Финляндия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 09.10.2021

В предыдущих пяти матчах текущего отбора сборная Украины не добыла ни одной победы. Не было и поражений, а каждая из пяти ничьих имела другой вкус. Если принимать во внимание два поединка с Казахстаном и домашний с Финляндией – это разочарование. Если говорить о Франции, то позитив, хотя в киевском поединке можно было претендовать на нечто большее. Но суть от этих деталей не меняется: Украина еще не потеряла шансов квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, однако потеряла право на ошибку. Любая следующая неудача (читай – потеря очков) будет означать крах надежд. И то, что два из трех матчей финальной серии отбора пройдут на выезде – не оправдание.

Хронологически первым в этом цикле стоит поединок с Финляндией в Хельсинки. Украина еще никогда не проигрывала Суоми на официальном уровне сборных, однако перед отчетным матчем остро стоит нужда отомстить и взять реванш. Кто смотрел первый матч между Украиной и Финляндией в этом отборе, понимает, чем обусловлены такие чувства.

Квалификация к ЧМ-2022. Группа D

Финляндия. Хельсинки. Олимпийский стадион

Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано (Испания)

Финляндия 19:00 Украина

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Финляндия

Финляндия набрала в первых трех матчах отбора пять очков. Учитывая то, что один из этих матчей был выездной против Украины – можно говорить о хорошем достижении. Но в хронологически последнем поединке финны уступили Франции, что уже делает картину не такой утешительной. Хотя по потерянным очкам именно Финляндия идет второй в нашей группе только с одним очком отставания от лидера.

Финны еще не забыли вкус большого футбольного турнира, ведь до сих пор "переваривают" эмоции от Евро-2020. Сегодня сборная переживает период подъема, поэтому не безосновательно нацеливается и на Мундиаль 2022. Однако для этого победа над Украиной в домашнем матче должна стать обязательной программой. Болельщики понимают всю пикантность ситуации и готовы гнать своих любимцев вперед. В Хельсинки ожидается аншлаг.

А вот кадровая ситуация у Суоми не самая лучшая. В матче с Украиной Марку Канерва не сможет рассчитывать сразу на четырех игроков основы – Тим Спарв, Каан Кайринен, Ерре Уронен и Маркус Форсс.

Ориентировочный состав: Градецкий - Вяйсянен, Араюури, О'Шонесси - Алхо, Валакари, Шуллер, Камара, Нисилля - Пукки, Похьянпало

Украина

Вокруг Украины, как и раньше, очень много околофутбольных разговоров. Вся сообщество вот уже месяц обсуждает конфликт тренера с Русланом Малиновским, необычную манеру общения тренера с прессой, его простой, но резкий стиль управления. И все эти разговоры сводятся к одному выводу: Петраков будет героем, если получит нужный результат. Или же изгоем, если этого результата не будет.

Пять квалификационных ничьих подряд – это нерядовая серия. Еще одна мировая может установить своеобразный рекорд, но вряд ли этим можно будет гордиться. Украине нужна победа над Финляндией, а потом и победа дома над Боснией. Иначе в Катаре нас не будет, как мышей в кошачьем царстве.

Кадровые проблемы сборной не снимают с команды ответственности и давления. Ведь если Петракову придет в голову жаловаться на отсутствие Бойко, Буяльского, Миколенко и Зинченко, ему обязательно вспомнят о Малиновском. Об одном из лучших игроков Серии А, который не попал в сборную из-за несоответствия тренерским стандартам.

Интересно, кто будет выбором Петракова на позиции голкипера – Бущан или Пятов. Также есть интрига вокруг позиции правого латераля, на которую претендуют Караваев и Тымчик. В остальном все более-менее понятно.

Ориентировочный состав: Пятов - Тымчик - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Соболь - Степаненко, Шапаренко - Ярмоленко, Цыганков - Яремчук

Финляндия - Украина. Статистика личных встреч

Это молодое противостояние. Впервые Украина и Финляндия сыграли между собой в 2016-м году, а повторили уже через девять месяцев. Это было в рамках квалификации ЧМ-2018, где Украина забрала себе шесть очков. Правда, ни в одном из матчей легко не было.

Третья серия противостояния состоялась весной текущего года. Те 1:1 в кошмарах должны сниться Андрею Шевченко, а особенно – Виталию Миколенко.

Финляндия - Украина. Последние матчи команд

В последних пяти матчах Финляндия добыла лишь одну победу. Примечательно, что в этих пяти матчах был забит только один мяч. Атака Суоми не блещет результативностью, но и защиту нельзя назвать проходной. Финляндия – организованная и неуступчивая команда, которая умеет наказывать за ошибки.

Пять ничьих подряд Украина выдала в квалификации к чемпионату мира 2022. Но в картину последних пяти поединков вписываются еще победа над Швецией на Евро-2020, а также провал имени Англии. Хронологически же последний на данный момент матч сине-желтые провели против Чехии, когда при плохой игре удалось добыть уже привычную для каденции Петракова мировую.

Финляндия - Украина. Турнирное положение команд

Франция в этой группе отбора уже недостижима. Хотя если считать потерянные очки, то Финляндия отстает от чемпионов мира всего на один балл. С Украиной – равенство по количеству набранных, но Суоми имеют худшую разницу забитых-пропущенных. Зато есть один матч в запасе – и это пока главный козырь команды Марку Канервы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12 2 Украина 5 0 5 0 6-6 0 5 3 Финляндия 4 1 2 1 4-5 -1 5 4 Босния и Герцеговина 4 0 3 1 5-6 -1 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5-8 -3 3

Финляндия - Украина. Ставка и коэффициенты

Финляндия - Украина. Прогноз на матч от UA-Football

Победа Украины 1:0. Это как раз тот случай, когда прагматизм и простоватая манера тренера сборной Украины могут пригодиться. Надо построить игру таким образом, чтобы не дать сопернику забить, а свой гол затолкать. Финляндия мало забивает в последних матчах, поэтому сыграть против нее на ноль не является чем-то чрезвычайным. Но и впереди не будет много шансов. Два из трех предыдущих матчей Украина выиграла у Финляндии с разницей в один мяч. Почему бы не повторить?