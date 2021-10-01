Мариуполь - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 01.10.2021

ФК "Мариуполь" - "Рух" (Львов)

Vbet-лига. 10-й тур

1 октября. Мариуполь. Стадион им. В.Бойко. Начало в 19:30

Главный арбитр - УАФ держит в секрете

Ассистенты: УАФ тоже молчит

Трансляция на ТВ - "Футбол 1"

Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Мариуполь": кадровые новости

Не сыграют: Мишнёв (дисквалификация), Чоботенко (лодыжка)

Помимо разговоров о кадровом голоде Остапу Мироновичу было бы неплохо определиться с основной обоймой, потому что ротация у наставника достаточно объёмная практически в каждом матче (без учёта игры с "Шахтёром", конечно же). Сегодня коуч приазовцев не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Мишнёва. Вариантов его заменить несколько. Один из них - выход на поле в старте Очеретько. Хавбек отыграл в кубковом матче 89 минут против "Волыни", а в прошлой игре с "Александрией" даже не попал в заявку. Поэтому сделаю ставку на появление Шостака.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко - Чех, Спировский - Топалов, Шостак, Кащук - Кулаков

"Рух"

Не сыграют: Билый (дисквалификация), Костевич (травма), Дидык (травма)

Опорник Карасюк в последнее время вытеснил центрбека Стаменковича на его позиции в обороне, но сейчас серб по идее должен выйти в старте, ведь не сыграет дисквалифицированный Билый. По остальным позициям особых вопросов нет, и молодого Сыча мы снова увидим в середине поля из-за отсутствия на своём месте как раз Карасюка. Ротация в атакующей линии возможна, но маловероятна.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Панькив - Мысык, Стаменкович, Билый, Гагун - Мартынюк, Сыч - Бойчук, Притула, Климчук - Борячук.

Статистика команд

Память начинает уносить эмоции от единственной победы приазовцев в текущем чемпионате. Произошло это в Ковалёвке сразу после международной паузы в сентябре. После этого положительные новости принесла только победа над "Волынью" в 1/16 финала Кубка страны. В родных стенах в текущем сезоне "чайки" проиграли во всех играх с общим счётом 6:14. Волевая победа над "Десной" в последнем туре прошлого чемпионата остаётся для подопечных Остапа Маркевича единственной после окончания реконструкции газона в Мариуполе.

"Мариуполь" занимает последнее место в таблице по результатам домашних игр, а хуже "Руха" нет никого в аналогичной номинации, но только в гостевых встречах. Из пяти предыдущих выездов не проиграть, кстати, удалось только в Ковалёвке - там же, где свою дебютную победу одержали и приазовцы. Что интересно, крайний раз за пределами Львова "руховцы" выигрывали в апреле. И знаете, у кого? В Харькове у "Мариуполя".

Турнирная таблица

Несмотря на одиннадцатую позицию, "Рух" не далеко убежал по количеству набранных очков. На данный момент у львовян всего на четыре балла больше, чем у последней команды лиги, роль которой исполняет, кстати, как раз "Мариуполь". Победа львовян позволит им как минимум временно обойти "Колос" с "Металлистом 1925", а также выйти на один уровень с восьмым "Вересом". В случае поражения есть риск оставить свои позиции "Ингульцу", "Львову", "Черноморцу" и даже "Минаю". В зоне видимости приазовцев сразу три клуба. Но обойти их получится только в случае собственной победы и их поражений: речь о тех же "Львове", "Черноморце" и "Минае".

# Команда И В Н П М РМ О 11 Рух 9 2 2 5 6-12 -6 8 16 ФК Мариуполь 9 1 1 7 12-23 -11 4

Личные встречи

Помимо предыдущего сезона команды также один раз пересекались в Кубке Украины. Как раз игра навылет стала для оппонентов дебютной очной и завершилась в пользу "Мариуполя". В прошлом чемпионате приазовцы ни разу не смогли забить "руховцам": в ноябре 2020-го оппоненты расписали нулевую ничью, а в апреле уже нынешнего года "Рух" в Харькове праздновал победу 3:0. Причём голы в ворота "Мариуполя" начали залетать уже при игре в неравных составах и за полчаса до финального свистка.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Рух" от Александра Рыженко

Лёд и пламя украинских аутсайдеров. "Мариуполь" любит забивать много, но также любит пропускать очень много. Леонид Кучук ночью в страхе просыпается от снов, что в игре с участием его команды было забито больше двух голов. Тем не менее, думаю, молодецкий задор приазовцев развяжет эту игру и не сделает её абсолютно сухой. Ставить на победителя в битве аутсайдеров смысла нет, потому что исход может решить какое-то пенальти или шальной дальний удар. Больше верю, что мы увидим от двух голов.

Ставка: тотал больше 2.25 за 1.79