Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.10.2021

За третье место турнирной таблицы – очень плотная борьба. Сейчас пять команд с одинаковыми амбициями и претензиями претендуют на место под солнцем. Сложно сказать, какой будет картина на финише, но на октябрьскую паузу, связанную со сборными, лидером этой гонки может уйти "Ворскла".

Во-первых, она опережает на 1-2 очка всех других представителей группы, во-вторых, в десятом туре сыграет на своем поле против одного из аутсайдеров турнира. "Ингулец" в этом сезоне отбирал очки у "Динамо", не безнадежно выглядел в матчах с "Днепром-1", "Десной", "Шахтером" и даже "Зарей". И все же это аутсайдер. Если у "Ворсклы" есть высокие цели, то такого соперника дома она обязана побеждать.

УПЛ. Десятый тур. 02.10.2021

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр в поле - Сергей Бойко

"Ворскла" 19:30 "Ингулец"

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"Ворскла"

То, что "Ворскла" недавно подписала основного игрока команды, которой проиграла в еврокубках, хороший знак. Значит все в порядке с финансами и есть самолюбие, которое нужно удовлетворять результатами. Рангель, кстати, еще не забивал, но по статистике InStat прямо сейчас он один из лучших в УПЛ по усредненным показателям выигранных единоборств за матч.

Хотя Юрий Максимов полностью не доволен комплектацией. Говорит, что может полагаться только на 12 - 15 игроков. Как пример – история с Эсеола, который приходил за деньги и на высокую зарплату, но так и не смог стать полезным для "Ворсклы". Куцый кадровый резерв может проявиться в конце сезона, но пока "Ворскла" не должна чувствовать усталости. Ранний вылет из еврокубков позволил распределять силы на один матч в неделю. Возможно, благодаря этому полтавчане и идут так ровно по дистанции. Были срывы, как, например, ничья на поле "Вереса" или поражение от "Зари", но в целом неплохо.

У "Ворскл"» нет дисквалифицированных, но из-за травмы может не сыграть капитан Владимир Чеснаков. Сообщалось, что он только в четверг приступил к тренировкам по индивидуальной программе (в прошлом туре в матче с "Колосом" получил повреждение).

Ориентировочный состав: Ризнык - Яворский, Тамм, Бондаренко - Пердута, Кане - О. Тилль, Пуцлин, Скляр - Рангель, Степанюк

"Ингулец"

"Ингулец" имеет запас над зоной вылета, но здесь стоит говорить скорее о торможении конкурентов, нежели о прорыве петровчан. У команды Лавриненко был неплохой отрезок в конце августа, но осенью – только негатив. Серию поражений удалось прервать только в последнем туре, добыв ничью в Одессе.

Команда не хватает звезд с неба, но у главного тренера безграничный кредит доверия от руководства. Президент "Ингульца" говорит, что поменяет всех игроков, а Лавриненко останется работать. С одной стороны, это придает уверенности тренеру. С другой, важно не оказаться в теплой ванне и находить для себя вызовы. Матч с "Ворсклой" может быть для "Ингульца" и его тренера бодрой встряской.

Ориентировочный состав: Гальчук - Опанасенко, Ковалев, Бен Салем, Асмелаш - Запорожец, Бартулович, Коваленко - Шарай, Полегенько - Ситало

"Ворскла" - "Ингулец". Статистика личных встреч

Команды сыграли между собой два матча в прошлом сезоне – и это единственная страница истории этого противостояния. Интересно, что оба поединка между командами в прошлом сезоне состоялись в Полтаве. "Ворскла" сначала победила 2:0, а затем была боевая ничья 2:2.

"Ворскла" - "Ингулец". Последние матчи команд

У "Ворсклы" только одно поражение в последних пяти турах УПЛ. Недавно была неудача в контрольном поединке против "Металлиста 1925", но вряд ли этот результат стоит воспринимать серьезно. Отмечаем достаточно высокую результативность команды Юрия Максимова. Большинство конкурентов ("Александрия", "Десна", "Днепр-1") забивают меньше.

У "Ингульца" неудачи не только в УПЛ. Недавно команда вылетела из Кубка Украины. Последняя победа "Ингульца" датирована 28-м августа. Примечательно также, что кроме разгрома от "Зари", у петровчан нет больше крупных поражений в этом сезоне. Команда способна давать бой, но не удается поднять свой общий уровень не ступеньку выше.

"Ворскла" - "Ингулец". Турнирное положение команд

Победа гарантирует "Ворскле" пребывание на третьей строчке во время паузы ФИФА. Более того, поскольку "Динамо" и "Шахтер" в этом туре сыграют между собой, "Ворскла" может сократить отставание от кого-то из "небожителей".

"Ингулец" на два очка опережает зону переходных матчей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 3 Ворскла 9 5 3 1 16-7 +9 18 0 4 ФК Александрия 9 5 2 2 10-7 +3 17 0 11 Колос 8 2 2 4 5-13 -8 8 0 12 Ингулец 9 2 2 5 9-15 -6 8 0 13 ФК Львов 9 1 3 5 6-14 -8 6 0

"Ворскла" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:1. Опять, как и в большинстве матчей "Ингульца", будет плотная и не слишком зрелищная борьба. В какой "Ворскла", впрочем, должна выйти победителем благодаря скорости и атакующей манере игры. Ставку предлагаем сделать на "обе забьют". У "Ингульца" хватит квалификации и ресурсов для как минимум одной результативной контратаки.