Черноморец - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 27.09.2021

"Черноморец" (Одесса) - "Ингулец" (Петрово)

Vbet-лига. 9-й тур

27 сентября. Одесса. Стадион: "Черноморец". Начало в 19:30

Главный арбитр - Дмитрий Кривушкин

Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко

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"Черноморец": кадровые новости

Не сыграют: Мартыненко (травма), Штогрин (перелом)

У Юрия Мороза, видимо, есть галочка, что в каждой игре должна быть ротация. Например, на прошлой неделе получил свой шанс на дебют в УПЛ голкипер Паламарчук, что не помогло избежать разгромного поражения от "Зари". Линия обороны одесситов от матча к матчу в целом остаётся стабильна. А вот по средней линии и нападению остаются варианты.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева - направо): Кучерук - Вантух, Кадири, Дубко, Путря - Михайленко, Кравченко - Авагимян, Исаенко, Брагару - Ванат.

"Ингулец": кадровые новости

Не сыграют: Лупашко (травма)

У Сергея Лавриненко больше всего вопросов есть по треугольнику в середине поля, где также регулярна ротация. Бартулович, Запорожец, Коваленко, Шишка и Коробенко разыграют между собой три позиции. Остальной состав "казаков" можно назвать по памяти, учитывая, что он не меняется без воздействия внешних факторов в виде дисквалификаций и травм.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Гальчук - Опанасенко, Салем, Ковалёв, Асмелаш - Бартулович, Запорожец - Шарай, Коваленко, Полегенько - Ситало.

Статистика команд

Подопечные Юрия Мороза в последний раз выигрывали в чемпионате ещё в середине августе, после чего выдали серию из четырёх встреч без побед. Прервать неприятную полосу получилось на прошлой неделе в Ивано-Франковске, обыграв в игре на Кубок "Прикарпатье". В родных стенах, что интересно, болельщики "моряков" в последний раз видели победу своей команды ещё когда коллектив выступал в Первой лиге.

Результаты "Ингульца" не многим лучше - три поражения подряд. В том числе, ЛНЗ на Кубок. За эти 270 минут "казаки" забили только один гол, отправив его как раз в кубковой встрече представителю Второй лиги. Тогда, напомним, петровчане первыми открыли счёт, но не смогли удержать преимущества. Нужно сделать скидку на состав, ведь проигрывал у "Ингульца" резерв, но, например, "Руху" или "Львову" этот фактор не помешал пройти в следующий раунд турнира.

Турнирная таблица

Оба соперника вряд ли довольны своим нынешним положением в таблице. Учитывая, что остальные матчи тура уже сыграны, ниже ни "Ингулец", ни "Черноморец" не опустятся, зато могут немного подняться. Петровчане в случае своей победы сравняются с "Металлистом 1925", который идёт девятым. Если три очка упадут в копилку хозяев, то это поможет "морякам" подтянуться до десятой-одиннадцатой строчки.

# Команда И В Н П М РМ О 12 Ингулец 8 2 1 5 8-14 -6 7 15 Черноморец 8 1 2 5 9-21 -12 5

Личные встречи

История соперничества команд пока очень короткая и насчитывает всего два матча. Среди тех, кто выходил в первой игре, в заявке одесситов сейчас не осталось ни одного игрока, а ведь прошло всего-то два года. За "Ингулец", например, всё ещё выступают Шуст, Запорожец, Ковалёв, Козак, Павлов и Лупашко.

Что касается результатов, то в Одессе победу праздновал "Ингулец" 3:0 (Сичинава, Клименко, Мишуренко), а поединок в Петрово завершился нулевой ничьей. То есть, как видим, "казаки" ещё даже не пропускали от одесситов.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Черноморец" - "Ингулец"

Матч должен получиться не скучным на количество голов. "Черноморец", несмотря на пятнадцатое место в таблице, показывает восьмую-девятую результативность. При этом, одесситы и очень много пропускают. "Ингулец" как минимум по последнему показателю также старается не отставать. Поэтому ожидаю, что команды подарят нам результативное зрелище со стороны обеих команд.

Ставка: обе забьют за 1.8