трофей в тренерской карьере, ведь в Италии он остался без титулов и наград.

Аппетит, как мы знаем, приходит во время еды, а потому нет сомнений, что де Дзерби планирует продолжать выигрывать трофеи. УПЛ - не исключение, а для победы в регулярном первенстве нужно иметь стабильные результаты каждую неделю. Игра с "Вересом" - хороший тест для алленаторе. Сможет ли он вернуть своих игроков в рутину без потери запала, параллельно с этим применив правильную ротацию? Ответ получим в субботу.

"Шахтер" 17:00 "Верес"

Favbet-лига. 9-й тур

25 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Д.Бондаренко

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Игра за Суперкубок - лучшая в этом сезоне в исполнении донецкого клуба. Да, был достаточно нервный старт, однако после первого забитого гола у коллектива де Дзерби "пошла масть", потому победу можно считать справедливой. Трофей в игре с главным оппонентом был важен со всех точек зрения, но сейчас алленаторе нужно возвращать команду в привычное русло, настраивая на сверхтяжелый отрезок сезона, где будут важные матчи в УПЛ и ЛЧ.

???? До встречи на НСК «Олимпийский» в субботу! ????



⚽️ #ШахтерВерес

???? Премьер-лига, 9-й тур

???? 25 сентября ⏰ 17:00

???? НСК «Олимпийский»

???? «Футбол 2»

???? Билеты: https://t.co/jm1c9JudMn pic.twitter.com/6kW0dgfVyi — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 24, 2021

Крайне вероятно, что перед вторничной игрой с "Интером", мистер ДД немного изменит состав, дав отдохнуть ключевым исполнителям. Ставим на появление Корниенко и Кривцова с первых минут, но не исключен также выход Конопли, который подменит Додо на правом фланге.

Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Кривцов, Марлон, Корниенко - Майкон, Антонио - Тете, Патрик, Соломон - Траоре

"Верес":

Не знаем, верили ли болельщики ровенчан, что их команда сможет забраться в середину таблицы, но сейчас "Верес" идет на восьмом месте. До прошедшего тура у коллектива Вирта была серия из трех побед кряду, которую прервал "Днепр-1". Ровенчане, в своем стиле, надежно играли в обороне, однако после удаления Сергийчука во втором тайме пропустили гол, который и стал решающим. Хотя в целом, "Верес" не провалился в игре с мощной командой. Посреди недели ровенчане прошли в кубке "Оболонь", снова заканчивая поединок в меньшинстве. Неприятная тенденция.

Из-за дисквалификации, как вы уже успели понять, матч с вице-чемпионом пропустит Сергийчук. Но есть и хорошая новость - с первых минут, впервые за месяц, готов сыграть Гегедош, который на старте кампании был ключевым игроком в построении Вирта. С большой долей вероятности, коуч гостей вернет формацию 4-4-2, которая позволит ему выпустить одновременно Гегедоша и Шестакова.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Е.Пасич, Кучеров, Полюлях, Г.Пасич - Гегедош, Шестаков

Цифры и факты

"Шахтер" и "Верес" успели провести друг с другом 12 матчей, 11 из которых носили статус официального. "Горняки" в большинстве своем не проигрывали - 10 викторий и одна ничья. Единственная победа "Вереса" датирована далеким 1993-м годом

"Горняки" забивают в УПЛ на протяжении 11 игр кряду. За этот период они нанесли 24 точных удара

Лассина Траоре, если выходил на поле, то забивал в трех последних матчах. За это время он отметился тремя голами

"Верес" может пропустить свой 150-й гол в рамках УПЛ. Для этого сопернику нужно будет забить единожды

20-й гол в клубной карьере мог бы забить Михаил Сергийчук, но форвард пропустит матч из-за дисквалификации

Лучший бомбардир в составе двух команд - Лассина Траоре, который за шесть появлений забил пять раз. В составе "Вереса" девять футболистов отметились одним точным ударом

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 8 6 1 1 19-4 +15 19 0 8 Верес 8 3 2 3 8-8 0 11 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Верес":

Очные встречи

"Шахтер" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Верес" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. К матчу девятого тура "горняки" должны подойти на моральном подъеме и добыть важную, с точки зрения борьбы за первое место, победу. Коллективу де Дзерби, учитывая приближающуюся игру с "Динамо", очки терять нельзя, что коуч и должен объяснить своим игрокам. Ход матча предельно ясен - ровенчане будут действовать вторым номером, выжидая момент на контратаках. У "горняков" могут возникнуть проблемы, но свой гол хозяева найти смогут, что может стать фатальным ударом для оппонента. В целом, ставим на победу "Шахтера".