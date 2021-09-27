Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 27.09.2021
Шанс поправить своё турнирное положение для обеих команд
Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен
"Черноморец" (Одесса) - "Ингулец" (Петрово)
Vbet-лига. 9-й тур
27 сентября. Одесса. Стадион: "Черноморец". Начало в 19:30
Главный арбитр - Дмитрий Кривушкин
Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко
Трансляция на ТВ - "Футбол 1"
Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Черноморец": кадровые новости
Не сыграют: Мартыненко (травма), Штогрин (перелом)
У Юрия Мороза, видимо, есть галочка, что в каждой игре должна быть ротация. Например, на прошлой неделе получил свой шанс на дебют в УПЛ голкипер Паламарчук, что не помогло избежать разгромного поражения от "Зари". Линия обороны одесситов от матча к матчу в целом остаётся стабильна. А вот по средней линии и нападению остаются варианты.
Ориентировочный состав "Черноморца" (слева - направо): Кучерук - Вантух, Кадири, Дубко, Путря - Михайленко, Кравченко - Авагимян, Исаенко, Брагару - Ванат.
"Ингулец": кадровые новости
Не сыграют: Лупашко (травма)
У Сергея Лавриненко больше всего вопросов есть по треугольнику в середине поля, где также регулярна ротация. Бартулович, Запорожец, Коваленко, Шишка и Коробенко разыграют между собой три позиции. Остальной состав "казаков" можно назвать по памяти, учитывая, что он не меняется без воздействия внешних факторов в виде дисквалификаций и травм.
Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Гальчук - Опанасенко, Салем, Ковалёв, Асмелаш - Бартулович, Запорожец - Шарай, Коваленко, Полегенько - Ситало.
Статистика команд
Подопечные Юрия Мороза в последний раз выигрывали в чемпионате ещё в середине августе, после чего выдали серию из четырёх встреч без побед. Прервать неприятную полосу получилось на прошлой неделе в Ивано-Франковске, обыграв в игре на Кубок "Прикарпатье". В родных стенах, что интересно, болельщики "моряков" в последний раз видели победу своей команды ещё когда коллектив выступал в Первой лиге.
Результаты "Ингульца" не многим лучше - три поражения подряд. В том числе, ЛНЗ на Кубок. За эти 270 минут "казаки" забили только один гол, отправив его как раз в кубковой встрече представителю Второй лиги. Тогда, напомним, петровчане первыми открыли счёт, но не смогли удержать преимущества. Нужно сделать скидку на состав, ведь проигрывал у "Ингульца" резерв, но, например, "Руху" или "Львову" этот фактор не помешал пройти в следующий раунд турнира.
Турнирная таблица
Оба соперника вряд ли довольны своим нынешним положением в таблице. Учитывая, что остальные матчи тура уже сыграны, ниже ни "Ингулец", ни "Черноморец" не опустятся, зато могут немного подняться. Петровчане в случае своей победы сравняются с "Металлистом 1925", который идёт девятым. Если три очка упадут в копилку хозяев, то это поможет "морякам" подтянуться до десятой-одиннадцатой строчки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|12
|Ингулец
|8
|2
|1
|5
|8-14
|-6
|7
|15
|Черноморец
|8
|1
|2
|5
|9-21
|-12
|5
Личные встречи
История соперничества команд пока очень короткая и насчитывает всего два матча. Среди тех, кто выходил в первой игре, в заявке одесситов сейчас не осталось ни одного игрока, а ведь прошло всего-то два года. За "Ингулец", например, всё ещё выступают Шуст, Запорожец, Ковалёв, Козак, Павлов и Лупашко.
Что касается результатов, то в Одессе победу праздновал "Ингулец" 3:0 (Сичинава, Клименко, Мишуренко), а поединок в Петрово завершился нулевой ничьей. То есть, как видим, "казаки" ещё даже не пропускали от одесситов.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Черноморец" - "Ингулец"
Матч должен получиться не скучным на количество голов. "Черноморец", несмотря на пятнадцатое место в таблице, показывает восьмую-девятую результативность. При этом, одесситы и очень много пропускают. "Ингулец" как минимум по последнему показателю также старается не отставать. Поэтому ожидаю, что команды подарят нам результативное зрелище со стороны обеих команд.
Ставка: обе забьют за 1.8
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Примера. Ла Реал уже второй, еще один гол Фалькао, седьмое поражение Хетафе
- Президент Десны: Идет погашение долгов по зарплате. По-другому и не бывает, иначе отвечаешь перед УЕФА
- Моуриньо после дерби с Лацио: Это ***ня. Засуньте в **пу эти правила
- Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Новости по теме
- 07:00 Прогнозы на футбол Черноморец - Балканы. Областное дерби получится результативным - прогноз на матч Первой лиги
- 18:52 Украинские Ингулец - Черноморец 0:0. Голов не дождались
- 08:00 Прогнозы на футбол Ингулец - Черноморец. Одесситы заставят лидера играть результативно - анонс с прогнозом на матч