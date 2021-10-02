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Динамо - Шахтер. Кто из грандов сильнее?

Украина
Обновлено
(3 голосов)
Динамо - Шахтер. Кто из грандов сильнее?

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

Только на прошлой неделе Шахтер и Динамо сыграли в Суперкубке Украины, и вот теперь наши гранды встретятся уже в Премьер-лиге (03.10 19:30). Напомним, что сейчас киевляне опережают горняков на три очка, следовательно, в случае победы Шахтер сравняется с Динамо в турнирной таблице. Но хоть команда Роберто Де Дзерби и победила в Суперкубке 3:0, это будет уже совсем другая игра и результат предсказать сложно. Аналитики Parimatch в своих прогнозах отдают предпочтение Шахтеру, но оно довольно символичное.

После разгромного поражения перед своими болельщиками Динамо пойдет на все, чтобы взять реванш. Тем более, что играть опять же будут в Киеве. В таком случае многое будет зависеть от того, кто забьет первым и сможет взять таким образом игру под свой контроль. Также не следует забывать, что накануне Шахтер дома принимал Интер и имел на один день для отдыха более чем Динамо, которое ездило в гости к Баварии.

Не менее важно и то, чтобы для всех футболистов игра прошла без травм. Ведь в матчах Динамо и Шахтера игроки друг друга не жалеют. А после игры многих ждет отъезд в сборную, которая будет готовиться к матчам отбора к чемпионату мира.

Если игра выйдет такой же, как в Суперкубке, а сомневаться в этом не приходится, нас ждет еще одно футбольное шоу. Турнирная борьба, престиж, желание показать, какая команда в Украине лучшая - все это будет огромной мотивацией для футболистов Динамо и Шахтера. Конечно, игрокам и тренерам не позавидуешь, их ждет очень ответственный и нервный матч. Зато радуются болельщики, ведь их ждет еще одна серия бескомпромиссного противостояния украинских грандов.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Прогнозы
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Комментарии (7)
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pilips111 (Чернигов)
02.10.2021 в 16:19
Шахтёр на 24 головы выше Динамо
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0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
02.10.2021 в 16:09
Луческу не будет гнать команду вперед безрассудно.Он мыслит стратегически а поэтому ему и ничья сгодится.Она оставит Динамо на первом месте.
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0
0
Footballfanua (Херсон)
02.10.2021 в 15:51
Шахтар вперед!!!
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+1
-3
avatar
simargl (Чернигов)
02.10.2021 в 15:49
Шахта без Лося будет послабее , чем в суперкубке с ним . Но заруба ожидается однозначно !!! Вечер большого футбола обещает быть интересным.
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+2
-1
Djon (Киев)
02.10.2021 в 15:43
Найсильніші гранди: Баварія та Шеріф.
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0
-2
Соколов (Никополь)
02.10.2021 в 15:43
Динамо топ, шахтер шлак
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+1
-5
Лекарь (село Дарница)
02.10.2021 в 15:27
Не думаю, что Динамо "пойдет на все, чтобы взять реванш". Задача Динамо это как минимум сохранить отрыв от Шахтера. Не думаю, что Динамо "пойдет на все", это не в стиле Луческу.
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+6
-1


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