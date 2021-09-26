Десна - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.09.2021

На неделе "Десна" пострадала от харьковской команды. Черниговцы проиграли "Металлисту" и вылетели из Кубка Украины. Неприятная ситуация, но надо двигаться дальше и бороться за как можно лучшие позиции в УПЛ. По иронии судьбы сразу после "Металлиста" "Десна" сыграет против еще одной харьковской команды – "Металлиста 1925".

Харьковчане хорошо начали чемпионат, но в последних турах притормозили. Настолько, что уже есть прямая угроза оказаться в зоне вылета или переходных матчей. Чтобы не допустить неприятностей, подопечные Валерия Кривенцова должны набирать очки уже сейчас. Независимо от имени соперника.

УПЛ. 9-й тур. 26.09.2021

Чернигов. Стадион им. Юрия Гагарина

Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Десна" 19:30 "Металлист 1925"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UА-Футбол >>> | телетрансляция матча – ТК "Футбол 1"

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"Десна"

Поражение черниговцев в Кубке не была случайностью. Собственно, это признал и тренер "Десны" Александр Рябоконь. При этом "Десна" находится в группе лидеров УПЛ, что заставляет констатировать силу "Металлиста": детище Ярославского действительно способно повысить средний уровень элитного дивизиона.

Но сейчас не об этом. Сейчас важно разобраться с перспективами "Десны". То, что у этого клуба есть определенные финансовые проблемы, уже ни для кого не секрет. Но команда продолжает стабильно набирать очки. Победа в отчетном матче может вернуть "Десну" не третье место турнирной таблицы.

Понравился характер "Десны", которая в прошлом туре забила победный гол в ворота "Руха" на девяностой минуте. Бросилось в глаза и празднование Александра Рябоконя, который в стиле Жозе Моуринью промчался к своим подопечным по бровке поля. Это означает, что черниговцы действительно сплотились вокруг проблем.

Дисквалифицированных у "Десны" нет. Травмы тоже не ломают планы Рябоконя. Увидим боевой состав.

Ориентировочный состав: Мысак - Болбат - Селин, Цимбалюк, Жук - Картушов - Домбровский, Завийский - Тотовицкий, Калитвинцев - Безбородько

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" держится в относительно безопасной зоне турнирной таблицы, но позиции харьковчан опираются на предыдущие достижения. Ведь в пяти последних турах команда Кривенцова добыла только одно очко, хотя и оно было взято в смутной нулевой ничьей со "Львовом". Подводит как атака, так и оборона. Хотя в начале сезона харьковчане демонстрировали баланс.

Тренеру Кривенцову нужно срочно что-то менять, однако хватит ли ресурсов? Ударила по конкурентоспособности команды травма основного нападающего Виталия Пономаря. МХ 1925 забил в последних пяти турах только один гол. Минимальным преимуществом харьковчане довольствовались и в кубковом матче с "Эпицентром". Та игра, кстати, показала, что "Металлист 1925" далек от выхода из кризиса.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай - Габелок, Крыськив, Фабиньо - Савин, Батюшин - Марлисон

"Десна" - "Металлист 1925". Статистика личных встреч

На элитарном уровне "Десна" и "Металлист 1925" сыграют между собой впервые. Не пересекались также они между собой в низших дивизионах, хотя харьковчане прошли долгий путь от любителей до участника УПЛ.

Был между этими соперниками один товарищеский поединок – летом 2018-го команды сыграли между собой вничью 0:0.

"Десна" - "Металлист 1925". Последние матчи команд

У "Десны" не очень хорошая статистика последних матчах. Кроме поражения от "Металлиста" в Кубке, еще свежи в памяти упл-овские провалы с "Вересом" и "Динамо". Хотя последние два поединка были неплохими от "Десны" в чемпионате – ничья с "Ворсклой" и победа над "Рухом".

У МХ 1925 дела ненамного лучше. Есть победа в Кубке над "Эпицентром", однако в последних пяти турах УПЛ харьковчане потерпели четыре поражения. Не убедила и нулевая ничья со "Львовом". Можно говорить, что эмоции после старта в элите развеялись, наступили серые будни.

"Десна" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд

"Металлист 1925" только на один балл опережает зону переходных матчей. Поэтому фактически не имеет права на ошибку. "Десна" потеряла третью строчку, но может ее себе вернуть благодаря трем очкам. Правда, надо оглядываться на результат матча с участием "Днепра-1".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 3 Ворскла 9 5 3 1 16-7 +9 18 0 4 Десна 8 5 1 2 12-12 0 16 0 5 СК Днепр-1 8 5 1 2 13-8 +5 16 0 11 Ингулец 8 2 1 5 8-14 -6 7 0 12 Металлист 1925 8 2 1 5 6-12 -6 7 0 13 ФК Минай 7 1 3 3 5-9 -4 6 0

"Десна" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Десна" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Десны" 1:0. Обе команды далеки от оптимального состояния. Но мастерство футболистов "Десны" выше. И опыта больше. Предыдущий тур показал, что хватает и характера. Зато очень трудно найти козыри, которыми смог бы удивить "Металлист 1925". Это будет равный и конкурентный поединок, без разгрома и избиения. Но с победой "Десны".