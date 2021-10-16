Днепр-1 - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ 16.10.2021

"Днепр-1" на днях сообщил, что тренерский штаб ознакомится с практикой ментальных тренировок в футболе, имеющих целью "улучшить коммуникации, повысить умение концентрироваться, быстро анализировать ситуацию и настраиваться на достижение цели". Идея интересная и наверняка не помешала бы большинству клубов отечественного чемпионата. Взять тот же "Колос". Стоило коваливцам вылететь из еврокубков, как у них все начало валиться из рук. Пришлось даже менять тренера, чтобы команда пришла в себя. С переменным успехом Сергею Кузнецову удается поднимать команду из низов турнирной таблицы, но для возвращения прошлых уверенности и боевитости нужна громкая победа. Например, над претендентом на бронзу. Но и Йовичевич вряд ли готов отступить от своего плана - по итогам субботы его команда в идеале должна выйти на третье место.

Чемпионат Украины. VBet Лига. 11-й тур

16 октября. Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр - Юрий Иванов, арбитр VAR - Сергей Бойко

"Днепр-1" 19:30 "Колос"

Телетрансляция - канал УНИАН

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Международную паузу "Днепр-1" заполнил спаррингом с "Металлистом 1925". Поединок завершился ничьей 2:2, при этом команда Йовичевич пропустила первой, забила дважды в течение двух минут в середине второго тайма и не удержала преимущество. Пока Довбык был в лагере сборной, полный матч отыграл на острие Назарий Русин и именно он забил второй мяч. Впрочем, вряд ли это позволит арендованному динамовцу получить место в основе в этом поединке - Артем остается главной ударной силой, способной решать судьбу матчей (как в игре со "Львовом").

Матч все еще пропускать Игорь Когут, у которого дисквалификация. Впрочем, в центре поля у Йовичевича есть выбор, поэтому эта утрата не будет определяющей. Скорее всего, увидим треугольник в составе Игнатенко, Джурасека и Пихаленка. Интересно, кто сыграет в центре защиты. Против "Львова" это была пара Адамюк - Сваток, а в контрольном матче действовали Нельсон и Логинов.

Широкий выбор у хорватского тренера есть и на флангах атаки. Назаренко был в расположении молодежной сборной, поэтому слева может сыграть Чуже. Гуцуляка или Лучкевича ожидаем справа. Не стоит сбрасывать со счетов и Билла, который отметился голом в спарринге.

Ориентировочный состав: Кожокару - Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак - Игнатенко - Гуцуляк, Пихаленок, Джурасек, Чуже - Довбык

"Колос":

Коваливцы течение прошлых двух недель обошлись без спаррингов. В этом матче не помогут команде Николай Золотов и Тарас Сакив, которые тренируются по индивидуальной программе. Хорошая новость для "Колоса" - приступил к занятиям голкипер Волынец. Впрочем, его пока успешно заменяет Фесюн, без которого не было бы победы над "Черноморцем" в прошлом туре.

В игре с одесситами Сергей Кузнецов на правом фланге защиты использовал Ильина, теоретически, на этой позиции может сыграть Ром, но, скорее всего, эксперимент с Олегом продолжится. В центре снова ожидаем Павловца и Новака, хотя и выходу Петрова не удивимся. Слева есть Черноморец. Учитывая, что "Колос" будет играть в гостях против фаворита, не обойтись без дополнительного опорного хавбека, поэтому в основу должен вернуться Милько или Богданов. В атаке пока все удается Лысенко, менять его на Ситчинаву нет смысла. А вот вместо Чурко или Костышина вполне может сыграть Ренан Оливейра.

Ориентировочный состав: Фесюн - Ильин, Павловец, Новак, Черноморец - Задоя, Милько - Чурко, Нуриев, Костышин - Лысенко

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Статистика противостояния

Несмотря на то, что оба клуба достаточно молоды, их отношения уже приобрели несколько интересных сюжетов. Во-первых, именно "Колос" и "Днепр-1" конкурировали за первое место во втором дивизионе в сезоне 2018/19. Тогда в Коваливке была ничья, а в Днепре победили хозяева. В первом для обеих сезоне в элите команды разными путями пришли к плей-офф за путевку в Лигу Европы. И "Колос" оказался сильнее, разгромив днепрян 4:1. И в прошлом чемпионате коваливцы обыграли "Днепр-1" на его поле. То есть, можно утверждать, что "Колос" для "Днепра-1" был неудобным соперником. Посмотрим, продолжится ли тенденция. Статистика: +2 =2 -3, общий счет 8:14.

Последние пять матчей

"Днепр-1"

02.10.2021. УПЛ. "Львов" - "Днепр-1" 0:1

26.09.2021. УПЛ. "Днепр-1" - "Заря" 0:4

22.09.2021. КУ. ВПК-Агро - "Днепр-1" 1:2

18.09.2021. УПЛ. "Днепр-1" - "Верес" 1:0

11.09.2021. УПЛ. "Шахтер" - "Днепр-1" 2:0

"Колос"

02.10.2021. "Колос" - "Черноморец" 2:1

24.09.2021. "Колос" - "Ворскла" 0:1

18.09.2021. "Ингулец" - "Колос" 0:2

12.09.2021. "Колос" - "Мариуполь" 1:3

28.08.2021. "Динамо" - "Колос" 7:0

Котировки букмекеров на матч "Днепр-1" - "Колос"

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Колос"

"Колос" все еще ищет свою игру, "Днепр-1" тоже не идеален, но выглядит более стабильным. И состав у Йовичевича более разнообразен. А присутствие такого футболиста как Довбык, способного сделать разницу при равной игре, делает именно хозяев фаворитами этого противостояния. Прогноз - победа "Днепра-1" 2:0.