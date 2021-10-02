Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Обычно в первом абзаце мы пишем какие-то красивые вещи, подогревая интерес к поединку. Но сейчас я хочу отойти от традиции и похвалить боссов "Львова". Тот, кто отвечал за форму на текущий сезон, чёртов гений: видимо, в их представлении красных на бордовом - это контрастные цвета. А если болельщики клуба не знают всех игроков по габаритам, причёске или цвету бутс, то это проблемы только болельщиков. И это ещё на поле нет Махмутовича, который к десятой минуте уже попросил замену из-за травмы; у него номер вообще был сорван. "Минай", кстати, это тоже касается. Но так как анонс к матчу "Львова", то спрос сейчас с них.

ФК "Львов" - СК "Днепр-1"

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2 октября. Тернополь. Городской стадион. Начало в 17:00

Трансляция - "Футбол 2"

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Александр Беркут и Максим Чос

Арбитр ВАР - Николай Балакин

Ассистент ВАР - Андрей Скрипка

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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"Львов": кадровые новости

Не сыграют: Довгий (дисквалификация), Махмутович (под вопросом)

Олег Дулуб ставит своей команде футбол в три центральных защитника, и вряд ли передумает перейти на другую формацию, учитывая, что один и тот же состав принёс наставнику победы в двух крайних встречах. Но на этот раз выпустить тех же одиннадцати не получится по причине дисквалификации Довгого. Предполагаю, что его в середине поля заменит Брикнер, а в оборону со скамейки запасных выйдет Зозуля. Если Махмутович также не сможет сыграть (он провёл против "Миная" только 10 минут), то его позицию займёт Крушинский.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Ильющенков - Якимец, Зозуля, Крушинский, Романчук, Грисьо - Брикнер, Чиряк, Политыло - Эрнест, Ныч.

"Днепр-1": кадровые новости

Не сыграют: Когут (дисквалификация)

Днепряне должны откатиться к формации в четыре защитника. Мы можем долго расписывать, почему схема в три центрбека не работала ни у Михайленко, ни у Йовичевича, но давайте сойдёмся просто на аргументе "не фартовая". Когут перегрелся в прошлом туре и минимум один матч отдохнёт на скамейке штрафников. Его подменит либо Джурашек, либо ди Франко. Ну, и не исключаю очередную ротацию на позиции голкипера. Паст потерял доверие после феерии в игре с "Десной", Кожохару напропускал с "Зарёй". Пришёл черёд Юрчука?

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко - Пихалёнок, Игнатенко - Гуцуляк, Джурашек, Назаренко - Довбик.

Статистика команд

Львовяне выдают трёхматчевую серию без поражений. Да, команде повезло на этом этапе с календарём, но в нынешнем их состоянии даже такие результаты - большой плюс.Этап игр с прямыми конкурентами практически завершён и дальше будет сложнее: впереди матчи против "Днепра-1", "Динамо" и остальных борцов за еврокубковые места. Поэтому не исключено, что нынешнее тринадцатое место - это успех, а впереди будет падение на дно. Правда, про дно ещё нужно спросить мнение "Мариуполя", который там себя, похоже, комфортно чувствует.

Днепряне практически всегда уверенно берут "свои" очки, но пока не научились играть с топами: "Динамо", "Шахтёром" и "Зарёй". Как раз луганчане разбили команду Игора Йовичевича на прошлых выходных, забив им четыре гола. Правда, нужно напомнить, что три из них залетели в ворота после 85 минуты, когда СК остался вдесятером и уже откровенно доигрывал. Тем не менее, в еврокубках, куда клуб стремится, соперников уровня "Металлиста 1925" и "Вереса" не будет, поэтому нужно работать над своей ментальностью и выходить на равных с нашими топ-клубами.

Читайте также Йовичевич в очередной раз проиграл в ключевом матче. Так третьей силой стать не получится

Турнирная таблица

"Львов" точно не станет последним по итогам тура, ведь в пятницу "Мариуполь" сохранил за собой эту позицию, проиграв "Руху". Однако это не означает, что команда избежит попадания в зону вылета, ведь сразу у трёх команд из красной зоны вылета и оранжевой зоны переходных матчей поровну очков (как раз "Львов", "Черноморец" и "Минай"). Поэтому брать хотя бы какие-то очки нужно. А в случае благоприятного исхода есть шанс запрыгнуть даже на одиннадцатую строчку. Но для этого должно сойтись очень много событий.

"Днепр-1", которого - в том числе и я - называют одним из главных претендентов на третью позицию, пока только седьмой. От восьмого места отрыв уже приличный: пять баллов. А впереди плотность достаточно высокая, поэтому при собственной победе и нескольких неудачах конкурентов можно подняться на пару позиций.

# Команда И В Н П М РМ О 7 СК Днепр-1 9 5 1 3 13-12 +1 16 13 ФК Львов 9 1 3 5 6-14 -8 6

Личные встречи

Львовянам вообще не даются матчи против СК. В трёх крайних днепряне стабильно забивают минимум по три гола и ещё ни разу не покидали поле в очных играх без забитых. Три гола в ворота "Львова" за всю историю соперничества отправил Когут, поэтому для хозяев его отсутствие в сегодняшней игре можно считать особенно положительной новостью.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Львов" - "Днепр-1" Александра Рыженко

Олег Дулуб настроит свою команду на жёсткий бой от обороны, и у днепрян с закрытыми командами действительно иногда бывают проблемы. Но сейчас гости будут голодными и злымы, поэтому должны с первых же секунд разносить своего соперника. Только за счёт максимальной дисциплинированности хозяева, может, и отстоят ничью в первом тайме, но не в игре. Победа фаворита виднеется в этой паре очевидно.

Ставка: победа "Днепра-1"