Заря - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ 03.10.2021

"Заря" (Луганск) - "Десна" (Чернигов)

Vbet-лига. 10-й тур

3 октября. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00

Главный арбитр - Андрей Коваленко

Ассистенты: Виктор Матяш и Валентин Куцев

Арбитр ВАР - Максим Козыряцкий

Ассистент ВАР - Владимир Володин

Трансляция на ТВ - "УНІАН"

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"Заря": кадровые новости

Не сыграют: Шевченко, Жуниньо, Вернидуб (оба - травмы)

Виктор Скрипник доверяет одному и тому же составу не столько из-за доверия, сколько из-за отсутствия замены. У команды по идее должна быть хотя бы минимальная ротация после "Ромы", ожидать её можно только в линии нападения. Не удивлюсь выходу в старте Гладкого или Шахаба. Возможно, получит свой шанс в обороне Снурницын, чем даст отдохнуть кому-то из партнёров.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Хомченовский, Цвек, Имереков, Фаворов - Кочергин, Назарина, Булеца - Шахаб, Гладкий, Кабаев

"Десна": кадровые новости

Не сыграют:

Главная трансферная новость недели - "Десна" подписала в четверг Владлена Юрченко, который прошлым летом покинул как раз "Зарю". Однако сразу ожидать его выхода на поле не стоит: хотя бы потому, что мы не знаем, в какой он сейчас форме. В целом, ротация для Александра Рябоконя - явление привычное. Поэтому, как бы мы ни угадывали с составом, коуч "северян" нас перехитрит.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Мысак - Картушов, Селин, Ковтун, Завийский - Волошин, Домбровский - Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат - Безбородько.

Статистика команд

Результаты "Зари" в чемпионате и Лиги конференций похожи на две реальности. Во внутреннем чемпионате луганчане с каждым туром чувствуют себя всё более уверенней. Но почему-то в еврокубках всё наоборот: стабильно по три пропущенных, стабильные насмешки со стороны болельщиков от игры команды в обороне, стабильно плохо всё.

"Северяне" стали первым клубом Украины, который проиграл за один сезон обеим харьковским "Металлистам". Сперва "Десна" уступила в кубке абалденному клубу Ярославского, а затем тому, что с 1925 в названии. По игре подопечных Александра Рябоконя вопросов хватает, но иногда команда выдаёт такой уровень и характер на своём пике, что третье место не видится чем-то невероятным для этого клуба даже без защитников в составе.

Турнирная таблица

Видеть "Зарю" и "Десну" на шестом и седьмом местах неожиданно, но всё в пелетоне очень плотно, поэтому победа однозначно поможет немного поправить турнирное положение. Снизу на обе команды уже ничего не давит: отрыв от "Руха" достаточный, чтобы не оглядываться назад. В четырёх очках впереди от луганчан "Ворскла" на третьем месте, в двух - "Днепр-1" и поровну очков с "Александрией".

# Команда И В Н П М РМ О 6 Заря 9 5 2 2 20-9 +11 17 7 Десна 9 5 1 3 13-14 -1 16

Личные встречи

Первое знакомство между соперниками состоялось ещё в конце 90-х и начале нулевых, когда команды без особых успехов барахтались в трясине украинской Первой и Второй лиг. Новая эра противостояния началась в 2018-м - "Десна" сквозь страдания добралась до УПЛ, где на тот момент уже была "Заря".Луганчане лучше выступали в очных встречах и раньше, и сейчас, но "северяне" периодически укусить своего оппонента могут. В последний раз это произошло в первом круге прошлого чемпионата, когда черниговчане взяли верх в домашней встрече. На уровне УПЛ "Десна" в Запорожье побеждала только раз: сразу после выхода в элиту.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Заря" - "Десна" Александра Рыженко

Луганчане, в целом, убедительно выглядят в украинском чемпионате, а в еврокубках доказывают, что между командами с третьего места и ниже, а также остальным миром целая пропасть. Поэтому в этой паре вижу победу хозяев. Также считаю, что матч нас должен порадовать голами. И одни, и другие очень уязвимы в обороне, зато позиции в линии нападения даже переукомплектованы. Вывод - ставка на верхний тотал вполне реальна.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.86