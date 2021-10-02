Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021

В прошлом сезоне "Динамо" было сильнее. Несмотря на то, что в одной из личных встреч "Шахтер" выиграл 3:0, киевляне были лучше на длинной дистанции. Мирча Луческу выстроил стратегию, которая привела столичных к чемпионству.

Как будет на этот раз – пока неизвестно. Конечно, "Шахтер" одержал эффектную победу в Суперкубке Украины-2021, но вряд ли стоит на основе этого поединка делать далеко идущие выводы. "Шахтер" был сверхмотивирован, а "Динамо" немного недооценило важность поединка. Но в чемпионате никаких сдерживающих факторов быть не может – на кону важные три очка и лидерство в турнирной таблице.

Несмотря на то, что чемпион УПЛ в следующем году не попадет напрямую в группу Лиги чемпионов, фактор первого места не обесценен. Тот, кто выиграет внутренний турнир, будет иметь теоретически более легкий путь в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, никто не отменял фактора престижности и истории. Чемпионство – это всегда почетно. А чемпионство, вырванное из рук исторического антагониста – и подавно.

УПЛ. Десятый тур. 03.10.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Александр Шандор

"Динамо" 19:30 "Шахтер"

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"Динамо"

В начале сезона было твердое убеждение, что "Динамо" способно защитить чемпионский титул. Причем, способно сделать это спокойно. Хотя такие выводы следовали не из моря "динамовской" уверенности, а из озера нестабильности "Шахтера". Однако сейчас имеем несколько иную картину: громкое поражение подопечных Мирчи Луческу в Суперкубке Украины, затем сокрушительный разгром от "Баварии".

В чемпионате Украины "Динамо" идет почти без потерь, но и здесь найдется ложка дегтя. Несмотря на положительный исход матчей с "Александрией" и "Руха", уверенной игра в исполнении "Динамо" не была. Нет также решения проблемы на позиции нападающего. Много ошибается в центре поля Сергей Сидорчук. Все это делает "Динамо" уязвимым. "Шахтер" – тот соперник, которому по силам выставить динамовские проблемы на всеобщее обозрение.

Наибольшая кадровая потеря "Динамо" – отсутствие из-за травмы Виталия Буяльского. Не будет тоже нападающих Кулача и Рамиреса, давно вне игры находятся Бурда (хотя накануне он сыграл за дублирующий состав киевлян) и Попов. Дисквалифицированных в составе "Динамо" нет.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Гармаш - Цыганков, Де Пена - Шкурин

"Шахтер"

В начале сезона "Шахтер" был безликим. Это стало основанием для критики в адрес Роберто Де Дзерби. Масла в огонь подлил результат первого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда "горняки" проиграли "Шерифу". Но потом была эффектная победа в Суперкубке, ничейный, но очень приличный с точки зрения построения игры матч с "Интером". Сейчас критики Де Дзерби вынуждены молчать.

Матч с "Динамо" будет определяющим в этом плане. Если удастся одержать победу, показав качественный футбол, можно будет говорить о выздоровлении донецкого футбольного организма. Если же "Шахтер" снова вернется к "заводским настройкам" начала сезона, тогда предыдущие успехи будут восприниматься как случайность. Обидно болельщикам "горняков", что команда не сможет сыграть в оптимальном составе – травма Лассина Траоре спутала все карты.

Близок к восстановлению Жуниор Мораес, но против "Динамо" он точно не сыграет. Непонятно, в каком состоянии находится Дентиньо. Поэтому позицию нападающего может закрыть или Педриньо, как анонсировал тренер, или молодой Сикан.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик, Марлос - Тете, Соломон - Педриньо

"Динамо" - "Шахтер". Статистика личных встреч

"Динамо" и "Шахтер" на официальном уровне этим поединком откроют вторую сотню в своем противостоянии. Что касается чисто чемпионата Украины, то сыграно 67 матчей и в статистике абсолютное равенство – по 25 побед и семнадцать ничьих. Во времена Независимости Украины впервые "Динамо" и "Шахтер" сыграли между собой четвертого октября (почти годовщина) в 1992-м году. Последнее же их противостояние еще свежо в памяти – 22-го сентября 2021-го года.

"Динамо" - "Шахтер". Последние матчи команд

Статистика последних матчей "Динамо" очень неоднозначна – наблюдается нестабильность. Здесь ничья с "Бенфикой" в Лиге чемпионов, сухие победы в УПЛ над "Александрией" и "Рухом", но также сухие, и главное – безнадежные, - поражение в Суперкубке и Лиге чемпионов от "Шахтера" и "Баварии" соответственно.

Понятно, что к этому поединку Мирча Луческу подходит со смешанными чувствами. Но успокоить наставника может только одно – победа над принципиальным соперником.

"Шахтер", наоборот, сделал шаг по направлению к тому, чтобы обрести стабильность. В пяти последних поединках – только одно поражение. В четырех последних поединках - только один пропущенный мяч и сразу двенадцать забитых. Да, в воротах "Интера" в последнем поединке отличиться не удалось, но игра команды Роберто Де Дзерби радовала глаз.

"Динамо" - "Шахтер". Турнирное положение команд

Недаром о "Шахтере" и "Динамо" говорят – "небожители". Киевляне и дончане так оторвались от остальных команд, что поражение какой-либо из команд в классическом дерби не даст шансов преследователям заскочить в топ-2. "Динамо" в случае победы может на шесть очков оторваться от "горняков", что станет серьезным гандикапом как минимум в борьбе за звание "зимнего чемпиона". "Шахтер", если победит, настигнет "Динамо" по очкам и обойдет его по дополнительным показателям.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 9 8 1 0 25-2 +23 25 0 2 Шахтер 9 7 1 1 23-5 +18 22 0 3 Ворскла 10 6 3 1 19-7 +12 21 0 4 СК Днепр-1 10 6 1 3 14-12 +2 19 0

"Динамо" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Крайне тяжелый матч для прогноза. Перед Суперкубком Украины фаворитом считалось "Динамо", но "Шахтер" тогда сыграл настолько хорошо, что можно было подумать о разнице в классе. Понятно, что на самом деле такой разницы не существует, а лучше сыграет тот, кто лучше подготовится к этому конкретному поединку. "Динамо" сделает выводы, но "Шахтер" будет не менее заведений, чем в Суперкубке.

Скорость – главный козырь "горняков". "Динамо" же должно рассчитывать на надежную игру в обороне и быстрые контратаки. Однако после "Баварии" в этой тактике можно усомниться. Хотя Мирча Луческу и говорил о проблесках хорошей игры в Мюнхене, на самом деле оптимизма после того поединка мало.

Рискнем спрогнозировать тяжелую, выстраданную, с минимальным преимуществом победу "Шахтера". Но то, что забьют обе команды, почти не вызывает сомнений.