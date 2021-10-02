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Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Украина
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В интересах национальной сборной "Львов" вновь попросили перенести игру на нейтральное поле

Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обычно в первом абзаце мы пишем какие-то красивые вещи, подогревая интерес к поединку. Но сейчас я хочу отойти от традиции и похвалить боссов "Львова". Тот, кто отвечал за форму на текущий сезон, чёртов гений: видимо, в их представлении красных на бордовом - это контрастные цвета. А если болельщики клуба не знают всех игроков по габаритам, причёске или цвету бутс, то это проблемы только болельщиков. И это ещё на поле нет Махмутовича, который к десятой минуте уже попросил замену из-за травмы; у него номер вообще был сорван. "Минай", кстати, это тоже касается. Но так как анонс к матчу "Львова", то спрос сейчас с них.

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ФК "Львов" - СК "Днепр-1"

Vbet-лига. 10-й тур
2 октября. Тернополь. Городской стадион. Начало в 17:00
Трансляция - "Футбол 2"

Главный арбитр - Виктор Копиевский
Ассистенты: Александр Беркут и Максим Чос
Арбитр ВАР - Николай Балакин
Ассистент ВАР - Андрей Скрипка

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"
Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие
Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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"Львов": кадровые новости

Не сыграют: Довгий (дисквалификация), Махмутович (под вопросом)

Олег Дулуб ставит своей команде футбол в три центральных защитника, и вряд ли передумает перейти на другую формацию, учитывая, что один и тот же состав принёс наставнику победы в двух крайних встречах. Но на этот раз выпустить тех же одиннадцати не получится по причине дисквалификации Довгого. Предполагаю, что его в середине поля заменит Брикнер, а в оборону со скамейки запасных выйдет Зозуля. Если Махмутович также не сможет сыграть (он провёл против "Миная" только 10 минут), то его позицию займёт Крушинский.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Ильющенков - Якимец, Зозуля, Крушинский, Романчук, Грисьо - Брикнер, Чиряк, Политыло - Эрнест, Ныч.

"Днепр-1": кадровые новости

Не сыграют: Когут (дисквалификация)

Днепряне должны откатиться к формации в четыре защитника. Мы можем долго расписывать, почему схема в три центрбека не работала ни у Михайленко, ни у Йовичевича, но давайте сойдёмся просто на аргументе "не фартовая". Когут перегрелся в прошлом туре и минимум один матч отдохнёт на скамейке штрафников. Его подменит либо Джурашек, либо ди Франко. Ну, и не исключаю очередную ротацию на позиции голкипера. Паст потерял доверие после феерии в игре с "Десной", Кожохару напропускал с "Зарёй". Пришёл черёд Юрчука?

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко - Пихалёнок, Игнатенко - Гуцуляк, Джурашек, Назаренко - Довбик.

Статистика команд

Львовяне выдают трёхматчевую серию без поражений. Да, команде повезло на этом этапе с календарём, но в нынешнем их состоянии даже такие результаты - большой плюс.Этап игр с прямыми конкурентами практически завершён и дальше будет сложнее: впереди матчи против "Днепра-1", "Динамо" и остальных борцов за еврокубковые места. Поэтому не исключено, что нынешнее тринадцатое место - это успех, а впереди будет падение на дно. Правда, про дно ещё нужно спросить мнение "Мариуполя", который там себя, похоже, комфортно чувствует.

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Днепряне практически всегда уверенно берут "свои" очки, но пока не научились играть с топами: "Динамо", "Шахтёром" и "Зарёй". Как раз луганчане разбили команду Игора Йовичевича на прошлых выходных, забив им четыре гола. Правда, нужно напомнить, что три из них залетели в ворота после 85 минуты, когда СК остался вдесятером и уже откровенно доигрывал. Тем не менее, в еврокубках, куда клуб стремится, соперников уровня "Металлиста 1925" и "Вереса" не будет, поэтому нужно работать над своей ментальностью и выходить на равных с нашими топ-клубами.

Читайте такжеЙовичевич в очередной раз проиграл в ключевом матче. Так третьей силой стать не получится

Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ - изображение 3

Турнирная таблица

"Львов" точно не станет последним по итогам тура, ведь в пятницу "Мариуполь" сохранил за собой эту позицию, проиграв "Руху". Однако это не означает, что команда избежит попадания в зону вылета, ведь сразу у трёх команд из красной зоны вылета и оранжевой зоны переходных матчей поровну очков (как раз "Львов", "Черноморец" и "Минай"). Поэтому брать хотя бы какие-то очки нужно. А в случае благоприятного исхода есть шанс запрыгнуть даже на одиннадцатую строчку. Но для этого должно сойтись очень много событий.

"Днепр-1", которого - в том числе и я - называют одним из главных претендентов на третью позицию, пока только седьмой. От восьмого места отрыв уже приличный: пять баллов. А впереди плотность достаточно высокая, поэтому при собственной победе и нескольких неудачах конкурентов можно подняться на пару позиций.

# Команда И В Н П М РМ О
7 СК Днепр-1 9 5 1 3 13-12 +1 16
13 ФК Львов 9 1 3 5 6-14 -8 6

Личные встречи

Львовянам вообще не даются матчи против СК. В трёх крайних днепряне стабильно забивают минимум по три гола и ещё ни разу не покидали поле в очных играх без забитых. Три гола в ворота "Львова" за всю историю соперничества отправил Когут, поэтому для хозяев его отсутствие в сегодняшней игре можно считать особенно положительной новостью.

Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ - изображение 4

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч "Львов" - "Днепр-1" Александра Рыженко

Олег Дулуб настроит свою команду на жёсткий бой от обороны, и у днепрян с закрытыми командами действительно иногда бывают проблемы. Но сейчас гости будут голодными и злымы, поэтому должны с первых же секунд разносить своего соперника. Только за счёт максимальной дисциплинированности хозяева, может, и отстоят ничью в первом тайме, но не в игре. Победа фаворита виднеется в этой паре очевидно.

Ставка: победа "Днепра-1"

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: ФК Львов СК Днепр-1 Прогнозы
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