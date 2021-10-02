Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
Динамо - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В прошлом сезоне "Динамо" было сильнее. Несмотря на то, что в одной из личных встреч "Шахтер" выиграл 3:0, киевляне были лучше на длинной дистанции. Мирча Луческу выстроил стратегию, которая привела столичных к чемпионству.
Как будет на этот раз – пока неизвестно. Конечно, "Шахтер" одержал эффектную победу в Суперкубке Украины-2021, но вряд ли стоит на основе этого поединка делать далеко идущие выводы. "Шахтер" был сверхмотивирован, а "Динамо" немного недооценило важность поединка. Но в чемпионате никаких сдерживающих факторов быть не может – на кону важные три очка и лидерство в турнирной таблице.
Несмотря на то, что чемпион УПЛ в следующем году не попадет напрямую в группу Лиги чемпионов, фактор первого места не обесценен. Тот, кто выиграет внутренний турнир, будет иметь теоретически более легкий путь в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, никто не отменял фактора престижности и истории. Чемпионство – это всегда почетно. А чемпионство, вырванное из рук исторического антагониста – и подавно.
УПЛ. Десятый тур. 03.10.2021
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Александр Шандор
"Динамо" 19:30 "Шахтер"
Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция - "2+2", FootballHab
"Динамо"
В начале сезона было твердое убеждение, что "Динамо" способно защитить чемпионский титул. Причем, способно сделать это спокойно. Хотя такие выводы следовали не из моря "динамовской" уверенности, а из озера нестабильности "Шахтера". Однако сейчас имеем несколько иную картину: громкое поражение подопечных Мирчи Луческу в Суперкубке Украины, затем сокрушительный разгром от "Баварии".
В чемпионате Украины "Динамо" идет почти без потерь, но и здесь найдется ложка дегтя. Несмотря на положительный исход матчей с "Александрией" и "Руха", уверенной игра в исполнении "Динамо" не была. Нет также решения проблемы на позиции нападающего. Много ошибается в центре поля Сергей Сидорчук. Все это делает "Динамо" уязвимым. "Шахтер" – тот соперник, которому по силам выставить динамовские проблемы на всеобщее обозрение.
Наибольшая кадровая потеря "Динамо" – отсутствие из-за травмы Виталия Буяльского. Не будет тоже нападающих Кулача и Рамиреса, давно вне игры находятся Бурда (хотя накануне он сыграл за дублирующий состав киевлян) и Попов. Дисквалифицированных в составе "Динамо" нет.
Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Гармаш - Цыганков, Де Пена - Шкурин
"Шахтер"
В начале сезона "Шахтер" был безликим. Это стало основанием для критики в адрес Роберто Де Дзерби. Масла в огонь подлил результат первого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда "горняки" проиграли "Шерифу". Но потом была эффектная победа в Суперкубке, ничейный, но очень приличный с точки зрения построения игры матч с "Интером". Сейчас критики Де Дзерби вынуждены молчать.
Матч с "Динамо" будет определяющим в этом плане. Если удастся одержать победу, показав качественный футбол, можно будет говорить о выздоровлении донецкого футбольного организма. Если же "Шахтер" снова вернется к "заводским настройкам" начала сезона, тогда предыдущие успехи будут восприниматься как случайность. Обидно болельщикам "горняков", что команда не сможет сыграть в оптимальном составе – травма Лассина Траоре спутала все карты.
Близок к восстановлению Жуниор Мораес, но против "Динамо" он точно не сыграет. Непонятно, в каком состоянии находится Дентиньо. Поэтому позицию нападающего может закрыть или Педриньо, как анонсировал тренер, или молодой Сикан.
Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик, Марлос - Тете, Соломон - Педриньо
"Динамо" - "Шахтер". Статистика личных встреч
"Динамо" и "Шахтер" на официальном уровне этим поединком откроют вторую сотню в своем противостоянии. Что касается чисто чемпионата Украины, то сыграно 67 матчей и в статистике абсолютное равенство – по 25 побед и семнадцать ничьих. Во времена Независимости Украины впервые "Динамо" и "Шахтер" сыграли между собой четвертого октября (почти годовщина) в 1992-м году. Последнее же их противостояние еще свежо в памяти – 22-го сентября 2021-го года.
"Динамо" - "Шахтер". Последние матчи команд
Статистика последних матчей "Динамо" очень неоднозначна – наблюдается нестабильность. Здесь ничья с "Бенфикой" в Лиге чемпионов, сухие победы в УПЛ над "Александрией" и "Рухом", но также сухие, и главное – безнадежные, - поражение в Суперкубке и Лиге чемпионов от "Шахтера" и "Баварии" соответственно.
Понятно, что к этому поединку Мирча Луческу подходит со смешанными чувствами. Но успокоить наставника может только одно – победа над принципиальным соперником.
"Шахтер", наоборот, сделал шаг по направлению к тому, чтобы обрести стабильность. В пяти последних поединках – только одно поражение. В четырех последних поединках - только один пропущенный мяч и сразу двенадцать забитых. Да, в воротах "Интера" в последнем поединке отличиться не удалось, но игра команды Роберто Де Дзерби радовала глаз.
"Динамо" - "Шахтер". Турнирное положение команд
Недаром о "Шахтере" и "Динамо" говорят – "небожители". Киевляне и дончане так оторвались от остальных команд, что поражение какой-либо из команд в классическом дерби не даст шансов преследователям заскочить в топ-2. "Динамо" в случае победы может на шесть очков оторваться от "горняков", что станет серьезным гандикапом как минимум в борьбе за звание "зимнего чемпиона". "Шахтер", если победит, настигнет "Динамо" по очкам и обойдет его по дополнительным показателям.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|25-2
|+23
|25
|0
|2
|Шахтер
|9
|7
|1
|1
|23-5
|+18
|22
|0
|3
|Ворскла
|10
|6
|3
|1
|19-7
|+12
|21
|0
|4
|СК Днепр-1
|10
|6
|1
|3
|14-12
|+2
|19
|0
"Динамо" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:1. Крайне тяжелый матч для прогноза. Перед Суперкубком Украины фаворитом считалось "Динамо", но "Шахтер" тогда сыграл настолько хорошо, что можно было подумать о разнице в классе. Понятно, что на самом деле такой разницы не существует, а лучше сыграет тот, кто лучше подготовится к этому конкретному поединку. "Динамо" сделает выводы, но "Шахтер" будет не менее заведений, чем в Суперкубке.
Скорость – главный козырь "горняков". "Динамо" же должно рассчитывать на надежную игру в обороне и быстрые контратаки. Однако после "Баварии" в этой тактике можно усомниться. Хотя Мирча Луческу и говорил о проблесках хорошей игры в Мюнхене, на самом деле оптимизма после того поединка мало.
Рискнем спрогнозировать тяжелую, выстраданную, с минимальным преимуществом победу "Шахтера". Но то, что забьют обе команды, почти не вызывает сомнений.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Колос - Черноморец 2:1. Хороший вратарь - половина успеха
- Форвард молодежки Динамо Диалло попал на радар интересов Манчестер Сити
- Александр Бабич возглавил Кривбасс
- Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО