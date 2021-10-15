Мариуполь - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 октября 2021

Добыв всего четыре очка в десяти турах, "Мариуполь" справедливо занимает последнее место в таблице УПЛ. Игра команды, за исключением некоторых отрезков, вызывает много вопросов, лазарет часто пополняется новыми травмированными, а Остап Маркевич начинает терять контроль над ситуацией. Или нам это только кажется и в ближайших играх молодая команда молодого наставника совершит прорыв? Будем наблюдать.

Первым их соперником после международной паузы станет набравший ход "Металлист 1925". Если учитывать матчи УПЛ и кубковые баталии, харьковчане не проигрывают в четырех встречах кряду (три победы и ничья), однако нельзя сказать, что их игра идеальна. Вопросы остаются, правда пока что Валерию Кривенцову удается выжимать максимум из своих подопечных.

"Мариуполь" 14:00 "Металлист 1925"

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16 октября, Мариуполь, стадион им. В.Бойко

Арбитр: А.Дердо

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Мариуполь":

Перед международной паузой "приазовцы" на своем поле принимали "Рух". Результат успешным назвать не получится - коллектив Маркевича пропустил два гола в первом тайме, не сумев ничего предложить сопернику после этого. Серия без побед "Мариуполя" насчитывает уже три игры кряду, однако сам Остап Маркевич понимает свое положение и говорит, что горевать нет времени. Нужно настраиваться только на положительные результаты.

Как сказал молодой коуч, все игроки, за исключением травмированного Чоботенко, в строю и готовы сыграть в субботу. Однако это не совсем так. Из-за перебора желтых не поможет команде Шостак. Помимо этого, не стоит забывать, что некоторые игроки "приазовцев" сыграли за молодежные и юниорские команды страны, а потому небольшой отдых им также не помешает.

Ориентировочный состав: Кудрик - Меличенко, Босанчич, Мампаси, Стасюк - Чех, Спировский - Очеретько, Мишнев, Топалов - Кулаков

"Металлист 1925":

Как и любой другой дебютант УПЛ, харьковский клуб не балует болельщиков стабильностью. Коллектив Кривенцова выдал неплохой старт, после чего была ужасная серия без побед, которая сменилась семью очками в трех играх. Нельзя сказать, что в последних встречах "1925" смотрелся идеально, но результат они добывали, что должно помочь футболистам поверить в себя и стать еще более уверенными.

За два дня до игры с "Мариуполем", харьковчане неожиданно объявили о трансфере защитника сборной Грузии. Состав команды пополнил Соломон Квирквелия, однако маловероятно, что он сразу выйдет в старте. Центрбек - футболист опытный, который может усилить команду, но пока ему нужно ближе познакомиться с новыми товарищами. Прогнозируем, что Кривенцов вернет в основу Фабиньо, который после дисквалификации снова закроет позицию правого фулбека.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Фабиньо, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок - Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин - Марлисон

Цифры и факты

"Мариуполь" и "Металлист 1925" еще никогда не пересекались в официальных матчах

"Приазовцы" могут забить 700-й гол в УПЛ. Для этого им нужно нанести еще один точный удар

У "Мариуполя" будет шанс добыть 130-ю победу или в 80-й раз сыграть вничью на своем поле

На протяжении девяти игр кряду коллектив Маркевича не играет вничью - одна победа и восемь поражений

В 11-ти последних встречах "Мариуполь" пропустил 26 голов. В этом первенстве у "приазовцев" худшая оборона

"Металлист 1925" не проигрывает на выезде две игры кряду

Свой 10-й гол в УПЛ может забить Дмитрий Топалов

Лучший бомбардир в составе двух команд - Андрей Кулаков, забивший в этом сезоне пять голов. В составе харьковчан никто не отличился более двух раз

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 8 Металлист 1925 10 4 1 5 9-13 -4 13 0 16 Мариуполь 10 1 1 8 12-25 -13 4 0

Статистика команд

"Мариуполь":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Мариуполь" и "Металлист 1925" еще никогда не пересекались в официальных матчах

"Мариуполь" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 1:1. Несмотря на ужасную форму в последних матчах, мы рискнем предположить, что хозяева будущего матча не проиграют. Маркевич-младший много говорит о слабом кадровом ресурсе, однако у него под рукой хватает игроков с опытом игры в УПЛ. Лазарет "Мариуполя" практически пуст, а международная пауза помогла им немного перезагрузиться. Как минимум, в психологическом плане. Что касается харьковчан, то мы отмечали их неплохую форму, однако вряд ли они расстроятся ничейному результату на выезде. Пусть и против худшей команды сезона.