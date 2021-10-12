Украина U-21 - Фарерские острова U-21. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021

Уже сегодня, 12 октября, состоится матч отбора к молодежному чемпионату Европы Украина U-21 - Фарерские острова U-21. На первый взгляд кажется, что такой соперник априори не может создать сложности для команды Ротаня. Однако будет ли все на самом деле так просто на футбольном поле?

Квалификация молодежного чемпионата Европы 2023, 4-й тур

12.10.2021, 18:00 Славутич-Арена, Запорожье

Судья: М.Зебец (Хорватия)

Трансляция: Футбол 1/2/3

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию матча, она будет доступна здесь

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Украина U-21

После трех туров отбора украинцы уверенно занимают второе место в группе, имея в активе шесть очков. Вперед подопечные Ротаня пропустили только французских сверстников, которым крупно проиграли в прошлом матче квалификации (5:0).

Однако в сентябрьских матчах все складывалось гораздо позитивнее для украинской молодежки. Сначала наши соотечественники выиграли Сербию на выезде (0:1). Стоит отметить, что тогда ребята не увидели значительного сопротивления. Соперник действовал неуверенно, допускал много обрезок и потерянных моментов. После этого следовала победа над Арменией. Тогда на протяжении всего матча чувствовалась доминация украинцев: команда владела мячом и создала ряд голевых моментов. Впрочем, забить получилось лишь дважды.

Проанализировав последние три поединка, мы можем убедиться, что Украина имеет высокий потенциал. Несмотря на это, подопечные Ротаня еще не готовы к противостояниям с топовыми сборными, вроде Франции. Фареры же точно не являются топ-командой, и проблем в завтрашнем матче быть не должно.

Фарерские острова U-21

На данный момент команда успела сыграть уже четыре поединка в отборе к молодежному Евро. И результаты, стоит сказать, неожиданно удивляют. Пять очков после четырех туров и третье место в группе - это точно не то, чего ожидали перед началом квалификации. Букмекеры видели на третьем месте Украину, Сербии или Армению, но никак не Фарерские острова.

В трех последних встречах команда набрала два очка. Сначала было поражение от Армении (0:2), а затем ничьи с Францией и Македонией. При этом в домашнем матче с французами игроки сделали настоящее чудо, забив гол и пропустив только один раз. Конечно, имела место недооценка со стороны лидера, однако старания фарерцев нельзя забывать.

Конечно, сегодня может произойти чудо, как в матче с Францией, однако вероятность этого очень мала. Команда Ротаня знает, как играть против соперника подобного ранга, поэтому проблем возникнуть не должно.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Football

При всем уважении к Фарерским островам, украинская команда выглядит на голову выше и не должна "споткнуться" в матче с таким соперником. Стоит ждать не один забитый мяч от Украины, но вот подобное достижение со стороны фарерцев мы вряд ли увидим. Прогноз: победа Украины, ТБ 2,5.