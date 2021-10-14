Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 октября 2021

Главный футбольный турнир Украины возвращается. И в первой же игре после международной паузы нас ждет интересная битва. Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря", идущие в верхней части таблицы, умеют демонстрировать годное шоу, чего мы от них будем ждать в ближайшую пятницу. Ведь если на секунду заглянуть в прошлый сезон, то можно вспомнить два крутых очных матча между этими командами, в которых, что самое интересное, "Шахтер" не побеждал, расписав ничью с луганчанами и проиграв им во втором круге.

Помимо этого, вызывать интерес также будет дуэль двух коучей. Перспективный де Дзерби встретится с Виктором Скрипником, которого уже несколько лет считают одним из лучших отечественных специалистов. Уверенны, что наставники хорошенько подготовятся к важному матчу, а мы прикинем, у кого же больше шансов на итоговую победу.

"Шахтер" 17:00 "Заря"

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15 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр:

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Перед уходом на двухнедельный перерыв, донецкий клуб провел два ответственных матча - против "Интера" и "Динамо". В обоих случаях была зафиксирована нулевая ничья, после которой болельщики поделились на два лагеря. Одни команду хвалили, другие - критиковали. В таком настроении часть игроков отправилась в свои сборные (большинство под крыло Петракова), в то время, как остальные получили несколько выходных, после чего вернулись к обычным тренировкам с алленаторе.

Из кадровых проблем у "Шахтера" можно назвать отсутствие Траоре, который сможет восстановиться только к концу сезона. В лучшем случае. Помимо этого, из-за дисквалификации выпал Сергей Кривцов. В остальном все игроки на месте, однако стоит понимать, что после изнурительных матчей сборных, часть футболистов получат отдых, дабы лучше восстановиться и был готовыми к игре против "Реала". А потому, будет ротация и будет, по нашему мнению, возвращение в старт Анатолия Трубина. Как минимум, на пятничную встречу.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Марлон, Корниенко - Майкон, Антонио - Педриньо, Марлос, Соломон - Сикан

"Заря":

Если на время забыть о существовании еврокубков, то можно сказать, что коллектив Скрипника on fire. В трех последних матчах УПЛ луганчане добыли три сухих победы с общим счетом 9:0. Вау! К сожалению, рядом с такими славными трофеями, в виде разбитых "Десны" и "Днепра-1", находятся провалы в Европе. В двух играх Лиги Конференций "Заря" набрала ноль очков, забила всего раз, а пропустила шесть. Вот такой контраст.

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» и назвал отличия в уровне «горняков» и «Динамо» с остальными командами УПЛ.



???? Интервью читайте здесь ➡️ https://t.co/DuFsBdo5Dx pic.twitter.com/l24aRTxyPa — FC «Zorya» Luhansk | zoryafc.com (@zoryafc) October 14, 2021

Во время международной паузы в общую группу команды вернулся вице-капитан Вернидуб, оставив Никиту Шевченко одного в лазарете. Помимо этого, дисквалифицирован Хомченовский, но в целом кадровая ситуация в клубе неплохая. У Скрипника есть место для маневра и он может сыграть либо в два форварда, либо с одним - быстроногим Аллахяром, который вскоре покинет коллектив.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Цвек, Вернидуб, Рейс - Назарина - Кочергин, Кабаев, Булеца, Громов - Аллахяр

Цифры и факты

"Шахтер" и "Заря" встречались между собой 77 раз (официально и нет). Преимущество на стороне "горняков", которые успели выиграть 51 матч, проиграв при этом в 14 случаях. Также 12 раз был зафиксирован мир. Общая статистика голов - 153:68

Луганский клуб не проигрывал "Шахтеру" в четырех последних встречах - две победы, две ничьих

Самое разгромное поражение "Зари" в УПЛ нанес именно донецкий клуб. 13-го октября 2015-го команда Луческу победила со счетом 7:1, а Тарас Степаненко оформил дубль

Коллектив де Дзерби не проигрывает в украинском чемпионате в пяти матчах - три победы, две ничьих

У "Зари" серия еще более впечатляющая. В семи последних играх они добыли пять побед и дважды сыграли вничью. Более того, в девяти встречах они забили 22 гола

20-й гол в рамках украинского чемпионата может забить Шахаб Захеди

Лассина Траоре - лучший бомбардир в составе двух команд. До травмы он успел отличиться шесть раз. Пять точных выстрелов на счету Владислава Кочергина

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 10 7 2 1 23-5 +18 23 0 4 Заря 10 6 2 2 22-9 +13 20 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Заря":

Очные встречи

"Шахтер" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Заря" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. На бумаге - это буде славная битва. Яркая, красочная и с моментами у обеих команд. Все как мы любим. "Шахтер" заберет себя мяч и попытается доминировать, "Заря" будет отвечать контратаками и прессингом. В качестве небольшого фаворита выделим хозяев. Во-первых, идеи де Дзерби все лучше приживаются в новой команде, а во-вторых, кадровый ресурс у итальянца банально больше, и он может усилить свой состав по ходу матча. С другой стороны, если Скрипник сумел наладить игру в обороне и реализацию, то проблем у "Шахтера" будет в достатке. "Заря" всегда умела поставить подножку фавориту.