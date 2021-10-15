Львов - Динамо: Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.10.2021

Не так давно "Динамо" уже гостило во Львове и спокойно добыло здесь победу над одной из местных команд. Но это был "Рух", а сейчас предстоит сыграть против "Львова". Представители города Льва – команды одного уровня, но у подопечных Олега Дулуба есть пример безвольной игры "руховцев". Пример, который не нужно повторять.

Кроме того, это будет первый матч после окна сборных, что немного нивелирует разницу между силой команд. "Львов" не так зависит от игроков сборной, как "Динамо", поэтому и процесс подготовки для Дулуба не такой сложный, как для Луческу. Однако это все детали, которые забудутся, как только игроки выйдут на футбольное поле.

УПЛ. 11-й тур. 16.10.2021

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль; VAR-арбитр - Андрей Коваленко

"Львов" 17:00 "Динамо"

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"Львов"

Во Львове плохая ситуация с коронавирусом, но одноименный клуб, к счастью, сумел избежать полной самоизоляции (в отличие от "Руха"). Львовяне готовились к борьбе очень тщательно, считая, что одна из главных задач перед матчем – спрогнозировать состав "Динамо". Об этом, по крайней мере, говорил Олег Дулуб, отмечая, что после сборных всегда есть место для ротации.

"Львову" нужен баланс. Это заметно невооруженным глазом, об этом также говорил главный тренер в одном из предматчевых интервью. Пока же мы имеем команду, которая пытается организовано и большими силами работать в защите. Но для побед нужны голы. "Мне очень хочется, чтобы наша команда наконец-то поймала баланс между обороной и атакой – тогда легче будет выстраивать игру в атаке", - сказал Дулуб и с этими словами нельзя спорить.

От "Львова" вряд ли стоит ожидать серьезных изменений относительно стартового состава и структуры игры. На неделе клуб объявил о подписании румынского центрального защитника Михая Леки, однако не беремся прогнозировать его появление в стартовом составе. Точно не будет из-за дисквалификации Александра Романчука. Также из-за травмы не сыграет Махмутович.

Ориентировочный состав: Илющенков - Грисьо, Брикнер, Зозуля, Якимец, Бусько - Политыло, Чирьяк, Довгий - Ныч, Эрнест

"Динамо"

"Динамо" уже в среду играть на "Камп Ноу" против "Барселоны". Это будет один из ключевых поединков для киевлян в контексте их борьбы за евровесну. Поэтому выезд во Львов имеет двойной подтекст. С одной стороны, важно не потратить много сил и избежать травм, с другой – этим матчем можно подвести команду к одному знаменателю после окна сборных.

Такой опытный тренер как Мирча Луческу понимает всю пикантность ситуации. Во Львов отправилась насыщенная делегация. В обойме Миколенко, Буяльский, которые ранее были травмированы. Эрик Рамирес, который болел коронавирусом, но проявлял активность в сборной, тоже уже вернулся в обойму, но отчетный матч пропустит. Как и Никита Бурда, который понемногу втягивается в игровой процесс. А вот Денис Попов, Артем Беседин и Владислав Кулач все еще в лазарете. Нет в заявке Ильи Шкурина.

Кстати, несколько слов стоит сказать о газоне "Арены Львов". Про его плохое качество говорили игроки сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной. На таком газоне легче обороняться, чем атаковать, что может давать определенное преимущество "Львову". Но "Динамо" нужно наращивать отрыв от "Шахтера" в турнирной таблице. Накануне "горняки" уничтожили в Киеве "Зарю" – это серьезная заявка. Поэтому газон или что-то другое не должно стать сдерживающим фактором для киевлян.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Гармаш, де Пена - Супряга

Львов - Динамо. Статистика личных встреч

Это противостояние насчитывает десять матчем, и первые пять из них завершились со счетом 1:0. Причем, однажды с таким счетом в Киеве победил "Львов". Но это исключение из правил. В целом же четко прослеживается тенденция доминирования "Динамо". В четырех последних поединках против "Львова" были не просто победы, а победы с как минимум тремя голами в ворота соперника.

Львов - Динамо. Последние матчи команд

Во время окна сборных "Львов" провел товарищеский матч с "Вересом" и победил 2:0. Но это не перекрыло грусть от последнего поражения в УПЛ. Тогда, две недели назад в Тернополе, "львы" показали весьма достойную игру, но проиграли. Были проблемы с реализацией, чего нельзя себе позволять в матче с "Динамо". Чемпион за такое жестко наказывает.

"Динамо" не забило ни одного гола в двух последних поединках. И хотя ничью 0:0 с "Шахтером" Мирча Луческу расценил как позитив, голевая засуха немного сказывается на психологии. Также очень интересный факт: в последних девяти матчах с участием "Динамо" забивала максимум одна команда.

"Львов" - "Динамо". Турнирное положение команд

"Динамо" начинало тур в статусе лидера, но теперь выше "Шахтер", ведь дончанам удалось не только добыть три очка в матче с "Зарей", но и добавить "+5" к разнице забитых-пропущенных. Даже ничья вернет "Динамо" на вершину, однако амбиции Луческу может удовлетворить только победа.

"Львов" – четвертый с конца, однако по состоянию на начало тура опережал зону прямого вылета только по дополнительным показателям.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 11 8 2 1 29-6 +23 26 0 2 Динамо 10 8 2 0 25-2 +23 26 0 12 Ингулец 10 2 2 6 9-18 -9 8 0 13 ФК Львов 10 1 3 6 6-15 -9 6 0 14 ФК Минай 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 15 Черноморец 10 1 3 6 11-24 -13 6 0 16 ФК Мариуполь 10 1 1 8 12-25 -13 4 0

"Львов" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Львов" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Олег Дулуб говорил о балансе, но вряд ли его удастся найти аккуратно к матчу с "Динамо". Львовяне сделают акцент на обороне, однако киевляне достаточно "прокачанные" для таких задач. В этом сезоне команда Луческу уже не раз демонстрировала свой класс, а дисциплина представителей "серой массы" чемпионата – не тот аргумент, который можно противопоставить "Динамо". Ставка на сухую победу киевлян, которые мысленно уже будут в Барселоне.