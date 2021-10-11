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Украина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021
Украина - Босния и Герцеговина: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.10.2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото Павла Кубанова - УАФ
Поражение от Боснии и Герцеговины лишит Украину практических шансов на выход на чемпионат мира. Ничья оставит только минимальные возможности. А вот победа утвердит амбиции сборной Украины по продолжение борьбы в плей-офф. Под ответственный матч было выбрано подходящее место проведения – Львов, где украинская национальная команда еще не проигрывала. Тот случай, когда точно не хочется нарушать традиции.
Перед игрой с Финляндией напряжение было колоссальное. Благо, реакция команды была такой, как надо – на поле появились по-спортивному злые и голодные к победе футболисты. И хотя по содержанию игры не все у украинцев получалось, настрой и самоотдача компенсировали огрехи. Против боснийцев также понадобятся эти качества, но нужно будет также чисто футбольное мастерство. Ведь соперник мотивирован и подготовлен. Для Боснии, как и для нас, этот матч станет одним из ключевых в текущем отборе.
Отбор к ЧМ-2022. Группа D, восьмой тур
12.10.2021. Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле - Феликс Цвайер (Германия)
Украина 21:45 Босния и Герцеговина
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Украина
В предыдущем матче соперник сборной Украины наработал на более высокий показатель "ожидаемых голов" (xG) – 1,78 против 1,33. Финны совершили больше ТТД (900 против 821), выполнили больше передач (607 - 501) и показали лучший процент точности (85 против 83). Все это говорит о том, что победу сборной Украины нельзя считать безапелляционной и безоговорочной. Выиграли – и хорошо, но в отчетном матче нужно сыграть в разы сильнее.
Требование понятно, но хватит ли сил для его выполнения? Исторически так сложилось, что Украине всегда тяжело даются вторые поединки в "спаренных" (или "потроенных") турах. А тут еще и фактор усталости лидеров: Ярмоленко, Степаненко, Пятов – возрастные игроки, которые не как рыба в воде чувствуют себя в таком плотном графике.
Ярмоленко и Степаненко, кстати, сформировали тройку самых полезных игроков (еще – Роман Яремчук) сборной Украины в матче с Финляндией. Это означает, что Андрей и Тарас выдали наилучшие в команде показатели ТТД. А значит, потратили немало сил. И вот здесь важным будет фактор взаимодополнения. У Украины сейчас нет двух равноценных составов, поэтому включаться придется тем, кто не слишком ярко сыграл в Хельсинки. Прежде всего, речь о Викторе Цыганкове.
Вряд ли Петраков решится заменить его на Александра Зубкова. Степаненко в основе может подменить Сидорчук, Пятов может уступить место Бущану, хотя особого смысла в такой замене нет. Интересно, кому достанется роль левого латераля? Соболя в Финляндии уже после первого тайма заменил Корниенко. И не из-за травмы.
Ориентировочный состав: Пятов - Тымчик - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Соболь - Сидорчук, Шапаренко - Ярмоленко, Цыганков - Безус
Босния и Герцеговина
Босния в своем последнем матче (против Казахстана, 2:0) много сил не потратила. Победа далась легко, хотя перелет на другую сторону континента, а также футбол на искусственном покрытии сами по себе являются изнурительными для футболистов.
Как и Украина, сыграть оптимальным составом боснийцы не смогут. Наибольшая потеря – это Миралем Пьянич. Хотя чувствуется также отсутствие Раде Крунича, Матео Сушича, Синиши Саничанина и Стипе Лончара. Показательно, что в матче с Казахстаном тренер боснийцев выполнил только две замены из пяти возможных, а в заявке находился 21 футболист вместо 23-х возможных.
По сравнению с Украиной, Босния имеет в этом отборе еще один матч в запасе, но состоится он во время ноябрьского окна ФИФА. Поэтому сейчас никто силы экономить не будет – на стол возложены все козыри.
Ориентировочный состав: Шехич - Чивич, Ковачевич, Ахмедходжич - Стеванович, Цимирот, Хаджахметович, Чояк, Колашинац - Джеко, Превяк
Украина - Босния и Герцеговина. Статистика личных встреч
Украина ранее никогда не играла против этого соперника. Босния и Герцеговина – 71-я сборная, с которой во времена Независимости на футбольной карте мира пересекутся пути Украины.
Украина - Босния и Герцеговина: ранее между собой не играли
Украина - Босния и Герцеговина. Последние матчи команд
Победа над Финляндией стала первой для Украины в последних пяти поединках. С другой стороны, хорошо уже то, что после полученного на Евро-2020 от англичан пинка, наша сборная больше не проигрывала. До конца года еще три матча (включая сегодняшний), поэтому можно установить неплохую серию.
У "золотых лилий" серия длится уже – ни одного поражения в четырех последних матчах. Ни одного поединка без хотя бы одного забитого. Последней неудачей, если не считать таковой ничью с Казахстаном 2:2, является поражение 0:2 от Дании в товарищеском поединке, состоявшемся в начале июня.
Украина - Босния и Герцеговина. Турнирное положение команд
Босния отстает от Украины на два очка, но имеет на один сыгранный матч меньше. Поэтому в альтернативной таблице, сформированной на основе потерянных очков, Украина на один балл позади Боснии и Герцеговины. Вряд ли какая-то из этих команд способна потеснить Францию с первого места, поэтому борьба между соперниками ведется за второе место и место в плей-офф. Надо учитывать еще позиции Финляндии.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|+5
|12
|2
|Украина
|6
|1
|5
|0
|8-7
|+1
|8
|3
|Босния и Герцеговина
|5
|1
|3
|1
|7-6
|+1
|6
|4
|Финляндия
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|5
|Казахстан
|6
|0
|3
|3
|5-10
|-5
|3
Украина - Босния и Герцеговина. Ставка и коэффициенты
Украина - Босния и Герцеговина. Прогноз на матч от UA-Football
Победа Украины 2:1. Львов – счастливый город для сборной Украины, но само по себе счастье с неба не свалится. Надо работать. Поскольку в воротах Пятова расписались даже финны, которым голы даются ооочень трудно, есть смысл прогнозировать гол и от Боснии и Герцеговины. Задача Украины – забить больше. Потенциал для этого есть, но требуется высокий процент реализации. Обе забьют – это очевидно. То, что победит Украина, не так очевидно, но надо убирать с пути все препятствия.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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