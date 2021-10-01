Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 октября 2021

Мы еще ни разу не хвалили "Колос" в этом сезоне. К сожалению, по делу. Команда, успевшая удивить нас всех в двух последних кампаниях, эту начала ужасно. То ли потеря Антюха так сказалась, то ли просто выдохлись и теперь только свежие идеи нового тренера их могут оживить. Пока что "бело-черные" идут десятыми, опережая последнюю команду всего на четыре бала. Согласитесь, о еврокубковой зоне думать не приходится.

"Черноморец" находится еще ниже, но ругать коллектив Мороза не за что. Ибо все всё понимают. Слишком молодые ребята, которые, в отличие от того же "Мариуполя", стараются играть агрессивно, и местами это получается. "Моряки" в этом сезоне вряд ли смогут прыгнуть даже в середину таблицу, но их матчи смотреть не скучно. И даже за это их стоит похвалить.

"Колос" 14:00 "Черноморец"

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2 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Я.Козык

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Колос":

Ковалевцы проведут второй подряд домашний матч. На прошедшей неделе игроки Кузнецова проиграли "Ворскле", проведя, как это принято говорить в журналистике, "два разных тайма". Провалились в первом, пропустив и не забив пенальти, и вернулись во втором. Правда после перерыва "Ворскла" грамотно засушила игру, а их кипер сделал несколько сейвов. Вот так Ковалевка осталась без набранных очков.

В двух последних встречах Сергей Кузнецов использовал схему с тремя центральными защитниками, которую он вряд ли решится менять. Но это не касается некоторых футболистов. С первых минут должен будет начать матч Костышин, выход которого со скамейки неделю назад усилил игру "Колоса". Также возможно перемещение Черноморца (символично) в центр обороны и выход Сакива в качестве латераля.

Ориентировочный состав: Фесюн - Новак, Петров, Черноморец - Ильин, Богданов, Милько, Сакив - Чурко, Лысенко, Костышин

"Черноморец":

У одесситов было на три дня меньше отдыха, нежели у будущего соперника, ибо с "Ингульцом" они играли не в пятницу, а в понедельник. Матч получился интересным. "Моряки" круто смотрелись до перерыва, поведя в счете, однако после сильно сдали, но могли побеждать. Правда одно неаккуратное движение в своей штрафной привело к позднему пенальти и счету 1:1.

Юрий Мороз неделю назад решил вернуть в старт Смирного, который забил единственный гол команды. Хавбек немало поиграл за "Колос", а потому его выход в основе - вероятен. В принципе, мы не ждем серьезной ротации от рулевого "моряков" и не удивимся, если не будет ни одной замены.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Кадири, Дубко, Вантух - Михайленко, Кравченко - Цитаишвили, Смирный, Авагимян - Ванат

Цифры и факты

Несмотря на то, что "Колос" и "Черноморец" не пересекались ни в одной официальной лиге, два очных матча провести команды успели. В 2019-м году одесситы сыграли с ковалевцами за право остаться в УПЛ. И проиграли. Первая встреча закончилась нулевой ничьей, а уже в следующей игре Гавриш реализовал два пенальти, установив окончательный счет

"Колос" может пропустить свой сотый гол в УПЛ. Для этого одесситы должны нанести всего один точный удар

Ковалевцы не играют вничью в пяти играх кряду - победа и четыре поражения

"Моряки" пропускают в УПЛ на протяжении девяти игр кряду. За это время в их ворота влетело 22 мяча

Свой десятый гол в украинском первенстве может забить Ренан. У Дениса Костышина будет шанс отличиться в 10-й раз в клубной карьере

Сразу три игрока в составе "Черноморца" забили два гола в нынешнем первенстве - Бугай, Ванат и Авагимян. Футболисты "бело-черных" не забивали больше одного

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 10 Колос 8 2 2 4 5-13 -8 8 0 15 Черноморец 9 1 3 5 10-22 -12 6 0

Статистика команд

"Колос":

"Черноморец":

Очные матчи

"Колос" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Черноморец" от UA-Football

Ничья 1:1. Еще до начала нового сезона ковалевцы были бы безоговорочным фаворитом в игре с новичком элиты. Но сейчас все иначе. И "Колос", и "Черноморец" подходят к отчетной встрече далеко не в идеальной форме, со своими проблемами в обороне и желанием взять три очка. Как это обычно бывает в УПЛ, такие матчи заканчиваются вничью, причем далеко не самую зрелищную. Предположим, что в субботу команды обменяются голами, а на табло мы увидим хорошо знакомый счет - 1:1.