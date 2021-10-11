Украина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021

Поражение от Боснии и Герцеговины лишит Украину практических шансов на выход на чемпионат мира. Ничья оставит только минимальные возможности. А вот победа утвердит амбиции сборной Украины по продолжение борьбы в плей-офф. Под ответственный матч было выбрано подходящее место проведения – Львов, где украинская национальная команда еще не проигрывала. Тот случай, когда точно не хочется нарушать традиции.

Перед игрой с Финляндией напряжение было колоссальное. Благо, реакция команды была такой, как надо – на поле появились по-спортивному злые и голодные к победе футболисты. И хотя по содержанию игры не все у украинцев получалось, настрой и самоотдача компенсировали огрехи. Против боснийцев также понадобятся эти качества, но нужно будет также чисто футбольное мастерство. Ведь соперник мотивирован и подготовлен. Для Боснии, как и для нас, этот матч станет одним из ключевых в текущем отборе.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D, восьмой тур

12.10.2021. Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле - Феликс Цвайер (Германия)

Украина 21:45 Босния и Герцеговина

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Украина

В предыдущем матче соперник сборной Украины наработал на более высокий показатель "ожидаемых голов" (xG) – 1,78 против 1,33. Финны совершили больше ТТД (900 против 821), выполнили больше передач (607 - 501) и показали лучший процент точности (85 против 83). Все это говорит о том, что победу сборной Украины нельзя считать безапелляционной и безоговорочной. Выиграли – и хорошо, но в отчетном матче нужно сыграть в разы сильнее.

Требование понятно, но хватит ли сил для его выполнения? Исторически так сложилось, что Украине всегда тяжело даются вторые поединки в "спаренных" (или "потроенных") турах. А тут еще и фактор усталости лидеров: Ярмоленко, Степаненко, Пятов – возрастные игроки, которые не как рыба в воде чувствуют себя в таком плотном графике.

Ярмоленко и Степаненко, кстати, сформировали тройку самых полезных игроков (еще – Роман Яремчук) сборной Украины в матче с Финляндией. Это означает, что Андрей и Тарас выдали наилучшие в команде показатели ТТД. А значит, потратили немало сил. И вот здесь важным будет фактор взаимодополнения. У Украины сейчас нет двух равноценных составов, поэтому включаться придется тем, кто не слишком ярко сыграл в Хельсинки. Прежде всего, речь о Викторе Цыганкове.

Вряд ли Петраков решится заменить его на Александра Зубкова. Степаненко в основе может подменить Сидорчук, Пятов может уступить место Бущану, хотя особого смысла в такой замене нет. Интересно, кому достанется роль левого латераля? Соболя в Финляндии уже после первого тайма заменил Корниенко. И не из-за травмы.

Ориентировочный состав: Пятов - Тымчик - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Соболь - Сидорчук, Шапаренко - Ярмоленко, Цыганков - Безус

Босния и Герцеговина

Босния в своем последнем матче (против Казахстана, 2:0) много сил не потратила. Победа далась легко, хотя перелет на другую сторону континента, а также футбол на искусственном покрытии сами по себе являются изнурительными для футболистов.

Как и Украина, сыграть оптимальным составом боснийцы не смогут. Наибольшая потеря – это Миралем Пьянич. Хотя чувствуется также отсутствие Раде Крунича, Матео Сушича, Синиши Саничанина и Стипе Лончара. Показательно, что в матче с Казахстаном тренер боснийцев выполнил только две замены из пяти возможных, а в заявке находился 21 футболист вместо 23-х возможных.

По сравнению с Украиной, Босния имеет в этом отборе еще один матч в запасе, но состоится он во время ноябрьского окна ФИФА. Поэтому сейчас никто силы экономить не будет – на стол возложены все козыри.

Ориентировочный состав: Шехич - Чивич, Ковачевич, Ахмедходжич - Стеванович, Цимирот, Хаджахметович, Чояк, Колашинац - Джеко, Превяк

Украина - Босния и Герцеговина. Статистика личных встреч

Украина ранее никогда не играла против этого соперника. Босния и Герцеговина – 71-я сборная, с которой во времена Независимости на футбольной карте мира пересекутся пути Украины.

Украина - Босния и Герцеговина: ранее между собой не играли

Украина - Босния и Герцеговина. Последние матчи команд

Победа над Финляндией стала первой для Украины в последних пяти поединках. С другой стороны, хорошо уже то, что после полученного на Евро-2020 от англичан пинка, наша сборная больше не проигрывала. До конца года еще три матча (включая сегодняшний), поэтому можно установить неплохую серию.

У "золотых лилий" серия длится уже – ни одного поражения в четырех последних матчах. Ни одного поединка без хотя бы одного забитого. Последней неудачей, если не считать таковой ничью с Казахстаном 2:2, является поражение 0:2 от Дании в товарищеском поединке, состоявшемся в начале июня.

Украина - Босния и Герцеговина. Турнирное положение команд

Босния отстает от Украины на два очка, но имеет на один сыгранный матч меньше. Поэтому в альтернативной таблице, сформированной на основе потерянных очков, Украина на один балл позади Боснии и Герцеговины. Вряд ли какая-то из этих команд способна потеснить Францию ​​с первого места, поэтому борьба между соперниками ведется за второе место и место в плей-офф. Надо учитывать еще позиции Финляндии.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12 2 Украина 6 1 5 0 8-7 +1 8 3 Босния и Герцеговина 5 1 3 1 7-6 +1 6 4 Финляндия 5 1 2 2 5-7 -2 5 5 Казахстан 6 0 3 3 5-10 -5 3

Украина - Босния и Герцеговина. Ставка и коэффициенты

Украина - Босния и Герцеговина. Прогноз на матч от UA-Football

Победа Украины 2:1. Львов – счастливый город для сборной Украины, но само по себе счастье с неба не свалится. Надо работать. Поскольку в воротах Пятова расписались даже финны, которым голы даются ооочень трудно, есть смысл прогнозировать гол и от Боснии и Герцеговины. Задача Украины – забить больше. Потенциал для этого есть, но требуется высокий процент реализации. Обе забьют – это очевидно. То, что победит Украина, не так очевидно, но надо убирать с пути все препятствия.